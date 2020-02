Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","shortLead":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","id":"20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f3473-99ca-4c27-87c0-c0bd4c3b985e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","timestamp":"2020. február. 11. 06:41","title":"Magyarország szembemegy a trenddel: nőttek a dízel-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17645cf-964a-4da8-b447-086802aeb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-legenda a házát sem hagyja el, romló egészségi állapota miatt depresszióval küzd.","shortLead":"A brazil labdarúgó-legenda a házát sem hagyja el, romló egészségi állapota miatt depresszióval küzd.","id":"20200211_pele_depresszio_csipoproblema_jaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b17645cf-964a-4da8-b447-086802aeb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d2c62a-d729-448b-af4f-e504cb287278","keywords":null,"link":"/sport/20200211_pele_depresszio_csipoproblema_jaras","timestamp":"2020. február. 11. 04:53","title":"Csak segítséggel tud járni Pelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf9bc6-7ac8-4c30-9e4d-5dc61a4c6c87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter és Autumn Phillips házassága 12 év után ér véget.","shortLead":"Peter és Autumn Phillips házassága 12 év után ér véget.","id":"20200211_Valik_Erzsebet_kiralyno_legidosebb_unokaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf9bc6-7ac8-4c30-9e4d-5dc61a4c6c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a01ccf-4165-44b7-848d-be1cc0659b7a","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Valik_Erzsebet_kiralyno_legidosebb_unokaja","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Válik Erzsébet királynő legidősebb unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b697e6-48d2-47c6-a413-80391803d9e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tíz hétig bírta a berlini együttes új vezetőedzője. 