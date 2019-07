Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira elfajult egy éjszaka, hogy szexuális fajtalanságba torkollt – tudta meg a hvg.hu. Hogy mindez úgynevezett rendszabályozás volt-e a debreceni honvédiskola kollégiumában, az nem derülhetett ki, sőt a bántalmazásról egyáltalán nem értesítették a hatóságokat, csak amikor rákérdeztünk, hogyan tussolhatták el a bűncselekmény gyanúját felvető ügyet. Pedig a Benkő Tibor minisztériumára nézve kínos ügy még májusban, egy politikailag kényes időszakban történt, az érintett diákokat egy belső eljárásban gyorsan eltávolították az ország egyetlen honvéd középiskolájából. Most, hogy a megszerzett információk birtokában kérdőre vontuk az állami iskolát, maga a minisztérium kezdeményezte a rendőrségi nyomozást.

„Megint szép élet lehet a katonaélet” címmel, erősen PR-jellegű cikkben számolt be alig pár hete a kormányszócsőként funkcionáló Magyar Nemzet arról, mennyire sikeres a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola, ezért további két honvéd középiskola létrehozását tervezik Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron. A „debreceni példa jól mutatja, hogy nagy szükség és igény van a honvédelmi nevelésre a fiatalok körében” – írták a honvédelemre szánt gyerekeket mutogatva a június 13-án megjelent cikkben. Másnap tartották az állami pénzből működő iskola tanévzáróját, ahol maga Benkő Tibor honvédelmi miniszter szónokolt hasonló szellemben a „hazafias, elkötelezett fiatalokról” – mintha mi sem történt volna.

Pedig ekkor már a tanári kar, a diákok és a fenntartó minisztérium is tudta, mi zajlott a dicshimnusszal magasztalt honvédiskola zárt falai közt: 16 év alatti, vagyis fiatalkorú tanulók „lefogásos”, illetve lekötözős kényszerítést végeztek egymáson váltva, vélhetően rosszul értelmezett poénból, szívatásból, esetleg úgynevezett rendszabályozásból. Hogy ezek közül pontosan minek indult a május 6-án éjszaka történt bántalmazás, utólag nehéz megmondani.

Benkő Tibor szónokol az idei tanévzárón © kratochvil.hu

Ha a többiek lefogták/lekötözték, akkor magatehetetlen lehetett

Az viszont biztos, hogy információink szerint az egyik 9. osztályba járó fiú volt éppen soron ebben a bizarr „játékban”, amikor egy idősebb, 10. évfolyamba járó társa szexuális fajtalanságot követett el, kihasználva a védekezésre képtelen állapotát. Az idősebb diák análisan zaklatta, de ellentmondó információik vannak arra nézve, hogy a kezével, gumikesztyűt húzva vagy valamilyen tárggyal. A diák szerencséje az volt, hogy a szobába bejött egy szintén 10.-es diáktársuk, aki meglátta, mi történik, és azonnal leállította, mondván, „hagyjátok abba, ez gusztustalan”. Ahogy egyik forrásunk úgy fogalmazott, így „tolták ki a szobából” az erőszakoskodó diákot. Hogy összesen hányan vettek részt a zaklatásban, illetve hányan látták/voltak jelen, az nem derült ki.

Lapunk erről több, iskolához közeli forrásból értesült, a téma érzékenysége és az intézménnyel való kapcsolatuk miatt névtelenséget kértek. Az eredeti informátorunk mélyen felháborítónak tartotta, hogy a Kratochvil hazafias nevelésről mantrázó illetékesei nem fordultak azonnal a rendőrséghez, hanem megpróbálták házon belül megoldani a kínos esetet, ezzel szerinte gyakorlatilag megkísérelték azt eltussolni.

Megoldás: házon belül

A hatóság értesítése helyett ugyanis házon belül vizsgálták ki a történteket egy fegyelmi eljárásban, amelynek részleteiről hiába kérdeztük az iskolát. Azt viszont sikerült megtudni, hogy valóban többen vehettek részt a kényszerítésben, mert összesen öt érintett diákot a belső szabályzat, illetve a házirend megsértésére hivatkozva azonnal eltávolítottak a középiskolából. Köztük volt a szexuális erőszakot elkövető idősebb diák, aki így ennyivel megúszta, a többi eltanácsolt tanuló pedig magában az elfajult kényszerítésben vett részt. Információink szerint volt olyan szülő, aki tiltakozott a gyerekét ért házi szankcionálás ellen, de nem sikerült felvennünk vele a kapcsolatot.

Az áldozattá vált diák az iskolában maradt, az őt ért traumát információink szerint az iskolapszichológus segít számára feldolgozni, ahogy a közösség más tagjaival is elbeszélgetett. Nem maga jelentette a vele történteket, de a kollégiumban gyakorlatilag azonnal híre ment annak az éjszakának, így tudta meg a tanári kar.

„Poénból” és nem először csinálták

A belső eljárás során kiderült, hogy a diákok nem először játszottak ilyet, hanem „már régóta”, és arra hivatkoztak, eddig semmi baj nem volt belőle. Ekkor merült fel annak lehetősége is, hogy lehetett-e ez a katonai nevelésben ismert, úgynevezett rendszabályozás, vagyis egymás szándékos csicskáztatása, de ezt nem tudták kideríteni. A kérdőre vont résztvevők arra hivatkoztak, hogy „játék”, „poén, ökörködés” volt az egész.

Úgy tudjuk, a pedagógusok közt akadt, aki szeretett volna feljelentést tenni, de az a vélemény is megjelent, hogy „ez egy átlagos kollégiumi történet, ami máshol is előfordul”. Mindenesetre ahogy a hierarchizált katonai rendszerben természetes és kötelező, az iskola vezetése azonnal jelentette a történteket a Honvédelmi Minisztériumnak, amely 2013-ban vette át teljeskörűen az iskola fenntartói és működtetési jogkörét, innen várták az iránymutatást, hogyan járjanak el.

Katonás napirend © Facebook / Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

Alapvető kérdés, ki hozta meg azt a döntést, hogy ne jelentsék a hatóságoknak az ország egyetlen honvéd középiskolájában történt zaklatás kivizsgálását. Erre, ahogy több más kérdésre sem kaptunk hivatalos választ, pedig megvártuk, hogy az iskola igazgatója, Berkecz Gábor előzetesen nyilatkozati jogot kérjen a honvédelmi tárcától. Részletes kérdéssorunkra végül annyit közölt: „több diák is részese volt a fegyelmi vétségnek”, amit „az intézmény vezetője saját hatáskörében eljárva kivizsgált”. „A fegyelmi bizottság a lefolytatott vizsgálat eredményeként öt diák azonnali elbocsátásáról döntött, mivel ilyen jellegű fegyelemsértés egy katonai iskolában nem elfogadható” – tette hozzá.

Miután megkerestük őket, feljelentést tettek

Meglepő módon a többi kérdésre arra hivatkozva nem reagáltak, hogy „a Honvédelmi Minisztérium az eset kapcsán rendőrségi feljelentést tett, így tekintettel a folyamatban lévő rendőrségi vizsgálatra, nem áll módunkban az esetről bővebb tájékoztatást adni”.

Iskolához közeli forrásaink még múlt héten is azt mondták, hogy nem indítottak hatósági eljárást, ebből az következik, hogy miután elküldtük megkeresésünket, és így megtudták, hogy a kínos ügyről információink vannak, megtették a feljelentést a még május 6-án történt eset miatt.

Megkerestük az ORFK-t, hogy erősítsék meg a feljelentés tényét és időpontját, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett meg reagálásuk.

Kötelező bentlakás, katonás napirend

A Kratochvil bentlakásos iskola, egyáltalán nincsenek bejárós diákjai, még a debrecenieknek is kötelező beköltözni, mert álláspontjuk szerint „ez az alapja a katonás napirendnek”, reggeli közös ébresztő, torna, körletszemle után kezdődik az oktatás. Ahogy honlapjukon is írják, ez a „bentlakásos kollégiumi rendszer egy olyan bajtársias közösséget tudott létrehozni, mely teljesen egyedivé teszi az intézményt a XXI. század iskolai palettáján”.

Kratochvil, ahol első a növendék!

– áll az iskola honlapján a mottó, de ebben az esetben elsősorban más szempontok játszhattak be az ügy kezelésébe. Így az iskola jóhírének védelme mellett az is, hogy a politika pró és kontra, de óhatatlanul jelen van az életükben, mióta csak az Orbán-kormány idején egy sima műszaki szakközépiskolából katonai iskolává alakították az intézményt. 2011-ben Hende Csaba akkori honvédelmi miniszter és az akkor még vezérkari főnök Benkő Tibor ellátogatott a debreceni intézménybe, majd indult is az ország első honvéd középiskolájának létrehozása, amit az ellenzék persze kritizált.

Óhatatlanul rányomul a politika

Az idézett, két újabb honvédiskolát beharangozó Magyar Nemzet-cikkben viszont a korábbi szocialista kormányt támadják, amiért a korábbi időszakban működő 16 hasonló iskolát Juhász Ferenc minisztersége idején megszüntették. „Ennek issza meg a levét a Magyar Honvédség, amelynek nehéz megküzdeni a létszámhiánnyal” – állítják, megoldásként a katonanevelde Kratochvilt ajnározva, ahol a tavalyi tanévnyitó díszvendége Boross Péter egykori miniszterelnök volt.

Ezért a tervek szerint két további városban, vagyis összesen „három katonai központban lesz újra középfokú honvédképzés az országban”, mert így „talán több fiatal választhatja majd a haza védelmének szolgálatát”, de legalábbis olyan iskolában nevelődnek, ahol a Kratochvil jelmondatának megfelelően „egyszerre fejlődhet jellem, erkölcs és fizikum”.

Az állami iskola működésének átpolitizáltsága azért is merül fel kérdésként, mert a zaklatás egy különösen kényes időszakban, a májusi EP-választás kampányhajrájában történt, amikor bizonyára

nem hiányzott egy botrány a kormány kedvenc katonai középiskolájában.

A fenntartó minisztérium első embere, a tanévzárón szónokló Benkő Tibor honvédelmi miniszter maga is ott lelkesedett a Fidesz eredményváró rendezvényén május 26-án este a Bálna rendezvényközpontban, annak ellenére, hogy hivatásos katonaként pártpolitikától semlegesnek kell(ene) lennie:

Felsorakoztak az EP-pártrendezvényen: Benkő a jobb szélen © Túry Gergely

Bűncselekmény gyanúja: a hatóságnak kellett volna minősítenie

Hogy mi történt pontosan, és ez büntetőjogilag hogyan minősíthető, azt utólag, az ügy házon belüli „megoldása” miatt nehéz megmondani, de Fazekas Tamás, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint több bűncselekmény lehetősége is felmerül. „Az információk alapján alapvetően egy szexuális cselekményről van szó, ami erőszakosan történt, de kényszerítés vagy a testi sértés is szóba jön, ezek tipikusan előfordulnak a zárt intézményben történő visszaéléseknél. Arról nem beszélve, hogy a kiskorú veszélyeztetésének gyanúját is vizsgálni kellene, hiszen kérdés, hogy nem maga az iskolában működő rendszer teszi-e lehetővé, hogy ez megtörténhetett” – sorolta.

Most, hogy az eset nyilvánosságra került, szerinte az ügyészségnek még mindig módja lenne vizsgálni magát az ügy eltussolását is. „Érthető, hogy az áldozat és szülei – az igazgató állítása alapján – nem ragaszkodtak ahhoz, hogy hatósági ügy legyen belőle, hiszen az számukra igen megterhelő eljárást jelentene. De a pedagógusok közfeladatot ellátó, vagy, mivel katonai iskoláról van szó, akár hivatalos személynek minősülhetnek, így azt is érdemes lenne megnézni, vajon nem éltek-e vissza a helyzetükkel, amikor tájékoztatták a szülőket, amikor saját köreiken belül megoldották egy fegyelmivel, majd eltanácsoltak diákokat. Szóval látható, hányféle potenciális bűncselekmény jön szóba, ez nem egyszerű fegyelmi vétség” – magyarázta Fazekas Tamás.

„Rosszul felfogott bajtársiasság”, pedig ez nem csak róluk szól

A Helsinki Bizottság több olyan ügyben is eljárt, ahol valamilyen zárt intézetben követtek el bűncselekményeket, és az ügyvéd szerint minden ilyennél „fokozott felelőssége” van a fenntartónak azért, hogy ezeket eleve elkerülje. „Ezek arra vannak predesztinálva, hogy egy ilyen esetben arra törekedjenek, inkább ne kerüljön ki semmilyen információ. Mivel egy katonai iskoláról van szó, feltételezhető, hogy itt ebbe a rosszul felfogott bajtársiasság is belejátszik, ami a visszaélés melegágya” – jelentette ki. Fazekas kiemelte: egy ilyen ügy soha nem csak arról az egy érintett áldozatról szól, „hanem az esetleg már eltussolt ügyekről is, meg a következő összes évfolyam minden diákjáról, és általában is, mindenkiről, aki hasonló esetben inkább nem mer beszélni”.