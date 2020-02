Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl kevesen érdeklődtek.","shortLead":"Túl kevesen érdeklődtek.","id":"20200214_erdeklodo_tuntetes_Orban_beszede","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a1fe0c-068f-4693-8445-7d9f30033bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_erdeklodo_tuntetes_Orban_beszede","timestamp":"2020. február. 14. 15:00","title":"Mégsem tüntetnek Orbán ellen az évértékelő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a444cc-0117-472c-866c-961467eb553c","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Romániában a kormánypárt meg akar bukni, hogy december helyett hamarabb legyen a parlamenti választás. Jönnek az önkormányzati választások is, a polgármesteri székekért ádáz harc kezdődött – a magyarok nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek.","shortLead":"Romániában a kormánypárt meg akar bukni, hogy december helyett hamarabb legyen a parlamenti választás. Jönnek...","id":"202007__kormanybuktatas_romaniaban__orban_manovere__taktikak__vereseg_a_gyozelemert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a444cc-0117-472c-866c-961467eb553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da080311-c73d-41df-a68c-228f4e8b0fe6","keywords":null,"link":"/360/202007__kormanybuktatas_romaniaban__orban_manovere__taktikak__vereseg_a_gyozelemert","timestamp":"2020. február. 14. 19:00","title":"A romániai Orban úgy megy, hogy marad, az RMDSZ a túlélésért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár senki nem akarta bevezetni, Putyin elnök harcba száll a melegházassággal szemben.","shortLead":"Bár senki nem akarta bevezetni, Putyin elnök harcba száll a melegházassággal szemben.","id":"20200213_vlagyimir_putyin_meleghazassag_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e4022-1c4c-49fa-9546-feb432aa786e","keywords":null,"link":"/elet/20200213_vlagyimir_putyin_meleghazassag_oroszorszag","timestamp":"2020. február. 13. 19:50","title":"Putyin: Amíg én vagyok az elnök, a melegek nem házasodhatnak össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az idős asszony halála után derült ki, hogy a világjárvány áldozata lett.","shortLead":"Csak az idős asszony halála után derült ki, hogy a világjárvány áldozata lett.","id":"20200213_Koronavirus_Meghalt_az_elso_beteg_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5348bcd5-03d3-4345-afb2-dd5fd9f71099","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_Meghalt_az_elso_beteg_Japanban","timestamp":"2020. február. 13. 16:54","title":"Koronavírus: meghalt az első beteg Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portálnak bocsánatot kell kérnie a túlóratörvény elleni tüntetések két szervezőjétől, és sérelemdíjat kell nekik fizetnie.","shortLead":"A portálnak bocsánatot kell kérnie a túlóratörvény elleni tüntetések két szervezőjétől, és sérelemdíjat kell nekik...","id":"20200214_Elbukott_egy_pert_az_Origo_a_tuloratorveny_szervezoivel_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72a25f9-824e-4f4d-8c5b-614fcd32b19f","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Elbukott_egy_pert_az_Origo_a_tuloratorveny_szervezoivel_szemben","timestamp":"2020. február. 14. 16:36","title":"Jogellenesen hozta nyilvánosságra az Origo a rabszolgatörvény elleni tüntetések szervezőinek nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Új vírussal van dolgunk, és jelenleg semmilyen mintázat nem olvasható ki a terjedéséből. Ráadásul a halálozási arányát csak akkor tudjuk megmondani biztosan, amikor a járvány lecsengett. Az biztos, hogy a vuhani karanténnak volt szerepe abban, hogy Kínán kívül lassabban terjed a koronavírus, de a virológus szerint, kérdéses, hogy meddig tartható ez így. Egy világméretű járvány még mindig benne van a pakliban.","shortLead":"Új vírussal van dolgunk, és jelenleg semmilyen mintázat nem olvasható ki a terjedéséből. Ráadásul a halálozási arányát...","id":"20200214_A_koronavirus_kemeny_lecke_az_egesz_emberisegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f034f88-4d50-42aa-a116-a38c2ecb3634","keywords":null,"link":"/elet/20200214_A_koronavirus_kemeny_lecke_az_egesz_emberisegnek","timestamp":"2020. február. 14. 16:15","title":"A koronavírus kemény lecke az egész emberiségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b9dc81-055f-42ab-b5fc-620612d2129c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek a berlini lövöldözésnél.","shortLead":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek a berlini lövöldözésnél.","id":"20200215_Fegyverrel_tamadtak_egy_berlini_torok_zenei_rendezveny_helyszinenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b9dc81-055f-42ab-b5fc-620612d2129c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e56c992-0400-40ec-a170-b47785b467f9","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Fegyverrel_tamadtak_egy_berlini_torok_zenei_rendezveny_helyszinenel","timestamp":"2020. február. 15. 09:43","title":"Fegyveres támadás volt egy berlini török zenei rendezvény helyszínénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Negyedévente több tízezer csatornát törölnek hasonló okból, mint most a Pesti Srácokét.","shortLead":"Negyedévente több tízezer csatornát törölnek hasonló okból, mint most a Pesti Srácokét.","id":"20200215_Megszolalt_a_YouTube_a_Pesti_Sracok_torleserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f1f601-ab99-4cf8-a4b0-132621ac7dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_Megszolalt_a_YouTube_a_Pesti_Sracok_torleserol","timestamp":"2020. február. 15. 09:23","title":"Megszólalt a YouTube a Pesti Srácok törléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]