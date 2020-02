Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit, és miért kell csak kevesebb tünettel megküzdeniük.","shortLead":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit...","id":"20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc7052-d298-4ee3-a23f-b9f6778c8f55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","timestamp":"2020. február. 10. 20:09","title":"Még nem értik a tudósok, miért védi jobban a gyerekeket az immunrendszerük a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cedb9c0-4e31-4b7c-829d-9d62a5a3d99e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél a csarnok tetejének a darabjait a szomszédos házhoz csapta.","shortLead":"A szél a csarnok tetejének a darabjait a szomszédos házhoz csapta.","id":"20200211_Letepte_az_oroshazi_vasarcsarnok_tetejet_a_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cedb9c0-4e31-4b7c-829d-9d62a5a3d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c1486e-53a3-4336-9fdc-9c3e12ab6da6","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Letepte_az_oroshazi_vasarcsarnok_tetejet_a_szel","timestamp":"2020. február. 11. 14:59","title":"Letépte az orosházi vásárcsarnok tetejét a szél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","shortLead":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","id":"20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ceece1-fa82-4c14-9712-9965283d6f5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","timestamp":"2020. február. 12. 11:21","title":"Világrekord: 6,7 másodperc alatt nyitja le a tetejét az új Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb02885-8390-46b2-8325-3fd5a2f8fb31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházást a magyar kormány is megtolja, 425 millió forinttal.","shortLead":"A beruházást a magyar kormány is megtolja, 425 millió forinttal.","id":"20200212_soulbrain_akkumulator_elektrolitok_tatabanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb02885-8390-46b2-8325-3fd5a2f8fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4dbdaa-7723-43fe-9fa6-6cad8213e3ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_soulbrain_akkumulator_elektrolitok_tatabanya","timestamp":"2020. február. 12. 10:52","title":"7 milliárd forintból épít gyárat Tatabányán egy koreai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7804f2-76f7-40bf-b045-d89835755eb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar ügyészség írt le egy esetet, amelyben ezer euróért vitt volna egy orosz férfi egy lopott autót Bukarestbe.","shortLead":"A magyar ügyészség írt le egy esetet, amelyben ezer euróért vitt volna egy orosz férfi egy lopott autót Bukarestbe.","id":"20200211_Orosz_autocsempesz_magyar_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a7804f2-76f7-40bf-b045-d89835755eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e2900-bcf1-4e48-860a-586e40e5c494","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Orosz_autocsempesz_magyar_hataron","timestamp":"2020. február. 11. 16:15","title":"Így is működhet az autócsempészés nyugatról keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b1c0d8-0afb-4a7f-9843-ab82815d742d","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"Hetvenöt éve a mai napon törtek ki a német és a magyar katonák a Budai Várból. A megemlékezések körül eddig is volt botrány, idén talán még nagyobbra is nőtt, mint eddig. Hogyan jutott oda az ország, hogy a magyarságot érintő egyik legnagyobb tragédiára, Budapest ostromára nem lehet békésen emlékezni?\r

\r

","shortLead":"Hetvenöt éve a mai napon törtek ki a német és a magyar katonák a Budai Várból. A megemlékezések körül eddig is volt...","id":"20200211_A_kitores_napjatol_a_becsulet_napjaig_miert_nem_tudjuk_meggyaszolni_Budapest_ostromat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59b1c0d8-0afb-4a7f-9843-ab82815d742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52946859-bd89-4ca7-a318-60877bc9077f","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_A_kitores_napjatol_a_becsulet_napjaig_miert_nem_tudjuk_meggyaszolni_Budapest_ostromat","timestamp":"2020. február. 11. 17:30","title":"A kitörés napjától a becsület napjáig: miért nem tudjuk meggyászolni Budapest ostromát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e88d18-0b30-4f11-9357-83e3a45fbbe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után két további kiépítését kezdte meg a Budapest Airport. Ez az a hely, ahol a csomagokat átvilágítják, az utasoknak pedig detektoros kapun kell áthaladniuk. A ferihegyi repülőtér üzemeltetője szerint így még a nyári csúcsidőszak előtt 18-ra nő a biztonsági folyosók száma.","shortLead":"A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után két további kiépítését kezdte meg a Budapest Airport...","id":"20200211_ferihegy_budapest_airport_utasbiztonsagi_ellenorzo_pontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e88d18-0b30-4f11-9357-83e3a45fbbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e92572-c8a7-4451-90a0-284181fdcd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_ferihegy_budapest_airport_utasbiztonsagi_ellenorzo_pontok","timestamp":"2020. február. 11. 16:08","title":"Fellélegezhet, ha Budapestről szokott repülni: felszerelnek két új ellenőrző kaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón testközelből is megnéztük a készüléket.","shortLead":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón...","id":"20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac4886-138b-48b2-b0cf-7c62a97b6e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","timestamp":"2020. február. 12. 09:03","title":"Fotókon mutatjuk a Samsung új összecsukható okostelefonját, a Galaxy Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]