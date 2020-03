Hétpárti egyeztetést tartottak a parlamenti frakciók, mindannyian egyetértettek a kérdésben. Harangozó Tamás szocialista politikus elmondta, abban is egyetértettek, hogy az érettségit meg kell tartani a felvételik miatt. Ellenzéki politikusok szerint a zárás az óvodákra is vonatkozik majd.

Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Valamennyi parlamenti frakció azt javasolja a kormánynak, hogy hétfőtől rendeljen el szünetet az oktatási intézményekben – írta Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Délután hétpárti egyeztetés tartottak a parlamenti frakciók, ahol megállapodtak abban, hogy indokolt az iskolák bezárása. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy

24 órán belül megszületik az erről szóló döntés.

Arató Gergely DK-s politikus a hvg.hu-nak azt mondta, ezt a hétpárti találkozót Gulyás Gergely azért kezdeményezte, hogy kiderüljön, mi a pártok álláspontja az iskolabezárásról. Noha a hírekben csak az iskolák szerepelnek, Arató szerint kizárt, hogy az óvodákra ne vonatkozzon a zárás. A bölcsődéknél ilyen probléma nincs, a bölcsődés gyereket a szülő minden kötelezettség nélkül otthon tarthatja. Harangozó Tamás MSZP-s politkus azt mondta, ők kérték az óvodák és bölcsődék bezárását is - bár ott lehet, hogy némi átmeneti időt kell hagyni -, ő úgy érzékelte, a Fidesz támogatja ezt. A kérdést azért is kezelhetik egyben, mert a veszélyhelyzetet elrendelő határozatban a rendkívüli szünet tiltása a megfogalmazás alapján az óvodákra is vonatkozott, nem csak az iskolákra.

Harangozó elmondta azt is, a pártok között egyetértés volt abban is, hogy az érettségit meg kell tartani a felvételik miatt. Az még kérdés, hogy a hétfői zárás meddig tart és minek számít: az MSZP azt vetette fel, a tavaszi szünetet hozzák előre, és ha a járvány csillapodik, át lehet gondolni a kérdést.

Magyarországon eddig sem az általános iskolákat, sem pedig a középiskolákat nem zárták be a koronavírus miatt. A hvg.hu gyűjtése szerint azonban sok helyen már eddig is megengedték a szülőknek, hogy ne vigyék be a gyerekeket.

Az operatív törzs délutáni sajtótájékoztatóján Lakatos Tibor ezredes még csak annyit mondott, folyamatosan figyelik a fejleményeket, és ez alapján döntenek majd.