[{"available":true,"c_guid":"a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Terry Gou, a Foxconn alapítója szerint az újranyitás óta már az előzetes várakozásokat is sikerült túlszárnyalni – jelentsen ez bármit is.","shortLead":"Terry Gou, a Foxconn alapítója szerint az újranyitás óta már az előzetes várakozásokat is sikerült túlszárnyalni –...","id":"20200314_apple_iphone_9_foxconn_gyartas_terry_gou","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d257cc59-add7-4bf9-b6dd-62b7bf41232c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_apple_iphone_9_foxconn_gyartas_terry_gou","timestamp":"2020. március. 14. 10:03","title":"Visszakapcsolták a gyártósorokat, újra beindult az iPhone-ok termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg a sajtófőnökétől kapta el a fertőzést.","shortLead":"Valószínűleg a sajtófőnökétől kapta el a fertőzést.","id":"20200313_Koronavirusos_a_brazil_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ecfb711-a0f6-40fc-8f88-e6da26f8485e","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Koronavirusos_a_brazil_elnok","timestamp":"2020. március. 13. 15:24","title":"Koronavírusos a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be10ef42-e23b-4be8-b624-c4267081e56a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyedi problémát oldott meg a kenyai asszony, ebből lett immár kontinenseken átívelő üzlet.","shortLead":"Egyedi problémát oldott meg a kenyai asszony, ebből lett immár kontinenseken átívelő üzlet.","id":"202011_tejfakaszto_suti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be10ef42-e23b-4be8-b624-c4267081e56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6420df-dcf2-41f8-886a-f6a282a87d1e","keywords":null,"link":"/360/202011_tejfakaszto_suti","timestamp":"2020. március. 14. 08:30","title":"Szoptatósfalatok: piaci rést találtak a nem fűizű füves sütik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2717423d-5d2c-4de8-a040-6d94ac509ebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz adatok szerint 14 955 fertőzött van jelenleg az országban.","shortLead":"Az olasz adatok szerint 14 955 fertőzött van jelenleg az országban.","id":"20200313_Olaszorszagban_250_virusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2717423d-5d2c-4de8-a040-6d94ac509ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507951ac-a7e2-4281-888c-35d244bf4369","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Olaszorszagban_250_virusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 13. 18:26","title":"Olaszországban 250 vírusfertőzött halt meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter. Majd hazament, részt vett a kormányülésen, utána pedig kimutatták nála a koronavírust.","shortLead":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter...","id":"20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c90f17-b91f-41f9-9a0b-76d057323704","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","timestamp":"2020. március. 15. 09:27","title":"Koronavírusos a marokkói miniszter, aki a héten a magyar kormány több tagjával tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyar intézmények Németországból rendeltek védőfelszereléseket, de ott exporttilalom van érvényben ezekre. Most új szabályozást hoztak, amely szerint Németország kivételt tehet a tilalom alól az EU-ba irányuló védőeszközök szállításánál.","shortLead":"Magyar intézmények Németországból rendeltek védőfelszereléseket, de ott exporttilalom van érvényben ezekre. Most új...","id":"20200313_Szijjarto_Nemetorszag_hamarosan_donthet_vedofelszerelesek_Magyarorszagra_szallitasarol_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5336eb3-a6a6-4975-ba28-3b647f8a66e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Szijjarto_Nemetorszag_hamarosan_donthet_vedofelszerelesek_Magyarorszagra_szallitasarol_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 13:55","title":"Szijjártó: Németországból kaphat Magyarország védőfelszereléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi kormány 50 milliárd dollárt szabadít fel a koronavírus terjedése elleni küzdelemre.","shortLead":"A szövetségi kormány 50 milliárd dollárt szabadít fel a koronavírus terjedése elleni küzdelemre.","id":"20200313_Donald_Trump_orszagos_szuksegallapotot_hirdetett_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a021e83-bee5-48a5-af42-060c30fda07d","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Donald_Trump_orszagos_szuksegallapotot_hirdetett_ki","timestamp":"2020. március. 13. 20:55","title":"Donald Trump országos szükségállapotot hirdetett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis István hétfőn bevonult a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – tudta meg a Népszava Vadócz Attilától, az illetékes Kaposvári Törvényszék sajtószóvivőjétől. Ezzel végképp érthetővé válik, hogy az állami MVM Magyar Villamos Művek 2005 és 2008 közötti vezérigazgatója miért költözött a jogerős ítélet novemberi kihirdetése után a gyerekei nevén lévő leányfalui „palotából” egy 33 négyzetméteres kecskeméti panelgarzonba.\r

","shortLead":"Kocsis István hétfőn bevonult a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – tudta meg a Népszava Vadócz...","id":"20200314_Luxusbortonbe_vonult_be_a_sikkaszto_MVMexvezer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a908737-624d-4638-a6b5-f0877933d1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Luxusbortonbe_vonult_be_a_sikkaszto_MVMexvezer","timestamp":"2020. március. 14. 14:04","title":"\"Luxusbörtönbe” vonult be a sikkasztó MVM-exvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]