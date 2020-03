Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78044279-f708-43cb-a808-a1e87fd394f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sajtós munkatársuk anyja ápolóként érintkezett fertőzött beteggel.","shortLead":"Egy sajtós munkatársuk anyja ápolóként érintkezett fertőzött beteggel.","id":"20200313_A_DKt_is_elerte_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78044279-f708-43cb-a808-a1e87fd394f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cceffda-bc02-423a-903c-4310753b0e32","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_DKt_is_elerte_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 14:06","title":"A DK-t is elérte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új-Zélandon törölték szombaton a christchurchi terrortámadás első évfordulójára tervezett megemlékezést az új koronavírus terjedésének veszélye miatt.\r

","shortLead":"Új-Zélandon törölték szombaton a christchurchi terrortámadás első évfordulójára tervezett megemlékezést az új...","id":"20200314_UjZelandon_a_christchurchi_megemlekezes_is_elmarad_a_koronavirusveszely_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3aff15-b15d-4ba3-a1d3-5704efc2473c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_UjZelandon_a_christchurchi_megemlekezes_is_elmarad_a_koronavirusveszely_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 07:43","title":"Új-Zélandon a christchurchi megemlékezés is elmarad a koronavírus-veszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elmarad a március 26-ra tervezett szófiai bolgár–magyar labdarúgó-Európa-bajnoki pótselejtező, mivel a helyi parlament pénteken vészhelyzetet hirdetett a koronavírus-járvány terjedése miatt.","shortLead":"Elmarad a március 26-ra tervezett szófiai bolgár–magyar labdarúgó-Európa-bajnoki pótselejtező, mivel a helyi parlament...","id":"20200313_Elmarad_a_bolgarmagyar_Ebpotselejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c73221-e7cc-41d4-bdb5-e41b1bfc9455","keywords":null,"link":"/sport/20200313_Elmarad_a_bolgarmagyar_Ebpotselejtezo","timestamp":"2020. március. 13. 19:33","title":"Elmarad a bolgár–magyar Eb-pótselejtező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Betett a nemzetközi rossz hangulat a forintárfolyamnak.","shortLead":"Betett a nemzetközi rossz hangulat a forintárfolyamnak.","id":"20200312_Ujra_340_forintba_kerul_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabe0c1a-1087-41ee-b21a-0e5aafcc5b9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Ujra_340_forintba_kerul_egy_euro","timestamp":"2020. március. 12. 16:48","title":"Újra 340 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Napokon belül végképp eldől, lesz-e idén foci Eb.","shortLead":"Napokon belül végképp eldől, lesz-e idén foci Eb.","id":"20200313_FIFA_Elmarad_minden_nemzetkozi_focimeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eca80ca-87a7-45d0-a159-b0b2cc8dabf0","keywords":null,"link":"/sport/20200313_FIFA_Elmarad_minden_nemzetkozi_focimeccs","timestamp":"2020. március. 13. 23:35","title":"FIFA: Elmarad minden nemzetközi focimeccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"","category":"itthon","description":"A kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva csak a sürgősségi műtétekhez biztosítja vérkészítményeket az Országos Vérellátó Szolgálat a kórházaknak – tudta meg a Népszava. A lap szerint közben egyre több egészségügyi dolgozó kerül karanténba.","shortLead":"A kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva csak a sürgősségi műtétekhez biztosítja vérkészítményeket az Országos...","id":"20200314_Elnapoljak_verigenyes_muteteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5cc6df-104c-4403-be0e-0c3e35e1d27c","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Elnapoljak_verigenyes_muteteket","timestamp":"2020. március. 14. 11:47","title":"Elnapolják vérigényes műtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető nem járt külföldön és nem érintkezett külföldiekkel. ","shortLead":"Az illető nem járt külföldön és nem érintkezett külföldiekkel. ","id":"20200312_vizivarosi_irodahaz_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bd78f9-603b-469d-9ab2-3985144a77a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_vizivarosi_irodahaz_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. március. 12. 21:02","title":"A Vízivárosi Irodaházban dolgozott az egyik koronavírusos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4905890-73c8-4774-be74-177904ae92bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A szülőktől a pedagógusokon át egyre többen, egyre hangosabban követelik a kormánytól az általános és középiskolák bezárását, a kormány viszont ebben is a már számtalanszor tapasztalt \"széllel szemben\" politikát vitt annak ellenére, hogy a környező országok közül már azok meglépték, ahol a magyarnál kevesebb fertőzött van. Most ez változott meg.","shortLead":"A szülőktől a pedagógusokon át egyre többen, egyre hangosabban követelik a kormánytól az általános és középiskolák...","id":"20200313_iskola_bezaras_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4905890-73c8-4774-be74-177904ae92bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e67f15a-6605-45ff-a677-9816ec40db1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_iskola_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 18:40","title":"Nem nagyon vannak érvek az iskolák nyitvatartása mellett, de mi jön a bezárás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]