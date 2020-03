Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató volt személyi titkára az Indexnek arról beszélt, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan a Vígszínház intézménye mögé bújva követ el erőszakot a saját kollégáival szemben.","shortLead":"Az igazgató volt személyi titkára az Indexnek arról beszélt, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan a Vígszínház intézménye...","id":"20200317_Eszenyi_Eniko_En_nem_vagyok_felelmetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cae7d0-2367-4b46-be0d-7f29610e32bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Eszenyi_Eniko_En_nem_vagyok_felelmetes","timestamp":"2020. március. 17. 10:55","title":"Eszenyi Enikő: Én nem vagyok félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint a kontinensen elsőként fog magas minőségű és megfizethető okostelefonokat gyártani. ","shortLead":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint...","id":"202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe2c41c-7201-4ac9-b787-ddd36d349552","keywords":null,"link":"/360/202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","timestamp":"2020. március. 16. 14:00","title":"Oroszlános márka: egy afrikai mobilgyártó letarolná az olcsó telefonok piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer használatos kesztyűk, ingyenes vécéhasználat, papírpoharak és home office – egyebek mellett így védekeznek a koronavírus-fertőzés ellen a nagy olajcégek Magyarországon.","shortLead":"Egyszer használatos kesztyűk, ingyenes vécéhasználat, papírpoharak és home office – egyebek mellett így védekeznek...","id":"20200317_a_leginkabb_szennyezett_toltopisztolyokat_is_fertotlenitik_a_hazai_benzinkutakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caef7607-5ef0-44d9-bdb2-9653ff8651db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_a_leginkabb_szennyezett_toltopisztolyokat_is_fertotlenitik_a_hazai_benzinkutakon","timestamp":"2020. március. 17. 09:21","title":"A leginkább szennyezett töltőpisztolyokat is fertőtlenítik a hazai benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca696fe2-3889-472f-a857-e59166a16215","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járványügyi híradóval jelentkezik a házi karanténból a Duma Aktuál, ezúttal a hvg360-on. Megtudhatjuk, hogyan lehet home office-t bérelni az Airbnb-n és miért nem készült még kabala a járványhoz. Debrecenből pedig Hadházi László tudósít. ","shortLead":"Járványügyi híradóval jelentkezik a házi karanténból a Duma Aktuál, ezúttal a hvg360-on. Megtudhatjuk, hogyan lehet...","id":"20200316_Duma_Aktual_Karantenyek_masodik_adas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca696fe2-3889-472f-a857-e59166a16215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9c6c27-fb21-4d1f-9e25-051cf6755c71","keywords":null,"link":"/360/20200316_Duma_Aktual_Karantenyek_masodik_adas","timestamp":"2020. március. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál karanténhíradó: Mészáros Lőrinc-hologram tart matekórát a távoktatás alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átlagosan 17 százalékkal kevesebb repülőgép közlekedett a pénteki adatok szerint Európa felett. A legsúlyosabban Olaszország érintett, a légterében 77 százalékkal volt kisebb a forgalom.","shortLead":"Átlagosan 17 százalékkal kevesebb repülőgép közlekedett a pénteki adatok szerint Európa felett. A legsúlyosabban...","id":"20200316_Sorra_allnak_le_a_legitarsasagok_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a58347f-ba3d-4f75-a2f8-a0fe05d9fbd5","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Sorra_allnak_le_a_legitarsasagok_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 07:15","title":"Sorra állnak le a légitársaságok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos létesítmények nem, illetve csak korlátozottan működhetnek. Az állatorvosi kamara elnöke segített értelmezni az új rendelkezéseket.","shortLead":"Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos...","id":"20200317_Nem_kell_bezarni_az_allatorvosi_rendeloket_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeb3ce9-30b3-470e-a52e-09b97e506f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Nem_kell_bezarni_az_allatorvosi_rendeloket_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 17. 10:41","title":"Nem kell bezárni az állatorvosi rendelőket a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban, hogyan állapítja meg a pszichológia e szakaszokat, és mit tart róluk meghatározónak.","shortLead":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban...","id":"20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aef9b9-f32e-4e5e-96d9-3125a468e396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","timestamp":"2020. március. 15. 20:15","title":"Ezeket a feladatokat állítják elénk az életciklusaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25368768-060b-49e1-b1b3-76989045b978","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vergil Chitac orvosa azt mondta, hogy ha tünetmentes, akkor nyugodtan mehet a dolgára. Eddig több mint 600 embernek kellett önkéntes karanténba vonulnia miatta, a családját és közeli munkatársait is megfertőzte, az állapota súlyos.","shortLead":"Vergil Chitac orvosa azt mondta, hogy ha tünetmentes, akkor nyugodtan mehet a dolgára. Eddig több mint 600 embernek...","id":"20200317_koronavirus_romania_jarvany_szenator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25368768-060b-49e1-b1b3-76989045b978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c17ff8-b3ab-45e7-b581-57becab547de","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_koronavirus_romania_jarvany_szenator","timestamp":"2020. március. 17. 09:48","title":"Eljárás indul a koronavírust terjesztő román szenátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]