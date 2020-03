Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","shortLead":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","id":"20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8147aab9-0d02-40ef-aaf1-e994a27cb0d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","timestamp":"2020. március. 15. 08:20","title":"Szlovéniában leállítják a tömegközlekedést, bezárják az összes éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3804acd-27e0-4b4f-9bdb-f0ec1e72d3ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminckettőre nőtt vasárnap reggelre a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon, közben a 18. kerület polgármestere közölte: egy 75 éves beteg a vírus első áldozata az országban. Közben a lakosság a hétfőn kezdődő rendkívüli hétre készül, otthon maradó gyerekekkel, szigorodó tömegközlekedési szabályokkal, home office-munkavégzésekkel, átalakuló egészségügyi szolgáltatásokkal. Kövesse a fejleményeket a hvg.hu egész napos hírfolyamával, az eseményeket percről percre követő tudósításainkkal.","shortLead":"Harminckettőre nőtt vasárnap reggelre a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon, közben a 18. kerület...","id":"20200315_Ujabb_magyar_fertozotteket_talaltak_Trump_tesztje_negativ_Szlovenia_bekemenyit__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3804acd-27e0-4b4f-9bdb-f0ec1e72d3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b04cec-210c-4951-a26e-be849758ff25","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ujabb_magyar_fertozotteket_talaltak_Trump_tesztje_negativ_Szlovenia_bekemenyit__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 15. 10:30","title":"Magyarországi áldozata is van a vírusnak, tovább nőtt a fertőzöttek száma is, furcsán zárják a kollégiumokat - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a099c1-ae0a-4c93-96dc-34ad962580fb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elvétve látni járművet az M7-es autópályán.","shortLead":"Elvétve látni járművet az M7-es autópályán.","id":"20200314_Koronavirus_alig_van_forgalom_a_magyar_autopalyakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7a099c1-ae0a-4c93-96dc-34ad962580fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe454267-fb06-4875-bad7-ea8a1ba68b6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Koronavirus_alig_van_forgalom_a_magyar_autopalyakon","timestamp":"2020. március. 14. 17:03","title":"Koronavírus: alig van forgalom a magyar autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","shortLead":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","id":"20200315_koronavirus_brit_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d937d-5c9a-4a59-8114-2298ab514ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_brit_karanten","timestamp":"2020. március. 15. 14:18","title":"Arra fogja a brit kormány kérni a 70 évnél idősebbeket, hogy ne menjenek el otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Át kellene alakítani a közösségimédia-oldalakat, hogy a felhasználók minél kevésbé essenek a viselkedési addikció csapdájába – hangsúlyozzák pszichológusok.","shortLead":"Át kellene alakítani a közösségimédia-oldalakat, hogy a felhasználók minél kevésbé essenek a viselkedési addikció...","id":"202011__fomohatas__kutyufuggoseg__erintkezesi_protokoll__ki_marad_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa21b13-ef68-48d6-af4c-d62e85166f35","keywords":null,"link":"/360/202011__fomohatas__kutyufuggoseg__erintkezesi_protokoll__ki_marad_ki","timestamp":"2020. március. 15. 08:15","title":"Pszichológusok válaszolnak: miért félünk abbahagyni a Facebook görgetését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szombaton aláírta az alkotmánymódosításról szóló törvénycsomagot, amely szerint akár 2036-ig is államfő maradhat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szombaton aláírta az alkotmánymódosításról szóló törvénycsomagot, amely szerint akár...","id":"20200314_Putyin_alairta_az_alkotmanymodositast_amivel_2036ig_maradhat_hatalomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69e5725-d471-467a-926d-8d6e385085e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Putyin_alairta_az_alkotmanymodositast_amivel_2036ig_maradhat_hatalomban","timestamp":"2020. március. 14. 12:20","title":"Putyin aláírta az alkotmánymódosítást, amivel 2036-ig maradhat hatalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c038734d-7da3-4f63-a582-a3e28ec4766d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia március 15-étől kezdve a teljes nemzetközi légiforgalmat felfüggeszti a koronavírus-járvány okozta veszélyek miatt. \r

","shortLead":"Szaúd-Arábia március 15-étől kezdve a teljes nemzetközi légiforgalmat felfüggeszti a koronavírus-járvány okozta...","id":"20200314_SzaudArabia_a_teljes_legiforgalmat_felfuggesztette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c038734d-7da3-4f63-a582-a3e28ec4766d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59994e1c-afdc-4f10-b87f-4e3961ed0664","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_SzaudArabia_a_teljes_legiforgalmat_felfuggesztette","timestamp":"2020. március. 14. 08:01","title":"Szaúd-Arábia a teljes légiforgalmat felfüggesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"kultura","description":"Ne aggódjanak a pedagógusok, a volt államtitkár négy éve folyamatosan fejleszti nekik a digitális tananyagot. Biztos mindjárt előpattan!","shortLead":"Ne aggódjanak a pedagógusok, a volt államtitkár négy éve folyamatosan fejleszti nekik a digitális tananyagot. Biztos...","id":"20200315_Cegledi_digitalis_oktatas__Czunyine_hol_vagy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d44389-7031-4a1d-bd53-503c45d2ea4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200315_Cegledi_digitalis_oktatas__Czunyine_hol_vagy","timestamp":"2020. március. 15. 10:22","title":"Ceglédi: digitális oktatás – Czunyiné hol vagy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]