Nagyon megoszlik, hogy az iskolák hogyan állnak a szerdán elrendelt országos vészhelyezethez: van, ahol szülői igazolással minden további nélkül otthon maradhatnak a diákok, akár hosszabb időszakra is, máshol minden egyes napra orvosi igazolás kell. Olyan iskola is van, ahol csak a fertőzött területekről visszaérkezetteket kérik otthon maradásra, és olyan is, ahol mindenkit otthon maradásra kérnek, bárhova is utazott korábban az illető. Van, ahol pedig már a teljes bezárásra készülnek.

Szomorúan lankadhatott le szerda délutánra több (tíz)ezer magyar általános- és középiskolás diák lelkesedése, akik – ismerve néhány környező ország intézkedéseit, és hallva a Miniszterelnökséget vezető miniszter reggeli előrejelzését a rendkívüli vészhelyzet bevezetéséről - arra számítottak, hogy Magyarországon is felfüggesztik ezekben az intézményekben az oktatást. Csütörtökre virradóan aztán kiderült, nemhogy nem rendelte el a kormány bezárásukat, hanem - a felsőoktatási intézményekkel ellentétben - egyenesen megtiltotta, hogy az igazgatók a saját szakállukra szünetet rendeljenek el.

A kormány intézkedéseit bejelentő Gulyás Gergely érvelését, miszerint az iskolák bezárása nem indokolt, mert a betegség gyerekeknél nem jellemző, a szülők egy része finoman szólva nem osztja. Cikkünk megjelenéséig több mint tízezren írták alá azt az online petíciót, amelynek elindítói arra kérik a kormányt, hogy a járvány terjedésének megakadályozása érdekben sürgősen függessze fel az bölcsődék, óvodák működését, valamint az általános és középiskolai oktatást. Ugyanezt követelte csütörtöki közleményében a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, majd a tanárok másik érdekképviselete, a Pedagógusok Szakszervezete is.

Az intézmények legtöbbje csütörtöki tapasztalataink szerint viszont nemigen merészkedett tovább annak a szikár felsorolásánál, ami az (Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó) illetékes tankerületi központ felhívásában állt, és amit a KRÉTA tanulmányi rendszeren keresztül a szülőknek is közvetlenül elküldtek, vagyis, hogy csütörtök reggeltől teljesen megtiltották a szülők belépését az épületekbe, lefújtak minden iskolai és tanórán kívüli ünnepséget, kirándulást, színházlátogatást, tábort, utazást, nyílt napot és programot, illetve felkérték azokat, akik itthon vagy külföldön kapcsolatba kerülhettek fertőzöttekkel, hogy maradjanak otthon.

Egyes iskolákban azt is pontosan meghatározták, hogy mely országból érkezők maradjanak otthon, például, hogy aki Franciaországban, Németországban, Olaszországban vagy Ausztriában járt (a legtöbb iskolában február végén volt a síszünet), az két hétig ne jöjjön, de olyan is volt, ahol bármiféle, akár földrészre vonatkozó szűkítés nélkül úgy szólt a kérés, hogy „aki bárhonnan visszajött”, az ne jöjjön.

© AFP / Photononstop / Mermet

Voltak iskolák, ahol a tájékoztatást elintézték azzal, hogy az igazgató körbeküldte a hivatalos kormányzati oldal elérhetőségét, hogy a szülők onnan kövessék a fejleményeket, de olyan intézmény is, amely nemcsak a szülőket informálja folyamatosan és részletesen, de az osztályfőnökök és a biológiatanár naponta beszélgetnek a vírusról és hatásairól a gyerekekkel, sőt ahol a 7.-es és 8. évfolyamosok szerdán pedig még a kormányinfót is együtt nézték tanáraikkal, hogy az őket is érintő lépésekről első kézből értesüljenek.

Néhány iskolában már-már a hatósági szigor hangnemében igyekeztek hangsúlyozni a családok felelősségét, mondván,

ha bárki elhallgatja a külföldön tartózkodásának tényét, az felelősségre vonható akkor, ha kiderül, hogy a fertőzés emiatt felüti fejét az iskolában.

Másutt az érzelmekre hatva próbálták kommunikálni ugyanezt:

Vannak olyan kollégáink, köztük pedagógusok, akik a veszélyeztetett korosztályhoz tartoznak, épp úgy, ahogy a családokkal együtt élő nagymamák. Kérem, ne döntsenek felelőtlenül!

De volt olyan is, ahol a leghangsúlyosabb kérés a felesleges pánikkeltés elkerülése volt.

Arra viszont, hogy mit tehet az a szülő, aki csak óvatosságból nem szeretné iskolába engedni az amúgy egészséges gyerekét, nem minden intézménynek volt még válasza: a hvg.hu-hoz érkező visszajelzések alapján ebben főként az alapítványi, alternatív tantervű vagy egyéb szempontból „nem hagyományos” iskolák voltak megengedőbbek, bár meglepetésre több, a Közép-Budai Tankerülethez tartozó állami iskolából is ezt írta a szülőknek az igazgató:

Amennyiben a szülő a helyzetre tekintettel nem kívánja a gyerekét iskolába járatni, akkor ezt jelezze az intézményvezetőnek, aki ezt tudomásul veszi és a hiányzást igazoltnak tekinti. Ezen hiányzások nem szülői-, nem orvosi-, hanem igazgatói igazolásnak minősülnek.

Egy speciális tantervű belvárosi iskolából és több alapítványi fenntartású intézményből hasonló rugalmasságról számoltak be a szülők. Sőt, olyan alapítványi oktatási intézmény is akadt, amelynek vezetője elismerte, hogy az elmúlt napokban az iskola bezárását fontolgatták, és gyakorlatilag sajnálatát fejezte ki a szülők felé, hogy a csütörtöktől hatályos kormányzati tiltás miatt ezt nem tehetik meg.

Ez utóbbi igazgató a fenti példához hasonlóan a szülők kezébe adta a döntést a bejárásról és egyértelművé tette, hogy nemcsak az akár hosszabb időszakra szóló szülői igazolásokat fogadja el érvényesként, de mindent támogatást és eszközt, online tananyagot, satöbbit biztosít ahhoz, hogy a tanítás valamilyen formában otthon is folytatódhasson.

(Ebben az iskolában egyébként az otthoni karantén betartását sem vették félvállról: amikor a februári síszünet után egy gyerek bejött betegen (nem volt fertőzött területen), az egész iskolán végigment az iskolaorvos és a védőnő, és az összes náthás gyereket hazaküldték.)

© MTI / Varga Györgyi

Olyan intézmény is volt, ahol a fenti rugalmasság nem lett írásban rögzítve, de egyéni érdeklődésre az igazgató nagyjából ezt mondta a hozzá forduló szülőknek. Találkoztunk ugyanakkor olyan iskolával is, amelynek vezetője egyáltalán nem látta okát a bárminemű enyhítésnek, és egy anyuka érdeklődésre, hogy otthon maradhat-e szülői igazolással a törvény adta 3 napon túl is a gyerek, nemcsak, hogy egyértelmű nemmel felelt, de a felvetést sem értette, hogy ezt miért tennék, hiszen „egyetlen koronavírusosról sem tudni a kerületben”.

Otthonmaradásra ennek a dél-pesti iskolának az igazgatója szerint csak abban az esetben van lehetőség, ha a család fertőzött területről érkezett haza, vagy fertőzött beteggel érintkezett, minden egyéb esetben minden egyes, iskolától távolt töltött napról orvosi igazolás szükséges.

Hasonlóan láthatta a tankerületi eligazítás alapján annak az általános iskolának az igazgatója is, aki még a külföld fogalmát sem értelmezte megengedően:

Fenntartói utasításoknak megfelelően csak azoknak a diákoknak a hiányzását tekintjük igazoltnak, akik olyan külföldi területen jártak, amely fertőzöttnek tekinthető.

- írta a csütörtökön küldött tájékoztatásban az intézményvezető, amivel tudomásunk szerint erős indulatokat kavart a szülők körében.

Az igazolatlan órákkal fenyegetés ellenére sok szülő az ország számos iskolájából arról számolt be a hvg.hu-nak, hogy csütörtök reggelre drasztikusan megcsappant az osztálylétszám: volt, ahol nemcsak néhány gyerek, hanem a fél osztály hiányzott, a szülői fórumokban pedig erős vita alakult ki arról, hogy ki a felelőtlenebb szülő, aki a kialakult helyzetben engedi iskolába a gyerekét, vagy aki inkább a föld alól is szerez egy orvosi igazolást, hogy semmiképpen ne kelljen.

Ez a vita nyilván a következő napokban sem fog csillapodni, sőt kormányközeli információink szerint a kormány a friss információk tudatában, a vírusfertőzéses esetszám esetleges növekedésétől függően a jövő hétfőtől már készül arra, hogy adott esetben az általános- és középiskolákban is beszünteti az oktatást.

Sok iskolában pedig már a folytatásra készülnek: a már említett, e-tananyagot biztosító alapítványi iskolán túl több állami általános iskolában a KRÉTA felület „házi feladat” lehetőségét ajánlották arra, hogy az otthon maradók diákok mégis haladni tudjanak az anyaggal, másutt pedig már arra is felkérték emailben a szülőket, hogy minden gyerek minden nap vigye haza az összes tanszerét arra az esetre, ha az oktatás szüneteltetése miatt mindenkinek otthon kell majd maradnia.