[{"available":true,"c_guid":"1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint Magyarországon szigorú intézkedéseket kell tenni a Kínából, illetve Kína Hupej tartományából érkező embereknél. ","shortLead":"A főorvos szerint Magyarországon szigorú intézkedéseket kell tenni a Kínából, illetve Kína Hupej tartományából érkező...","id":"20200219_Szlavik_a_koronavirusrol_A_legkisebb_gyanu_eseten_is_elrendelik_a_karantent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8573cb93-1245-42aa-9819-27766b96b80e","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Szlavik_a_koronavirusrol_A_legkisebb_gyanu_eseten_is_elrendelik_a_karantent","timestamp":"2020. február. 19. 22:00","title":"Szlávik a koronavírusról: A legkisebb gyanú esetén is elrendelik a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","shortLead":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","id":"20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545cf0a-52f5-4167-9669-8e6357f1d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","timestamp":"2020. február. 18. 17:47","title":"Oktatási Hivatal: Külön kértük a szakszolgálatokat, hogy tájékoztassák a szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné teszi a lakosság számára az internetet. ","shortLead":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné...","id":"202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b876b4ac-9da9-40ab-9ada-223531fbf66c","keywords":null,"link":"/360/202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","timestamp":"2020. február. 18. 16:00","title":"Van, ahol tüntetések, máshol érettségi miatt kapcsolja le a kormány a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában legyen a Fidesz pártalapítványának rendezvényén.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában...","id":"20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530e377-a756-43b1-a2f9-c6a2623fa7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","timestamp":"2020. február. 18. 10:11","title":"Törvénysértő lehetett az egyenruhás katonák jelenléte Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b36801-a15f-4b23-8568-a08a661352ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Podmaniczky Krisztinának ez már a harmadik aranyérme.","shortLead":"Podmaniczky Krisztinának ez már a harmadik aranyérme.","id":"20200218_Olimpiai_aranyat_nyert_egy_komaromi_cukrasz_egy_majmos_oregemberrel_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8b36801-a15f-4b23-8568-a08a661352ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89ae12-4161-4cc5-a553-3efa92d59be6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Olimpiai_aranyat_nyert_egy_komaromi_cukrasz_egy_majmos_oregemberrel_foto","timestamp":"2020. február. 18. 10:10","title":"Olimpiai aranyat nyert egy komáromi cukrász egy majmos öregemberrel (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","id":"20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca112f8-23b8-4d47-a014-8c3eafd8dc7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 18. 13:11","title":"Nem nőtt Karácsony Gergely vagyona tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","shortLead":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","id":"20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48227407-5958-43af-885e-1d8086e9d741","keywords":null,"link":"/sport/20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2020. február. 19. 16:07","title":"Harmincöt éve nem történt ilyen a magyar teniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488b434d-07a7-4f30-9689-494c135c44c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új buszokon lesz wifi, légkondi, USB-töltő és konnektor is. A 29 darab Neoplan összesen 2,3 milliárd forintba kerül.","shortLead":"Az új buszokon lesz wifi, légkondi, USB-töltő és konnektor is. A 29 darab Neoplan összesen 2,3 milliárd forintba kerül.","id":"20200218_volanbusz_buszbeszerzes_man_neoplan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=488b434d-07a7-4f30-9689-494c135c44c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3060a8-5e90-4141-8a2d-3751da871e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_volanbusz_buszbeszerzes_man_neoplan","timestamp":"2020. február. 18. 14:33","title":"Új buszokat vásárolt a Volán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]