Rendkívüli bejelentést tett a koronavírus elleni védekezésről a miniszterelnök: digitális oktatási rend lép életbe, a diákok nem mehetnek be az oktatási intézményekbe. Tíz akciócsoportot állítottak fel, valamint Izraelből is megtiltják a beutazást.

Tíz akciócsoportot állított fel a kormány a koronavírus miatt - mondta Orbán Viktor rendkívüli bejelentésében. Ezek a következők: oktatási, járványügyi mobil konténerkórház felépítésére létrehozott, létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős, nemzetközi koordinációért felelős, kommunikációs, rendkívüli jogrendért felelős, pénzügyi, a gazdaság újraindításáért felelős, koronavírus-kutatói és határellenőrzési. Arra is számít a kormány, hogy a gazdaság hamarosan megáll.

Több ezer mintavételhez elegendő laborkapacitása van az országnak - tette hozzá a kormányfő a védekezésről. Itt mindig a nemzetközi szabályokat alkalmazzák, vagyis a WHO protokollja alapján döntik el, kit tesztelnek. Kesztyűből 22 millió van, sebészi maszkból 1,2 millió, érkezik egymillió műtéti sebészi maszk is. Lélegeztetőgépből 2000 van az országból, altatógépből szintén kétezer van, ami több tízezer megbetegedésre is elég lehet. Újabb gépek beszerzéséről is intézkedtek.

Az eddigi országok (Olaszország, Kína, Dél-Korea és Irán) miatt most már Izraelből sem lehet belépni Magyarországra. Azoknak a magyaroknak, akik onnan jönnek haza, szintén két hétre karanténba kell vonulniuk.

© Facebook / Orbán Viktor

Hamarosan rendeletet hoznak arról, hogy március 16-a hétfőtől új oktatási munkarend lép életbe: a tantermen kívüli digitális munkarend.

Ezt azt jelenti, hogy a gyerekek nem mehetnek be az iskolába, az igazgatóknak viszont be kell menniük, a tanároknak pedig folytatniuk kell a tanítást.

Digitális eszközökről otthonról, ha nincs ilyenük, akkor az iskolából kell tanítani a gyerekeket. Így a szokott rendben az érettségi vizsgákat is jó eséllyel meg tudják majd tartani. Csak olyan tanítási módok lesznek, amiket otthonról tudnak biztosítani. Azt a kormányfő is elismerte, hogy az ehhez szükséges infrastruktúrát még nem építették ki teljesen, ezért most idő előtt kell megindítani, így lehet, hogy döcögni fog, de így még mindig jobb, mintha egyáltalán ne lenne tanítás.

Orbán Viktor arra is megkért mindenkit, hogy a gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak. Ha a fiatalabbak vagy a középkorúak megkapják a koronavírust, az a legtöbb esetben egy átlagos influenzához hasonlít, az idősebbek számára viszont életveszélyes fenyegetést jelent a vírus.

Vigyázzunk a szüleinkre, a nagyszüleinkre és vigyázzunk egymásra - fejezte be tájékoztatóját a miniszterelnök.