Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.

Az átlagos mennyiség kétszeresét vehetik meg az emberek lottószelvényből ezen a héten, mert az ötös lottó fődíja több mint ötmilliárd forint – közölte Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. marketing- és kommunikációs igazgatója az M1-en.

Átlagosan 3,3 millió lottószelvényt vesznek az emberek, az előző héten viszont már 5,4 milliót vásároltak, most már ennél is többet várnak. A magas nyeremény miatt a határon túlról is átjönnek Magyarországra szelvényt venni – tette hozzá.