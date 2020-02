Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte a Tel-Avivi Egyetem.","shortLead":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte...","id":"20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f62f3b0-4520-4804-9824-8f97197b1b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","timestamp":"2020. február. 15. 14:03","title":"A mai embernél is megtalálható daganatot azonosítottak egy dinoszaurusz csigolyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c46073-5184-4527-afcd-30ea71d39b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Holland videósok kihajtottak vele a német Autobanhra.","shortLead":"Holland videósok kihajtottak vele a német Autobanhra.","id":"20200217_Kihajtottak_a_307_kmhs_maximumot_a_MercedesAMG_E63_Sbol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93c46073-5184-4527-afcd-30ea71d39b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d21567f-c4a7-49e7-9ebf-239f8f90b9f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_Kihajtottak_a_307_kmhs_maximumot_a_MercedesAMG_E63_Sbol__video","timestamp":"2020. február. 17. 12:24","title":"Kihajtották a 307 km/h-s maximumot a Mercedes-AMG E63 S-ből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Telekom Veszprémet működtető cégnek milliárdos mínusza van, de ez nem riasztotta el Szíjj Lászlót egy újabb sportbefektetéstől.\r

