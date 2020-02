Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd978bec-9a36-456b-911e-4993fe4720c1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az esemény főszervezője szerint még nem tudni, milyen biztonságos útvonalon folytathatják útjukat Sierra Leone felé, amely a verseny célállomása.","shortLead":"Az esemény főszervezője szerint még nem tudni, milyen biztonságos útvonalon folytathatják útjukat Sierra Leone felé...","id":"20200211_budapest_bamako_utcai_osszecsapas_tuntetes_katz_david","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd978bec-9a36-456b-911e-4993fe4720c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b48a94-b019-4ee3-875b-bf31d1002e49","keywords":null,"link":"/sport/20200211_budapest_bamako_utcai_osszecsapas_tuntetes_katz_david","timestamp":"2020. február. 11. 07:17","title":"Véres kormányellenes tüntetések miatt elakadt a Budapest–Bamako raliverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapot nem figyelmeztette a szolgáltató. A videóval egy vélelmezett pedofil bűncselekményt akartak leleplezni.","shortLead":"A kormányközeli lapot nem figyelmeztette a szolgáltató. A videóval egy vélelmezett pedofil bűncselekményt akartak...","id":"20200211_gyermekpornografia_pesti_sracok_video_youtube_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92df4d2a-972d-40d1-9515-6f98470791ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_gyermekpornografia_pesti_sracok_video_youtube_csatorna","timestamp":"2020. február. 11. 08:25","title":"Gyerekpornós részlet miatt törölték a Pesti Srácok YouTube-csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7183d987-e3a3-4ead-91a7-9c7da2d03277","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal a Postabank egyik adósának, a szolnoki húsipari Solami Rt.-nek ítélt kártérítést a bíróság, nem is keveset.","shortLead":"Ezúttal a Postabank egyik adósának, a szolnoki húsipari Solami Rt.-nek ítélt kártérítést a bíróság, nem is keveset.","id":"20200212_Kijatszott_hitelezok_milliardos_orokseg__maig_nincs_vege_a_Postabank_sztorinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7183d987-e3a3-4ead-91a7-9c7da2d03277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd201344-2610-41f0-b672-eb8694854632","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Kijatszott_hitelezok_milliardos_orokseg__maig_nincs_vege_a_Postabank_sztorinak","timestamp":"2020. február. 12. 15:38","title":"Kijátszott hitelezők, milliárdos örökség – máig nincs vége a Postabank-sztorinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termék Szingapúrból származik.","shortLead":"A termék Szingapúrból származik.","id":"20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0f778-430c-4e5f-92a4-be7bcddd3330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 11. 21:05","title":"Ne vásároljon ebből a szezámolajból, visszahívta a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4965d9e1-8491-436e-ac94-406851106ced","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az idén kiírják a tendert a Fehér ház felújítására, a költözések már elindultak.","shortLead":"Még az idén kiírják a tendert a Fehér ház felújítására, a költözések már elindultak.","id":"20200212_Vegeterhet_a_Kadarkorszak_a_Kepviseloi_Irodahazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4965d9e1-8491-436e-ac94-406851106ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75ddc4e-7499-4f90-9fdc-db6100f9f7f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Vegeterhet_a_Kadarkorszak_a_Kepviseloi_Irodahazban","timestamp":"2020. február. 12. 09:09","title":"Véget érhet a Kádár-korszak a Képviselői Irodaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos részletre.","shortLead":"Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos...","id":"20200211_vihar_biztositas_szel_karok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f4455d-52b6-4165-b324-096b6e6421ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_vihar_biztositas_szel_karok","timestamp":"2020. február. 11. 11:29","title":"Erre figyeljen, akinek a házában kárt tesz a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ádáz küzdelem folyik az USA és Oroszország között az európai gázpiacért. Washington szankciókkal is akadályozza az orosz térnyerést. A vesztesek között – Ukrajna mellett – Közép-Európa is ott lehet.","shortLead":"Ádáz küzdelem folyik az USA és Oroszország között az európai gázpiacért. Washington szankciókkal is akadályozza...","id":"202006__orosz_gaz__utak_es_betaplalok__visszarendezodes__ostromgyuruben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0a59bf-107d-4714-81c0-849e925d1097","keywords":null,"link":"/360/202006__orosz_gaz__utak_es_betaplalok__visszarendezodes__ostromgyuruben","timestamp":"2020. február. 11. 13:00","title":"Nagyhatalmak gázháborúja zajlik, mi pedig ott ülünk a kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","shortLead":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","id":"20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2bde0b-63a7-48c8-b43c-bf25ef8b9bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","timestamp":"2020. február. 11. 15:36","title":"Huszonöt éves korában meghalt Raphael Coleman, a Nanny McPhee színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]