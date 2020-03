Korábban többek között a Vas megyei és a debreceni alapszervezet is feloszlatta magát.

Megszűnt a Jobbik paksi szervezete, amelynek elnöke kilépett a pártból. Horváth Zoltán a döntést azzal indokolta, hogy nem látják azt a koncepciót, amellyel a párt előre tudna lépni.

Tisztában vagyok azzal, hogy a Jobbiknak megújuláson kellene átmennie. Úgy gondoltam, hogy az új elnökség megfelelő személyi és szakmai hátteret biztosít ennek, ma úgy látom, hogy egyik sincs meg. Nem kívánom hátráltatni a Jobbikot, de elfogadni sem tudom ezt"

– mondta a volt elnök.

A szervezet egyhangú szavazással hozta meg a döntést. A Jobbik paksi szervezetének öt tagja volt, pártolókkal együtt tizenheten voltak. Horváth Zoltán elmondta, hogy a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselőjeként továbbra is tagja marad a paksi önkormányzatnak.

Korábban az egyik alapítója, Szávay István lépett ki a Jobbikból, később ugyanígy tett a budapesti elnök, Bencsik János is, február végén pedig a párt debreceni alapszervezete szűnt meg. Március 2-án Bana Tibor Vas megyei országgyűlési képviselő jelentette be, hogy elhagyja a Jobbikot, és a parlamenti frakciót is, egy nappal később pedig Lábodi Gábor, a Vas megyei alelnök közölte, hogy megszüntetik a megyei alapszervezeteiket.