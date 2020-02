Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6385ddce-e76e-4811-8429-cb3c274e47df","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul a pszichológusok szerint még a személyiségünkre is lehet következtetni abból, milyen pozitúrában szeretünk aludni.\r

","shortLead":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul...","id":"sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6385ddce-e76e-4811-8429-cb3c274e47df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecec-7966-437f-b06d-e1282cae8ee6","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","timestamp":"2020. február. 11. 07:30","title":"Háton, hason, magzatpózban: jelent-e valamit, hogyan alszunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie kell.","shortLead":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie...","id":"20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cfd229-d937-4b29-b139-3e39e552d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","timestamp":"2020. február. 09. 12:37","title":"25 millió eurós büntetést kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d823393f-bb0c-4cf7-b5c0-78f46f0dfa61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vörös fejjel, könnyező szemekkel, köhögve menekültek az utasok. ","shortLead":"Vörös fejjel, könnyező szemekkel, köhögve menekültek az utasok. ","id":"20200210_Gazsprayt_fujhattak_a_MAV_egyik_vagonjaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d823393f-bb0c-4cf7-b5c0-78f46f0dfa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5132ac-7a30-4520-b82b-72078d8bf857","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Gazsprayt_fujhattak_a_MAV_egyik_vagonjaba","timestamp":"2020. február. 10. 21:52","title":"Gázsprayt fújhattak a MÁV egyik vagonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava úgy tudja, hogy a jelenlegi direktornak, Eszenyi Enikőnek két kihívója van.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, hogy a jelenlegi direktornak, Eszenyi Enikőnek két kihívója van.","id":"20200210_vigszinhaz_igazgatoi_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bb209a-151e-442a-9f51-a0708f5cfadd","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_vigszinhaz_igazgatoi_palyazat","timestamp":"2020. február. 10. 22:10","title":"Hárman pályáznak a Vígszínház igazgatói posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9494fdb-cd7d-4a07-9d76-33fb0218ba83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amennyiben beüt a krach, úgy az MNB egyből elengedné a forintot, főleg, ha egy másik célját kellene cserébe feláldoznia – mondta Zsiday Viktor befektetési szakember a G7 Podcast Live harmadik eseményén.","shortLead":"Amennyiben beüt a krach, úgy az MNB egyből elengedné a forintot, főleg, ha egy másik célját kellene cserébe feláldoznia...","id":"20200210_Zsiday_az_MNB_problema_nelkul_elengedne_a_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9494fdb-cd7d-4a07-9d76-33fb0218ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff27935-1926-46ad-b22f-705ab6e9c5a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Zsiday_az_MNB_problema_nelkul_elengedne_a_forintot","timestamp":"2020. február. 10. 11:14","title":"Zsiday: Az MNB probléma nélkül elengedné a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6df248-95bd-4e0a-b84d-d1ae34e56d27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legrégebbi ismert faszerkezeteként azonosítottak kutatók egy Csehországban feltárt csaknem hétezer éves kutat – közölte az Olmützi Régészeti Intézet igazgatója.","shortLead":"A világ legrégebbi ismert faszerkezeteként azonosítottak kutatók egy Csehországban feltárt csaknem hétezer éves kutat –...","id":"20200210_csehorszag_kut_legregebbi_faszerkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d6df248-95bd-4e0a-b84d-d1ae34e56d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7ff4ab-9f57-4241-bf90-19025f426370","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_csehorszag_kut_legregebbi_faszerkezet","timestamp":"2020. február. 10. 00:03","title":"Ez a világ legrégebbi faszerkezete: 7275 éves kutat találtak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a035f2e9-bfb6-43c9-92c5-b03e65bb3714","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje, az Élősködők. Az ír üres kézzel távozott, Oscart nyert Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger és Laura Dern is. Ez volt a 92. Oscar-gála percről percre tudósítása. ","shortLead":"Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje...","id":"20200210_Oscar_dij_gala_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a035f2e9-bfb6-43c9-92c5-b03e65bb3714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6126d59-32d4-45ee-bf32-19b9490ea3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_dij_gala_percrol_percre","timestamp":"2020. február. 10. 00:20","title":"Tarolt az Élősködők, hoppon maradt Az ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hevesi Krisztina szexuálpszichológus és Podani Kriszti pszichológus hallható az Őrültech című podcast legújabb adásában, melynek témája az emberi- és intim kapcsolatok az online térben.","shortLead":"Hevesi Krisztina szexuálpszichológus és Podani Kriszti pszichológus hallható az Őrültech című podcast legújabb...","id":"20200209_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779b0f85-7458-440b-9a3f-fff81881b9a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2020. február. 09. 22:33","title":"Podcast: Ha a szexet is elveszik tőlünk a robotok, bajban vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]