Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","shortLead":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","id":"20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6530fb-cfd4-4a57-a480-adbe54a0d7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","timestamp":"2020. február. 26. 15:37","title":"Leisztinger Tamás lehet a befutó egy, a Fidesz számára fontos üzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Húsz nap alatt 19 haláleset történt.","shortLead":"Húsz nap alatt 19 haláleset történt.","id":"20200225_Mar_141en_fagytak_halalra_iden_telen_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda6d39d-afc8-486c-9ff7-2a6a87038840","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Mar_141en_fagytak_halalra_iden_telen_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 25. 10:52","title":"Már 141-en fagytak halálra ezen a télen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint mégsem volt annyira ártalmatlan az a hiba, ami miatt a múlt héten téves értesítések mentek ki a Galaxy mobilokra.","shortLead":"A jelek szerint mégsem volt annyira ártalmatlan az a hiba, ami miatt a múlt héten téves értesítések mentek ki a Galaxy...","id":"20200226_samsung_ertesites_find_my_phone_hibajelzes_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed9bbf1-5b4d-4ded-b2d7-d7dd3815be2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_samsung_ertesites_find_my_phone_hibajelzes_adatszivargas","timestamp":"2020. február. 26. 09:08","title":"Adatszivárgás is történt, amikor a Samsung kiküldte a furcsa értesítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dd1484-cb13-4f69-b89b-b0c0a7250e24","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Tibor a Békési Férfi Kézilabda Club játékosa volt.","shortLead":"Tóth Tibor a Békési Férfi Kézilabda Club játékosa volt.","id":"20200226_15_evesen_elhunyt_egy_bekesi_kezilabdazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94dd1484-cb13-4f69-b89b-b0c0a7250e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d66e1cb-a899-40cf-80b7-0979357a805f","keywords":null,"link":"/sport/20200226_15_evesen_elhunyt_egy_bekesi_kezilabdazo","timestamp":"2020. február. 26. 12:53","title":"15 évesen elhunyt egy békési kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df37f7d-7e2f-4cbc-9a8c-cc6cc9abbbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti 3 alkalommal, amelyek hétfőn, szerdán és szombaton érkeznek Budapestre. ","shortLead":"A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti 3 alkalommal, amelyek hétfőn...","id":"20200225_Szoul_utasok_lazmeres_Ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5df37f7d-7e2f-4cbc-9a8c-cc6cc9abbbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ade8f5-5f9d-44d8-aa85-d5769da15d35","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Szoul_utasok_lazmeres_Ferihegy","timestamp":"2020. február. 25. 21:34","title":"Szerdától a Szöulból érkező utasok lázát is mérik Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek elmagányosodásához vezet, közösségek bomlanak fel, a virtuális valóság pedig bekebelezi lelkünket. De valóban igazak ezek a félelmek? Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek...","id":"samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ef86a-8e82-40fc-ba13-42b7512abfe2","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","timestamp":"2020. február. 26. 07:30","title":"Valóban bekebelezi a lelkünket a virtuális valóság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz Alberto Nosé nem messze lakik onnan, ahol halálesetek fordultak elő a járvány miatt. A sztár a Chopin Fesztivál keretében lépett volna fel a magyar fővárosban.","shortLead":"Az olasz Alberto Nosé nem messze lakik onnan, ahol halálesetek fordultak elő a járvány miatt. A sztár a Chopin...","id":"20200225_chopin_fesztival_koronavirus_alberto_nose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d53086-7a59-4c6d-a4af-de76ac67b836","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_chopin_fesztival_koronavirus_alberto_nose","timestamp":"2020. február. 25. 18:23","title":"Elmarad egy budapesti koncert a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9191f4-3d7b-4dcb-baf0-aad8ffe03f15","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak pszichoterápiával és hangulatjavító szerekkel lehetne kezelni a depressziót, hanem viccekkel is. Elsősorban azzal a fekete humorral, ami épp a reményvesztett és elkeseredett embereken élcelődik. ","shortLead":"Nemcsak pszichoterápiával és hangulatjavító szerekkel lehetne kezelni a depressziót, hanem viccekkel is. Elsősorban...","id":"202008_gyogyito_depressziv_memek_komolytalanul_veszik_magukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f9191f4-3d7b-4dcb-baf0-aad8ffe03f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebc42c5-4f67-4a43-8587-8711aaef17b0","keywords":null,"link":"/360/202008_gyogyito_depressziv_memek_komolytalanul_veszik_magukat","timestamp":"2020. február. 25. 14:00","title":"Miért jó depresszív mémeket megosztania annak, aki szomorú?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]