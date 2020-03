Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ba8398c-9071-4cc9-b31e-d6c6a747006c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester tett bejelentést, azt mondja, a hatóságok végzik a dolgukat. ","shortLead":"A polgármester tett bejelentést, azt mondja, a hatóságok végzik a dolgukat. ","id":"20200316_Zalaszentgroton_is_regisztraltak_egy_megbetegedest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba8398c-9071-4cc9-b31e-d6c6a747006c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faecda1c-4800-4b2e-8f31-56675c2538f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Zalaszentgroton_is_regisztraltak_egy_megbetegedest","timestamp":"2020. március. 16. 16:00","title":"Zalaszentgróton is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba szerint ezekben az időkben elválik, kinek mi a fontos.","shortLead":"Dömötör Csaba szerint ezekben az időkben elválik, kinek mi a fontos.","id":"20200316_Koronavirus_az_allamtitkar_szerint_eljohet_a_pont_amikor_mar_nem_lehet_minden_egyes_eset_reszleteibe_belemenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c695ca51-382e-4ca3-8ac3-9f5de7d54084","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Koronavirus_az_allamtitkar_szerint_eljohet_a_pont_amikor_mar_nem_lehet_minden_egyes_eset_reszleteibe_belemenni","timestamp":"2020. március. 16. 08:29","title":"Koronavírus: az államtitkár szerint eljöhet a pont, amikor “már nem lehet minden egyes eset részleteibe belemenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54977c5d-a360-4b36-8d11-2fab8d354715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft fejlesztői összedobtak egy térképet, amin az összes ország összes koronavírusos esete látható – köztük Magyarország is.","shortLead":"A Microsoft fejlesztői összedobtak egy térképet, amin az összes ország összes koronavírusos esete látható – köztük...","id":"20200316_microsoft_bing_koronavirus_jarvany_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54977c5d-a360-4b36-8d11-2fab8d354715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a85d11-b6c6-4ae5-8fd2-965cb5cdde28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_microsoft_bing_koronavirus_jarvany_terkep","timestamp":"2020. március. 16. 13:03","title":"Ezen a térképen megnézheti, hogyan terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4127dfec-f868-4e12-ae9c-8805f81640bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lezárt határok miatt több ezer román és bolgár állampolgár rekedt odaát. Kedd éjjel átengedjük őket.","shortLead":"A lezárt határok miatt több ezer román és bolgár állampolgár rekedt odaát. Kedd éjjel átengedjük őket.","id":"20200317_magyarorszag_romania_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4127dfec-f868-4e12-ae9c-8805f81640bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948e1215-bba8-4ff8-8b1c-900b343e8ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_magyarorszag_romania_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 17. 15:09","title":"Az éjjel átutazhatnak az országon a határon rekedt román és bolgár állampolgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519da4ed-8e31-458a-b4a6-33910ce3e889","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő délután fél egy előtt elérhetetlenné vált a koronavírussal kapcsolatos központi tájékoztató oldal.","shortLead":"Hétfő délután fél egy előtt elérhetetlenné vált a koronavírussal kapcsolatos központi tájékoztató oldal.","id":"20200316_koronavirus_tajekoztato_oldal_koronavirusgovhu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=519da4ed-8e31-458a-b4a6-33910ce3e889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56fa70f-2974-470b-82f3-e63cd1dc75e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_tajekoztato_oldal_koronavirusgovhu","timestamp":"2020. március. 16. 13:28","title":"Összeomlott a koronavírusos kormányzati tájékoztató oldal [frissítve: újra él]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint a kontinensen elsőként fog magas minőségű és megfizethető okostelefonokat gyártani. ","shortLead":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint...","id":"202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe2c41c-7201-4ac9-b787-ddd36d349552","keywords":null,"link":"/360/202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","timestamp":"2020. március. 16. 14:00","title":"Oroszlános márka: egy afrikai mobilgyártó letarolná az olcsó telefonok piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Náluk 61 fertőzöttet tartanak nyilván.","shortLead":"Náluk 61 fertőzöttet tartanak nyilván.","id":"20200315_Szlovakiaban_bezar_majdnem_minden_uzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47490a52-98a3-4da4-84f9-ba26ac808056","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Szlovakiaban_bezar_majdnem_minden_uzlet","timestamp":"2020. március. 15. 20:39","title":"Szlovákiában bezár majdnem minden üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2c7559-dff5-4cc3-a52e-4439a8cf5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványhoz hasonló pandémia idején különösen fontos kulcsintézkedés lehet minden, mellyel sikerült tehermentesíteni az egészségügyet. A The Washington Post négy szimulációt is készített, melyeket látva jól látszik, mivel is lehetne a legtöbbet tenni a terjedés lassítása érdekében.","shortLead":"A koronavírus-járványhoz hasonló pandémia idején különösen fontos kulcsintézkedés lehet minden, mellyel sikerült...","id":"20200315_koronavirus_jarvany_virus_terjedese_szimulacio_simulitis_washington_post","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb2c7559-dff5-4cc3-a52e-4439a8cf5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb9796d-082e-40b2-a6c7-6042b8eabb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_koronavirus_jarvany_virus_terjedese_szimulacio_simulitis_washington_post","timestamp":"2020. március. 15. 20:03","title":"Hogyan terjed a koronavírus? Mivel lehetne megállítani egy járványt? Négy szimuláció ad választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]