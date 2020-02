Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be08912-a511-4cb6-a160-ceffb6286ab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magánlakásokat venne bérbe az önkormányzat, ezeket ajánlanák fel a bérlakásra váróknak, akik lakhatási támogatást is igénybe vehetnének. Így a szombathelyi albérleteknél majdnem felével olcsóbban lehetne bérelni lakást a városban az önkormányzaton keresztül. Az előterjesztést még a közgyűlésnek is el kell fogadnia.","shortLead":"Magánlakásokat venne bérbe az önkormányzat, ezeket ajánlanák fel a bérlakásra váróknak, akik lakhatási támogatást is...","id":"20200221_Kozossegi_lakasokkal_segitenek_a_raszorulokat_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be08912-a511-4cb6-a160-ceffb6286ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28c9b08-617d-433d-add3-011b6f93e98d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Kozossegi_lakasokkal_segitenek_a_raszorulokat_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 21. 19:56","title":"Közösségi lakásokkal segítenék a rászorulókat Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9418b509-c3c2-4946-ac0c-94d3e5676212","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hol máshol, mint Japánban.","shortLead":"Hol máshol, mint Japánban.","id":"20200222_Megcsinaltak_a_szeletelt_majonezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9418b509-c3c2-4946-ac0c-94d3e5676212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1856af11-5177-4c87-b08b-61ef717232ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200222_Megcsinaltak_a_szeletelt_majonezt","timestamp":"2020. február. 22. 11:44","title":"Megcsinálták a szeletelt majonézt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza a figyelmet – és az ujjlenyomatokat. A kagylószerűen csukható, több mint félmillió forintos telefon értelmét azonban nehéz megfogalmazni.","shortLead":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza...","id":"20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec883211-78c9-4d96-833b-0fb9bbe1c86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Félmilliós \"sminktükör” a Samsungtól: kipróbáltuk az új Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalom csak egy sávon halad.","shortLead":"A forgalom csak egy sávon halad.","id":"20200221_harom_kamion_baleset_m1_torlodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1adefe3-8f2e-4b0f-b786-0b8fff9368b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_harom_kamion_baleset_m1_torlodas","timestamp":"2020. február. 21. 07:44","title":"Három kamion karambolja okoz dugót az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelentek az új Nemzeti alaptantervre épülő, a konkrét tanulási tartalmakat és óraszámokat is tartalmazó kerettantervek. Kiderült, miket kell olvasni a gyerekeknek Wass Alberttől, Herczeg Ferenctől. Választható irodalomként Esterházy Péter is szerepel a dokumentumban.","shortLead":"Megjelentek az új Nemzeti alaptantervre épülő, a konkrét tanulási tartalmakat és óraszámokat is tartalmazó...","id":"20200221_Esterhazy_es_Kertesz_is_bekerult_a_kerettantervekbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f08cbcb-366b-4408-ae1e-bfb0a4b03f86","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Esterhazy_es_Kertesz_is_bekerult_a_kerettantervekbe","timestamp":"2020. február. 21. 10:52","title":"Esterházy és Kertész is bekerült a kerettantervekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belső vizsgálat indult a fiú ellen, és megtiltották neki, hogy dolgozni menjen. Mindezt egy dal miatt.","shortLead":"Belső vizsgálat indult a fiú ellen, és megtiltották neki, hogy dolgozni menjen. Mindezt egy dal miatt.","id":"20200221_A_foti_gyerekkozpont_bezarasarol_rappelt_annak_egy_fiatal_lakoja_megbuntettek_a_fiut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fdf185-7b67-4f95-b116-0cf911ae4406","keywords":null,"link":"/elet/20200221_A_foti_gyerekkozpont_bezarasarol_rappelt_annak_egy_fiatal_lakoja_megbuntettek_a_fiut","timestamp":"2020. február. 21. 14:01","title":"A fóti gyerekközpont bezárásáról rappelt annak egy fiatal lakója: megbüntették a fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat 78 éves volt.","shortLead":"Az áldozat 78 éves volt.","id":"20200222_Olaszorszagban_meghalt_egy_ember_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f5df54-9823-45e7-ac89-d8d2f535f1b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Olaszorszagban_meghalt_egy_ember_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 22. 08:22","title":"Olaszországban meghalt az első koronavírus-fertőzött beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki már a kezében tarthatja azt az iPhone-t, amelyről a pletykák szerint március 31-én rántja majd le a leplet az Apple.","shortLead":"Valaki már a kezében tarthatja azt az iPhone-t, amelyről a pletykák szerint március 31-én rántja majd le a leplet...","id":"20200221_apple_iphone_9_se2_kiszivargott_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9335bb9-490e-472c-9c1f-b09f04e7a5bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_apple_iphone_9_se2_kiszivargott_video","timestamp":"2020. február. 21. 11:33","title":"Videó: Ez lehet az olcsó iPhone 9, amit még be sem mutatott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]