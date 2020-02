Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárman sérültek meg a pilisjászfalui balesetben. ","shortLead":"Hárman sérültek meg a pilisjászfalui balesetben. ","id":"20200214_Harom_auto_utkozott_a_10es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c56bae0-c849-4afa-b7ee-8090e5acbf3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_Harom_auto_utkozott_a_10es_uton","timestamp":"2020. február. 14. 20:58","title":"Hármas karambol történt a 10-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Aki ismer, tudja, hogy nem ilyen ember vagyok” – írta.\r

\r

","shortLead":"„Aki ismer, tudja, hogy nem ilyen ember vagyok” – írta.\r

\r

","id":"20200214_Elnezest_kert_Bodi_Sylvi_a_ferdeszemus_nyilatkozata_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a9fa54-15b4-41ec-a265-d51edfd4864d","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Elnezest_kert_Bodi_Sylvi_a_ferdeszemus_nyilatkozata_miatt","timestamp":"2020. február. 14. 09:05","title":"Elnézést kért Bódi Sylvi a ferdeszeműs nyilatkozata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hivatalos előzetessel egyszerre tették közzé az új James Bond-film főcímdalát, a No Time To Die-t (Nincs idő meghalni) is. ","shortLead":"A hivatalos előzetessel egyszerre tették közzé az új James Bond-film főcímdalát, a No Time To Die-t (Nincs idő...","id":"20200214_biliie_eilish_james_bond_focimdal_no_time_to_die","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f08406-3de4-41af-810c-e3c9b27429a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_biliie_eilish_james_bond_focimdal_no_time_to_die","timestamp":"2020. február. 14. 06:51","title":"Szívbe markoló ballada lett Billie Eilish Bond-dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak lehetőséget az uniós jogszabályok, viszont határvédelemre több mint 45 milliárd forintot kaptunk. ","shortLead":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak...","id":"20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff67e4a-5c6b-48ed-9325-34d8f5fc1a79","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","timestamp":"2020. február. 13. 17:58","title":"Kerítésre nem is kaphatunk pénzt, határvédelemre viszont 45 milliárdot küldött Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap akár 14 fokig is emelkedhet a hőmérséklet az ország egyes pontjain.","shortLead":"Vasárnap akár 14 fokig is emelkedhet a hőmérséklet az ország egyes pontjain.","id":"20200213_szar_ido_hetvege_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4aa156-f3c6-4b02-8414-499636bd253d","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_szar_ido_hetvege_szel","timestamp":"2020. február. 13. 18:27","title":"Száraz idő lesz a hétvégén, de a szél miatt nehéz ennek örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte a Tel-Avivi Egyetem.","shortLead":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte...","id":"20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f62f3b0-4520-4804-9824-8f97197b1b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","timestamp":"2020. február. 15. 14:03","title":"A mai embernél is megtalálható daganatot azonosítottak egy dinoszaurusz csigolyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a034cff2-b35a-454f-8bdf-8c07cdc66e7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Iain Lindsay szeptemberben vonul vissza a diplomáciai szolgálattól.","shortLead":"Iain Lindsay szeptemberben vonul vissza a diplomáciai szolgálattól.","id":"20200213_Igazabol_szerelem_brit_nagykovet_iain_lindsay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a034cff2-b35a-454f-8bdf-8c07cdc66e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4221bf63-d1a8-41c0-b289-a6f46faf92e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Igazabol_szerelem_brit_nagykovet_iain_lindsay","timestamp":"2020. február. 13. 17:15","title":"Igazából szerelem: meghatóan búcsúzik Magyarországtól a brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen empatikusak.","shortLead":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen...","id":"202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74e8912-01ae-4b53-bd8e-7de6e2dd3560","keywords":null,"link":"/360/202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","timestamp":"2020. február. 15. 08:30","title":"Szívmelengető kísérlet mutatta meg, mennyire együttérzők a papagájok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]