[{"available":true,"c_guid":"334fade5-5dfa-4158-aa39-753f0b5b16c5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Televízióra megy a The Last of Us, sorozat lesz Ellie és Joel szívbe markoló kalandjából.","shortLead":"Televízióra megy a The Last of Us, sorozat lesz Ellie és Joel szívbe markoló kalandjából.","id":"20200305_the_last_of_us_sorozat_hbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334fade5-5dfa-4158-aa39-753f0b5b16c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c96cc9-15f0-4678-a5f4-561cfb797e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_the_last_of_us_sorozat_hbo","timestamp":"2020. március. 05. 20:43","title":"HBO-s sorozat készül minden idők egyik legjobb Playstation-játékából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"New York volt polgármestere rendkívül rossz eredményt ért el a szuperkedden, ezért kiszállt az elnökjelöltségért folyó versenyből. Joe Bident támogatja. ","shortLead":"New York volt polgármestere rendkívül rossz eredményt ért el a szuperkedden, ezért kiszállt az elnökjelöltségért folyó...","id":"20200304_Visszalepett_a_demokrata_elnokjeloltsegtol_Michael_Bloomberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dfb7ee-bfc3-4750-a757-64889e97110a","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Visszalepett_a_demokrata_elnokjeloltsegtol_Michael_Bloomberg","timestamp":"2020. március. 04. 16:50","title":"Visszalépett a demokrata elnökjelöltségtől Michael Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos MacBook Próval állhat elő, melynek kijelzője megkaphatja a Mini-LED technológiát.","shortLead":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos...","id":"20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c853deb-194a-41e6-b5d8-7a651d2dada1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","timestamp":"2020. március. 04. 10:33","title":"Új MacBook Pro jöhet március végén, különleges kijelzővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjjel kiderült, az egyik koronavírussal fertőzött iráni diák barátnője a negyedik beteg. ","shortLead":"Éjjel kiderült, az egyik koronavírussal fertőzött iráni diák barátnője a negyedik beteg. ","id":"20200305_Mar_negy_koronavirusfertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7e1ac4-2cbf-4bcc-8ce1-9b9e326bcace","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Mar_negy_koronavirusfertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 22:34","title":"Már négy koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel csökkentenék a felújítás költségeit.","shortLead":"Ezzel csökkentenék a felújítás költségeit.","id":"20200304_Felszinre_vinnek_pesti_hidfo_alatti_villamosatjarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40153674-746b-45ea-8a57-c56762513fa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Felszinre_vinnek_pesti_hidfo_alatti_villamosatjarot","timestamp":"2020. március. 04. 10:46","title":"A föld alól a felszínre vihetik a villamost a Lánchíd pesti hídfőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több részletben kapják meg a pénzt, amiből kisajátíthatnak két Hős utcai társasházat is.\r

","shortLead":"Több részletben kapják meg a pénzt, amiből kisajátíthatnak két Hős utcai társasházat is.\r

","id":"20200306_terrorelharitasi_kozpont_epitkezes_hos_utca_kormanyhatarozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bed0bb9-9d51-44b0-baf9-9767cb5dce6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_terrorelharitasi_kozpont_epitkezes_hos_utca_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. március. 06. 07:22","title":"5,5 milliárdból építkezhet a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ausztriában 3700 teszt volt, nálunk 230.","shortLead":"Ausztriában 3700 teszt volt, nálunk 230.","id":"20200305_Kasler_ertelmetlen_lenne_tobbet_tesztelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1a5078-c801-4c09-b5ba-1079ec0e572b","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Kasler_ertelmetlen_lenne_tobbet_tesztelni","timestamp":"2020. március. 05. 19:59","title":"Kásler: Értelmetlen lenne többet tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f223c6e8-86c9-4f01-a70b-b668d51a73c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA gyakorta oszt meg érdekes felvételeket különféle bolygókról. Ezúttal a Marsra és a vörös planéta híres vulkanikus területére esett a választásuk.","shortLead":"A NASA gyakorta oszt meg érdekes felvételeket különféle bolygókról. Ezúttal a Marsra és a vörös planéta híres...","id":"20200305_mars_foto_nasa_vulkanikus_terulet_pavonis_mons","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f223c6e8-86c9-4f01-a70b-b668d51a73c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32358068-b545-48f7-934c-e098940cdb7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_mars_foto_nasa_vulkanikus_terulet_pavonis_mons","timestamp":"2020. március. 05. 19:10","title":"Szokatlan fotó jött a Marsról, mintha szeme lenne a talajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]