A miniszterelnök hagyományosan felszólal az ülésszakok parlamenti nyitányán. Most ez elmaradt, Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke elárulta, mi történt.

Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt ezernél is több halálos áldozatot szedett. A koronavírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

A tavaszi és az őszi ülésszakok elején Orbán Viktor rendre felszólal napirend előtt és ismerteti, mi áll mögöttünk, illetve előttünk. Vasárnap évértékelőt tartott, de ettől függetlenül még arra lehetett számítani, hogy hétfőn a Házban is szólásra emelkedik. Nem így történt.

Megkérdeztük Havasi Bertalant, mi történt. A kormányfő sajtófőnöke azt mondta, hogy:

a kormány most a koronavírus elleni küzdelemről szóló tájékoztatást ítélte a legfontosabbnak és a legsürgősebbnek, arról pedig Kásler Miklós miniszter tud hiteles és alapos tájékoztatást adni.

Kásler Miklós tényleg felszólalt, azt mondta, a kormány a súlyának megfelelően kezeli a koronavírus-helyzet kihívásaira, de újdonságot nem tudtunk meg tőle.

Szabó Tímea (Párbeszéd) ugyanakkor úgy vélte felszólalásában, hogy Orbán a dunaújvárosi ellenzéki győzelem miatt nem szólalt fel. Hadházy Ákos pedig újfent táblákkal várta volna Orbánt, de neki nem tudta felmutatni.

Az MTI-nek Havasi azt is elmondta, hogy Orbán telefonon tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel is hétfőn. Beszélgetésük során Havasi szerint aktuális külpolitikai kérdéseket érintettek, melyek közül kiemelték az illegális migráció elleni küzdelem és a határvédelem fontosságát. Szóba került a Közel-Kelet helyzete is.