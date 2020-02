Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Waberer'snél abban reménykednek, hogy nem fogja az üzletmenetet túlságosan zavarni a koronavírus.","shortLead":"A Waberer'snél abban reménykednek, hogy nem fogja az üzletmenetet túlságosan zavarni a koronavírus.","id":"20200226_Eljottek_a_Waberers_kamionosai_a_koronavirussal_sujtott_olasz_teruletekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4a6676-e652-4ba8-95b5-95c268a63344","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_Eljottek_a_Waberers_kamionosai_a_koronavirussal_sujtott_olasz_teruletekrol","timestamp":"2020. február. 26. 08:30","title":"Eljöttek a Waberer's kamionosai a koronavírussal sújtott olasz területekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt, hogy van egy koronavírusos magyar beteg Bécsben.","shortLead":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt...","id":"20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c915d61-e7e6-4ba4-ae10-d2a4267a4505","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","timestamp":"2020. február. 26. 19:02","title":"Nem koronavírusos a Bécsben kórházba került magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester javaslata szerint a Katonát, a Radnótit, az Örkényt, a Trafót és a Szabad Tér Színházat finanszírozná kizárólag a főváros – vagyis ennél nem engedne állami beleszólást a vezetésbe. A Szabad Tér miatt viszont minden borulhat: Gulyás Gergely közölte, ha a Közgyűlés nem az eddigi vezetőt, Bán Teodórát támogatja szerdán, a kormány felfüggeszti a tárgyalást és nem száll be a fővárosi színházak finanszírozásába. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester javaslata szerint a Katonát, a Radnótit, az Örkényt, a Trafót és a Szabad Tér...","id":"20200225_karacsony_gergely_fopolgarmester_katona_jozsef_szinhaz_orkeny_radnoti_trafo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d8f656-615e-4df6-9f71-01bdf0af9be3","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_karacsony_gergely_fopolgarmester_katona_jozsef_szinhaz_orkeny_radnoti_trafo","timestamp":"2020. február. 25. 12:09","title":"Öt színházat venne át Karácsony, a kormány mindent boríthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány akkor fizeti ki közvetlenül a költségvetésből a kórházi beszállítókat, ha azok lemondanak a követelésük 20 százalékáról. Egyelőre nem volt olyan cég, amely ebbe belement volna.","shortLead":"A kormány akkor fizeti ki közvetlenül a költségvetésből a kórházi beszállítókat, ha azok lemondanak a követelésük 20...","id":"20200226_korhazi_beszallitok_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca52e09c-4af1-4b73-8a81-35650a5b6c59","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_korhazi_beszallitok_egeszsegugy","timestamp":"2020. február. 26. 08:16","title":"Nem fogadják el a kórházi beszállítók a kormány feltételeit a tartozás kifizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f3908b-2a4c-4cb4-9da9-ec9224831649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eredmény pedig zseniális lett. ","shortLead":"Az eredmény pedig zseniális lett. ","id":"20200226_Elo_video_szurok_havazas_riporter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f3908b-2a4c-4cb4-9da9-ec9224831649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d92cc3a-955b-4a23-91d6-8041970b4667","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Elo_video_szurok_havazas_riporter","timestamp":"2020. február. 26. 10:03","title":"Élőben tudósított a havazásról a riporter, de véletlenül bekapcsolta a szűrőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5680734c-2d92-4978-bfd1-28f075fe1e80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Richard Grenell tanácsadó cégét a Magyar Foundation bízta meg, hogy népszerűsítse a magyar kultúrát Észak-Amerikában.","shortLead":"Richard Grenell tanácsadó cégét a Magyar Foundation bízta meg, hogy népszerűsítse a magyar kultúrát Észak-Amerikában.","id":"20200225_washington_post_feher_haz_titkosszolgalat_richard_grenell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5680734c-2d92-4978-bfd1-28f075fe1e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d4052b-9c3b-4230-89d7-4fecb0af80e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_washington_post_feher_haz_titkosszolgalat_richard_grenell","timestamp":"2020. február. 25. 17:06","title":"Washington Post: Az Orbán-kormánynak is dolgozott a Fehér Ház ideiglenes titkosszolgálati igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","shortLead":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","id":"20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dff575-4466-4499-b15b-225fab186e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","timestamp":"2020. február. 25. 10:03","title":"Érdemes megnézni: ilyen videót készít az iPhone 11 Pro ultraszéles látószögű kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18e2f3d-fa38-439a-81ac-46388a96dc40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 21 fertőzött van már Németországban. Egy olyan házaspár is kórházba került, akik nemrég Hollandiát is meglátogatták, és igen sok emberrel kapcsolatba kerültek.","shortLead":"Összesen 21 fertőzött van már Németországban. Egy olyan házaspár is kórházba került, akik nemrég Hollandiát is...","id":"20200226_Terjed_a_koronavirus_Nemetorszag_legnepesebb_tartomanyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e18e2f3d-fa38-439a-81ac-46388a96dc40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a97137-1b33-478e-a7fb-9c14c441c1f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Terjed_a_koronavirus_Nemetorszag_legnepesebb_tartomanyaban","timestamp":"2020. február. 26. 17:51","title":"Terjed a koronavírus Németország legnépesebb tartományában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]