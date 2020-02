A debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola nevét akkor kapta fel az országos közvélemény, amikor tavaly nyáron lapunk kiderítette: az állami honvédiskola diákjai egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak, ami tavasszal egy esetben anális szexuális zaklatásig fajult. Így bár az érintett tizenéves diákokat rögtön utána kitették az iskolából, mégis napvilágra került, mi folyt az állami honvédiskola kollégiumában, bár a hatóságot csak az után értesítették, hogy rákérdeztünk, mégis ki felelős a történtek eltussolásáért.

Ez már csak azért is kellemetlen a kormánynak, mert újabb honvéd középiskolák létrehozását tervezik, többek közt Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron. Ugyanis – ahogy a kormányszócsőnek számító Magyar Nemzetben nem sokkal a botrány kirobbanása előtt sulykolták – óriási „szükség és igény van a honvédelmi nevelésre a fiatalok körében”, ahogy ezt a „debreceni példa jól mutatja”.

Áruházi szarkák az ország egyetlen katonaiskolájában

Pár hete egy újabb, a tavalyinál jóval kisebb súlyú, de a Benkő Tibor honvédelmi miniszter által csak „hazafias, elkötelezett fiatalok” iskolájaként magasztalt intézmény hírnevét ismét jócskán kikezdő eset történt. Erről ugyancsak névtelenséget kérő, belső forrásból értesültünk, akinek részletes beszámolója szerint a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola több diákját ezúttal lopáson kapták a debreceni Tesco áruházban január végén. A nagyáruházba az esti órákban betérő, felsőbb évfolyamos tanulókat a biztonsági szolgálat érte tetten, és az ilyenkor bevett módon riasztották a rendőrséget. Főleg, hogy nem kis tételről volt szó, ráadásul a diákok állítólag alkoholt és óvszert loptak, amit informátorunkon kívül egy áruházi forrás is megerősített.

Benkő Tibor © MTI/Koszticsák Szilárd

Már nem a diákjaik

Miután rákérdeztünk a történtekre, az iskola, illetve a minisztérium kommunikációja ugyanolyan hárító volt, mint a tavalyi esetnél. Így Benkő tárcája arra hivatkozott, hogy a folyamatban lévő rendőrségi eljárásra tekintettel „az eset kapcsán nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni”. És különben is, ahogy hozzátették, „a cselekményben érintett diákok már nem az iskola növendékei".

Valóban nem, mert információink szerint rögtön a Tescóban lebukás után a diákokat kitették az iskolából. Hogy ezt pontosan milyen eljárás előzte meg, nem derült ki, mert az ezt tisztázó kérdésünkre sem kaptunk választ. Ilyesmi nyilván az ország bármelyik iskolájának tanulóival megeshetnek, de kérdés, hogy az elvileg szigorú rendben, katonai kiképzést idéző foglalkozással trenírozott tizenévesek körében mégis miért fordulnak elő ezek az esetek.

A Tesco részéről megerősítették, hogy az általunk megadott helyen és időben valóban lefülelt biztonsági szolgálatuk lopással próbálkozókat, erről értesítették a rendőrséget, ahogy minden hasonló esetben is eljárnak, de más részletet erre hivatkozva nem mondhattak.

Folyik a rendőrségi eljárás

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság viszont csak annyit közölt, hogy egy áruházi lopás miatt a Debreceni Rendőrkapitányság „előkészítő eljárást folytat két fiatalkorúval szemben tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt”. Mivel folyamatban lévő ügyről van szó, további tájékoztatást nem adnak, így azt az információnkat sem erősítették meg, hogy többek közt alkoholt és óvszert próbáltak meglovasítani a tetten ért fiatalok az áruházból.

A tavalyi bántalmazási ügyet a Fidesz katona-ügyi megmondóemberei több körben próbálták megmagyarázni: a tárca parlamenti államtitkáraként Németh Szilárd az egészet „az ellenzéki média” hazugságának minősítette, majd magának ellentmondva sorolta, milyen intézkedéseket tettek az ügyben, Kósa Lajos pedig a parlament honvédelmi bizottságának elnökeként rá jellemzően "kreatívitással" kommunikálta, hogy az anális fajtalanság még nem szexuális zaklatás. Mindenesetre a bizottság kénytelen volt foglalkozni az erőszak ügyével, amit utána kormánypárti és ellenzéki tagok egyaránt elítéltek, ugyanakkor az eset minden részletét 10 évre titkosították.

Mivel Németh Szilárd többször kifejtette, hogy a honvédség megerősítéséhez oktatás kell, a „jó svádájú, ép lelkű, hazaszerető katonák” egyik keltetője pedig elmondása szerint a debreceni honvédiskola. Itt egyenesen a „jövő katonáit szeretnénk nevelni” – jelentette ki. A fideszes országgyűlési képviselő-államtitkár még csak nem is reagált a nagyívű vízióval nyilvánvalóan nem kompatibilis bolti szarkákra vonatkozó kérdéseinkre.

Országossá szélesíteni a rendszert - az igazgató "felfelé bukik"?

Közben megtudtuk, hogy a honvéd középiskola igazgatója, Berkecz Gábor nemsokára átkerül a Honvédelmi Minisztériumba, ami forrásunk megfogalmazása szerint azt jelenti, hogy „felfelé bukik”, a távozását már be is jelentették az intézményben. A Kratochvil eddigi igazgatójára információink szerint a honvédelmen belül a köznevelési kérdéseket bíznák, így akár a debreceni mintára megálmodott hódmezővásárhelyi és székesfehérvári iskolák felállítása, illetve az ifjúságvédelmi stratégia egyes kérdései is hozzá tartozhatnának. Berkecz Gábort is kerestük, de a kérdéseinket sem hallgatta meg arra hivatkozva, hogy csak a minisztérium sajtóosztálya válaszolhat helyette.

© kratochvil.hu

„Jelenleg a debreceni Kratochvil Károly Középiskola az egyetlen katonai iskola az országban. A honvédelmi tárca ennek mintája alapján szeretné országossá szélesíteni a katonai középiskolai rendszert, amelynek kialakításában számítunk Berkecz Gábor igazgató szakmai tapasztalatára” – közölte a minisztérium kérdésünkre, vagyis a konkrét pozíciót nem árulták ugyan el, de ezzel értesülésünket gyakorlatilag megerősítették.

„Ahogyan azt Benkő Tibor honvédelmi miniszter már több fórumon is elmondta, fontos célunk, hogy a fiatalok számára még vonzóbbá tegyük a katonai pályát, hiszen az országnak szüksége van hazafias elkötelezettségű emberekre. Ezért célunk, hogy az országban minél több honvéd középiskola illetve honvéd kollégium jöhessen létre” – tették hozzá.

"Magasabb elvárások"

A konkrét esetről lapunktól hallott először, így ezt nem tudta kommentálni Harangozó Tamás, az országgyűlés honvédelmi bizottságának MSZP-s tagja, ugyanakkor általánosságban úgy véli, az állami honvédiskola diákjaira magasabb elvárások vonatkoznak. „Eleve azért, mert a haza szolgálatára készülnek, másrészt láthatóan a kormány saját bezzegpolitikájára használja ezt az iskolát” – mondta. Szerinte az nem megoldás, hogy minden ilyen eset után, arra reagálva gyorsan kicsapnak diákokat, inkább meg kellene vizsgálni, milyen valódi problémák vezetnek ezekhez. Ebben pedig Harangozó szerint akár a bizottság is szerepet kaphatna, például jó lenne, ha előre látnák a működés koncepcióját, és nemcsak utólag foglalkoznak a már bekövetkezett esetekkel.

Nyitókép forrása: a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola Facebook-oldala