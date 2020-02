Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kínaiak álma: Selyemút az Északi-tengeren.","shortLead":"A kínaiak álma: Selyemút az Északi-tengeren.","id":"20200220_Egy_sarkkori_norveg_kikoto_lehet_az_uj_Szingapur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a6a09c-9eff-404b-829c-0a9f410003f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Egy_sarkkori_norveg_kikoto_lehet_az_uj_Szingapur","timestamp":"2020. február. 20. 14:44","title":"Egy sarkköri norvég kikötő lehet az új Szingapúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A műhiba miatt a beteg kómába esett, amiből már nem tért magához. ","shortLead":"A műhiba miatt a beteg kómába esett, amiből már nem tért magához. ","id":"20200221_Muhiba_altatoorvos_beteg_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e8117a-9ec5-4fa8-9672-a1493fb89703","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Muhiba_altatoorvos_beteg_halal","timestamp":"2020. február. 21. 17:30","title":"Nyelőcsőbe vezetett lélegeztető cső miatt halt meg a beteg, az orvos 1,2 évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872cb8a-578d-484e-8789-8b1c48b187c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar miniszterelnök sokkal több pénzt akar a közös kasszában látni. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök sokkal több pénzt akar a közös kasszában látni. ","id":"20200221_unios_koltsegvetes_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2872cb8a-578d-484e-8789-8b1c48b187c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b08e1-474e-431d-bb0c-d224f9dfe7f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_unios_koltsegvetes_Orban_Viktor","timestamp":"2020. február. 21. 16:45","title":"Merész számot mondott be az uniós költségvetésről szóló vitában Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee5ff88-bc47-4575-b993-fd7613603fca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mozgalmas volt az elmúlt ezer év. ","shortLead":"Mozgalmas volt az elmúlt ezer év. ","id":"20200221_Jonnekmennek_a_buborek_nagyhatalmak__zsenialis_Europatortenet_egy_rovid_animacioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee5ff88-bc47-4575-b993-fd7613603fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fee010-e452-4884-8cb3-11c5d2ba5f27","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Jonnekmennek_a_buborek_nagyhatalmak__zsenialis_Europatortenet_egy_rovid_animacioban","timestamp":"2020. február. 21. 09:08","title":"Jönnek-mennek a buborék-nagyhatalmak – zseniális Európa-történet egy rövid animációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két helyszínen lövöldözött egy szélsőjobboldali eszmék vezérelte férfi a Frankfurthoz közeli Hanauban. A támadásokban kilencen meghaltak. Az elkövető magával is végzett.","shortLead":"Két helyszínen lövöldözött egy szélsőjobboldali eszmék vezérelte férfi a Frankfurthoz közeli Hanauban. A támadásokban...","id":"20200220_angela_merkel_hanau_lovoldozes_terrortamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb77609-cade-463f-bfce-e4e78c4805db","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_angela_merkel_hanau_lovoldozes_terrortamadas","timestamp":"2020. február. 20. 13:23","title":"Reagált Merkel a hanaui gyilkosságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45192630-4be2-45f0-8fbb-90cef0fa8dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TrinamiX nevű cég egy különleges szoftvert készített, ami az arcszkenner működését teszi még kifinomultabbá.","shortLead":"A TrinamiX nevű cég egy különleges szoftvert készített, ami az arcszkenner működését teszi még kifinomultabbá.","id":"20200220_mobil_arcazonositas_borszkenner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45192630-4be2-45f0-8fbb-90cef0fa8dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3862976-2d19-4232-b232-fb06c8584f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_mobil_arcazonositas_borszkenner","timestamp":"2020. február. 20. 18:03","title":"Felejtse el az átverhető arcazonosítást, ez jön a mobilokba utána – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook tovább szeretné fejleszteni a beszédfelismerő szoftverét, ezért egy új megoldást találtak ki arra, hogy ehhez legyen elég alapanyaguk. Az új program egyelőre csak keveseknek érhető el.","shortLead":"A Facebook tovább szeretné fejleszteni a beszédfelismerő szoftverét, ezért egy új megoldást találtak ki arra...","id":"20200221_facebook_felhasznalo_lehallgatas_pronunciations_beszedfelismeres_viewpoints","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355dfc34-6379-411c-90eb-ce412ed61102","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_facebook_felhasznalo_lehallgatas_pronunciations_beszedfelismeres_viewpoints","timestamp":"2020. február. 21. 08:33","title":"Pénzt ad a Facebook a felhasználóknak, hogy \"lehallgathassa\" őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új útvonalnak köszönhetően nem kell lezárni az alsó rakpartot, és a 2-es villamos is zavartalanul közlekedhet.","shortLead":"Az új útvonalnak köszönhetően nem kell lezárni az alsó rakpartot, és a 2-es villamos is zavartalanul közlekedhet.","id":"20200220_A_Lanchidon_is_attekernek_majd_a_Giro_dItalia_resztvevoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46000b75-ebea-4fdf-b930-c29f6643e65c","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_A_Lanchidon_is_attekernek_majd_a_Giro_dItalia_resztvevoi","timestamp":"2020. február. 20. 18:02","title":"A Lánchídon is áttekernek majd a Giro d’Italia résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]