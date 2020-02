Gyurcsány Ferencre célozva külön üzent a fiataloknak Orbán Viktor: attól, hogy nem láttak medvét, az még veszélyes. Szerinte Donald Trump sokkal jobb beszédet mondott volna, mint ő, de azért így is agyondicsérte önmagát. Azonban riadót is fújt a miniszterelnök, veszélyes évek jönnek.

Felemás érzésekkel állhattak fel a kormánytagok és a meghívott potentátok Orbán Viktor évértékelője után. A vérmesebbek és a nagy bejelentést várók úgy érezhetik, a miniszterelnök nem töltött be minden űrt bennük. Jogosan, ugyanis:

évindító Kormányinfója után most a kormányfő sokkal óvatosabban támadta a gyöngyöspatai romák kártérítését,

ugyan volt sorosozás, de ez már akkora beakadás Orbánnál, hogy újat nem mondott,

a klímavédelmi akcióterv nem konkrét bejelentés volt, csak egy elképzelés, és

ugyan lehet nagyot álmodni, de majd a válság és a pénz eldöntik, mi valósul meg ezekből a tervekből.

Egyedül az orbáni sziporkák szerelmesei nyalhatták meg elégedetten szájuk szélét az egyórás beszéd után – Balog Zoltán is jó előre figyelmeztetett, hosszú lesz a kormányfő és nem fogja zavarni, ha valaki csörög az élelmiszeres csomagokkal –, az Orbán-aranyköpések ugyanis oldalakkal bővült.

Igaz, a harci kürtöket megfújta Orbán, riadó és válság van itt, nem aranykor.

Január elején akkorát feszített a politikai közbeszéd húrján Orbán azzal, hogy nem látott radikalizmussal beszélt a gyöngyöspatai romáknak megítélt kártérítésről, hogy most azt lehetett várni, még durvább szólamokkal tartja napirenden a témát.

Nem így történt, bár azt most is kijelentette, hogy

a pénzért mindenkinek meg kell dolgoznia.

Trianon sírja

Történelmi kontextusba helyezte önmagát és évértékelőjét a miniszterelnök, amikor Trianonnal és a száz évvel ezelőtti eseményekkel kezdte. Érdekes momentum volt ez, ugyanis amikor az egyik kormányzati propagandalap a januári Kormányinfón Trianonról és Székelyföld autonómiájáról kérdezett, Orbán kitért és azt mondta, reméli, a visszaemlékezések nem visszavetnek, hanem előrevisznek.

Most azonban hosszú percekig beszélt a trianoni békediktátumról, egy olyan halálos ítéletnek nevezve azt, amivel megásták Magyarország sírját, de a magyarok mégis túlélték a megpróbáltatásokat. Élünk, Magyarország még mindig megvan – mondta.

Egész beszédét végigkísérte egyfajta pátosz, egy olyan fennköltség, amiből azt lehetett kihallani, hogy a magyar felemelkedés bizony az ő érdeme.

Pláne, mikor a száz évvel ezelőtti eseményekhez hozzátette a tíz évvel ezelőtti eseményeket, amikor „a szocialista rémkormány” után újra ő lett a miniszterelnök.

Nem értik Orbán zsenijét

Érdekesség, hogy Orbán mostanra mintha feladta volna a küzdelmet, hogy meghatározza, mi is a magyar berendezkedés. Amíg korábban ő maga is illiberális demokráciának nevezte, mások pedig vagy átvették ezt, vagy hibrid rezsimnek, posztliberálisnak, autokráciának, demokratúrának címkézték, Orbán most csak annyit mondott, a magyar államberendezkedés valami olyan, mint a lengyel, a lényege az, hogy keresztény értékekre épül, amit

Brüsszelben és Washingtonban, az EU valamint az IMF nem ért.

Ráadásul nem elég, hogy nem értenek meg minket a kormányfő szerint, még csak nem is hittek abban, amibe tíz évvel ezelőtt belefogott. „Több volt ez, mint kockázatos, egy vagabund kaland volt” az értelmezése szerint, a siker kulcsa pedig a nemzeti konzultáció, amiből most jön az újabb kör, azonban a vártnál kevesebbet beszélt erről. A „börtönbiznisz” szerinte a Soros-hálózat műve, de a bűnelkövetők hiába perelnek, a kormány nem tervez fizetni, ahogyan a szegregált gyöngyöspatai romáknak sem. Több évértékelőn említette már a szegénység felszámolását, úgy látja, ebbe és a romák felzárkóztatásába csapott bele most a villám, vagyis a megítélt kártérítés. De a pénzért mindenkinek meg kell dolgoznia – mondta.

A nemzeti konzultációt és úgy általában Orbánt és rendszerét támadókat, vagyis az ellenzéket a miniszterelnök nem liberálisnak nevezte, hanem csuklóból lekommunistázta.

Olyan, hogy liberális, olyan nincs is. A liberális nem más, mint diplomás kommunista.

Nem volt ideje a közönségben hasat fogva nevetni, ugyanis rögvest jött a sorosozás. Most nem mentegetőzött, mint a Kormányinfón, ahol jelezte, hogy az elmúlt évek folyamatos kormányzati kommunikációja és kampányai ellenére nem akar úgy tűnni, mintha Soros-fixációja lenne.

Trump, Soros és Gyurcsány

Ha van fixáció, ha nincs, Orbán szerint Soros háromszor rontott már Magyarországra és akarta kifosztani azt. Köszönet Antall Józsefnek, Horn Gyulának (az MSZP-s miniszterelnök említésekor érezhető volt, sajátjai sem tudták, itt tapsoljanak-e, végül összecsapták tenyerüket) és neki, hogy megakadályozták ezt – előbbi kettő a 90-es években, ő 2015-ben. Majd figyelmeztetett, a Soros-terv még mindig ott van Európa asztalán. Külön figyelmeztette a fiatalokat,

ne dőljenek be a YouTube-generációt megcélzó Gyurcsány Ferencnek, tíz év távlatából sem szabad elfeledni az őszödi beszédet, a szemkilövetést, a nokiás dobokat. Attól, hogy valaki még nem látott medvét, tudnia kell, hogy a medve veszélyes – mondta.

A száz év mellett elgondolkodott az elmúlt tíz éven is és megijedt, hogyan adja el közönségének az újabb „önbuksisimit”, ugyanis Orbán úgy látja, az elmúlt száz év legsikeresebb tíz éve a most mögöttünk hagyott tíz.

Mekkora beszédet kanyarított volna ebből Trump – sopánkodott Orbán, de azért megjegyezte többek közt, vetőmagtermesztésben harmadikok vagyunk.

Egy csipetnyi Európa-ostorozáson és egy új elem – Orbán személyesen szólt az ott megjelent tisztekhez, illetve szólt a modern és erős hadsereg mindenekfelettiségéről – ráfordult a válságra és a feketelevesre.

Riadó, válság, zöldek

A miniszterelnök szerint szó sincs aranykorról, aggodalom és veszély van, miután kései adaptálóként – szavazatokat és fiatal fideszeseket remélve ettől – Orbán is bezöldült, klímavédelmi akciótervet hirdetett, kevés konkrétummal.

De riadót fújt azért is, mert Európa fölött sötét felhők gyülekeznek, az eurózóna gazdasági növekedése megtorpant, kérdés, hogy mennyiben fogja érinteni Magyarországot. Jó előre figyelmeztetett, hogy pénz kérdése lesz az is a jövőben, hogy mennyiben lehet folytatni az adócsökkentés politikáját is, illetve a nyugdíjak értékét megőrzi, üzente a nyugdíjas szavazónak, de rögtön hozzátette, a mozgástér csökkenhet.

Egy éve családvédelmi akciótervet hirdetett sokkal több konkrétummal, saját bevallása szerint modern és szexi volt, amikor most azt mondta, a Google Analytics listáján előkelő helyen a keresések között a babaváró hitel kifejezés, de önkritikusan megjegyezte:

rossz hír, hogy a népességfogyás nem állt meg.

Itt is a pénz (és Varga Mihály) dönti el, az orbáni ötletből valóság lehet-e, a miniszterelnök szerint háromgyermekes anyák szja-mentességével, a gyed emelésével és a gyeden, gyesen lévők ingyenes KRESZ-tanfolyamával, nyelvvizsgájával lehetne népességszaporulatot elérni, de talán pont azért maradt el az újabb családvédelmi akcióterv bejelentése, mert kérdéses az intézkedések pénzügyi fedezete.

Nyilasok, vörösök, Ali

Beszéde végén Orbán leírta az ellenzéket és saját magukat.

Amíg nekik lebegni kell, mint egy pillangónak és szúrni, mint egy méhecskének, megfogadva Muhammed Ali tanácsát (eddig úgy lehetett tudni, Orbán kedvenc politikai filozófusa a Stallone által megformált Rocky Balboa, aki azt tanítja, hogy a végén van vége, Orbán most az ökölvíváson belül váltott és Alitől vett politikai leckét), addig az ellenzék és az ellenzéki összefogás:

alul kisnyilas gatyát visel, fölötte vörös mellényt, amin szivárvány kitűző van,

annyira meghatározhatatlan képződmény, mint a viccben a teknős, amiről a székely nem tudja eldönteni, hogy ez valami, vagy megy valahová,

illetve egy másik viccből lehet csirke is, mákostészta is.

Évszázados távlatok felvázolásával búcsúzott Orbán, az Úrnak tervei vannak a magyarokkal szerinte, akik készen állnak a következő száz évre.