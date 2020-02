Fojtogatta és levizelte a volt élettársát, amiért elhagyta

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65ad0d3f-e0ec-4760-9877-5bf4a506cfb1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nincs újdonság a kormány faültetési vállalásában: mondták ezt már korábban is, csak éppen reálisabb határidőkkel. De hát nem mindenki tart évértékelőt. Mellesleg, az sem mindegy, hova és milyen fát ültetünk.","shortLead":"Nincs újdonság a kormány faültetési vállalásában: mondták ezt már korábban is, csak éppen reálisabb határidőkkel. De...","id":"20200219_Amit_ultetunk_azt_is_kivagjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65ad0d3f-e0ec-4760-9877-5bf4a506cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05f552-e9eb-4289-a895-2c71f67e2582","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Amit_ultetunk_azt_is_kivagjuk","timestamp":"2020. február. 19. 11:04","title":"Orbán és a csecsemők fái: régi terv, és rég tudják, hogy elbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár nagy meglepetés nem született, az est produkciói így is nyújtottak elég beszédtémát: a nemi egyenlőtlenség és Boris Johnson rasszizmusa is terítékre került.","shortLead":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár...","id":"20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343bf74b-29f2-4152-9d7a-85e9e3179719","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","timestamp":"2020. február. 19. 10:16","title":"A rendezvény, ahol elhangzott, hogy Boris Johnson „igazi rasszista” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af3ea1c-a871-4078-ab10-f087e899a439","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Peking egyelőre nem hajlandó lemondani az évi 6 százalékos növekedési céljáról, de lehet, hogy reálisabb lenne 5 százalékban gondolkodni – olvasható a kínai fővárosban megjelenő Global Timesban, mely általában a vezetés véleményét tükrözi. Külföldi szakértők szerint azonban a visszafogott várakozás is optimista. ","shortLead":"Peking egyelőre nem hajlandó lemondani az évi 6 százalékos növekedési céljáról, de lehet, hogy reálisabb lenne 5...","id":"20200219_Sokkal_jobban_fajhat_a_koronavirus_Kinanak_mint_eddig_gondoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3af3ea1c-a871-4078-ab10-f087e899a439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58610cd-09c5-4a4e-add9-c1a2d1392955","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Sokkal_jobban_fajhat_a_koronavirus_Kinanak_mint_eddig_gondoltak","timestamp":"2020. február. 19. 10:18","title":"Sokkal jobban fájhat a koronavírus Kínának, mint eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük a Galaxy S20-ak háttérképeit, és akár a saját telefonunkat díszíthetjük velük.","shortLead":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük...","id":"20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ada4ca-d845-4f8f-8e2e-4ef8d9edd51b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","timestamp":"2020. február. 18. 11:03","title":"Legyen olyan a telefonja, mint a Galaxy S20: innen tölthet le háttérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban, kutyamészárlás Hajdú-Biharban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban...","id":"20200218_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150af068-59d8-47ef-9198-920a4c67e103","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360","timestamp":"2020. február. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán \"zöldül\", Bezos ezt 10 milliárd dollárból teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkoság elsőrendű vádlottja két és fél napon át adta elő védekezését. ","shortLead":"A Fenyő-gyilkoság elsőrendű vádlottja két és fél napon át adta elő védekezését. ","id":"20200218_Felt_a_bunozoktol_befejezte_maratoni_vallomasat_Gyarfas_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105faa8e-70af-4b04-a128-0e16f330447c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Felt_a_bunozoktol_befejezte_maratoni_vallomasat_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2020. február. 18. 21:32","title":"Félt a bűnözőktől: befejezte maratoni vallomását Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55366f17-697d-4dea-8e60-c35bc3f3e176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő legendás humora mit sem változott. ","shortLead":"A színésznő legendás humora mit sem változott. ","id":"20200218_Vidnyanszky_Attila_meglatogatta_otthonaban_Torocsik_Marit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55366f17-697d-4dea-8e60-c35bc3f3e176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12be2dc5-2c19-457d-a1b6-51c3ed2165c7","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Vidnyanszky_Attila_meglatogatta_otthonaban_Torocsik_Marit","timestamp":"2020. február. 18. 18:38","title":"Vidnyánszky Attila meglátogatta otthonában Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393fceeb-4b58-41e8-827d-b29c33d2a62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a világ nagy részén továbbra sem legális, egy amerikai cég nem tágít ötletétől: temetés vagy hamvasztás helyett komposztálást kínál a hozzátartozóknak, hogy így vegyenek búcsút szerettüktől. A módszer állítólag kevésbé környezetterhelő.","shortLead":"Bár a világ nagy részén továbbra sem legális, egy amerikai cég nem tágít ötletétől: temetés vagy hamvasztás helyett...","id":"20200219_recompose_emberi_komposztalas_temetkezes_holttest_bomlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=393fceeb-4b58-41e8-827d-b29c33d2a62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d2d646-d478-4540-90fe-8864ed3bb2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_recompose_emberi_komposztalas_temetkezes_holttest_bomlas","timestamp":"2020. február. 19. 09:33","title":"Jön az újfajta temetkezés? Elindult a cég, amely emberi komposztálást végez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]