[{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügy vezetője sajtótájékoztatóján azt is tisztázta, hogy a ferihegyi repülőtér működik, de légi úton is csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarországra.","shortLead":"A magyar külügy vezetője sajtótájékoztatóján azt is tisztázta, hogy a ferihegyi repülőtér működik, de légi úton is csak...","id":"20200317_szijjarto_peter_koronavirus_magyarok_karanten_hatarzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2193f8f6-7475-4d74-8ec1-bc3d287d5b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_szijjarto_peter_koronavirus_magyarok_karanten_hatarzar","timestamp":"2020. március. 17. 10:59","title":"Szijjártó: Összesen 46 magyar van külföldi karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffb3674-cc16-4fe2-86d5-a406c96bffe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb fizetséggel járó munkát ajánl az appfejlesztőknek egy éven át Huawei, ha a programozók a kínai gyártó saját appboltjába (is) feltöltik alkalmazásaikat.","shortLead":"Nagyobb fizetséggel járó munkát ajánl az appfejlesztőknek egy éven át Huawei, ha a programozók a kínai gyártó saját...","id":"20200318_huawei_appgallery_fejlesztok_bevetel_megosztasa_alkalmazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bffb3674-cc16-4fe2-86d5-a406c96bffe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de44a4c5-83c7-41a3-9541-ac3bac698d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_huawei_appgallery_fejlesztok_bevetel_megosztasa_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 18. 09:03","title":"A Huawei úgy tömné tele appokkal saját boltját, hogy 100% tiszta pénzt ad a fejlesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég arra hivatkozva kéri a gigatámogatást, hogy a Boeing és beszállítói hálózata 2,5 millió munkahelyet és 17 ezer vállalatot tart el.","shortLead":"A cég arra hivatkozva kéri a gigatámogatást, hogy a Boeing és beszállítói hálózata 2,5 millió munkahelyet és 17 ezer...","id":"20200318_60_milliard_dollaros_tamogatast_kert_a_Boeing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bd7d89-c479-47fa-9ef9-936310156304","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_60_milliard_dollaros_tamogatast_kert_a_Boeing","timestamp":"2020. március. 18. 16:39","title":"60 milliárd dolláros támogatást kért a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterhelyettesnek kellett figyelmeztetnie a külügyes dolgozókat, hogy a hivatali rend szabályai nem változnak a járvány idején sem.","shortLead":"A miniszterhelyettesnek kellett figyelmeztetnie a külügyes dolgozókat, hogy a hivatali rend szabályai nem változnak...","id":"20200318_Fejvesztettseg_felelem_magyar_kulugy_level_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef47b05-ce75-4a6f-bf04-90f78c2ea6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Fejvesztettseg_felelem_magyar_kulugy_level_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:04","title":"Fejvesztettség és félelem van a magyar külügyben egy belső levél szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadik napja zuhan a forint, és nincs, ami megállítsa.","shortLead":"Harmadik napja zuhan a forint, és nincs, ami megállítsa.","id":"20200318_forint_euro_arfolyam_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7c7fda-6ad6-4c13-97d3-3894a96043da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_forint_euro_arfolyam_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:12","title":"Már 349 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg az edzők és a FIFA elnöke a koronavírus elleni védekezés fontosságát hangsúlyozzák, addig az UEFA összeül és megtárgyalja a foci-Eb elhalasztását.","shortLead":"Amíg az edzők és a FIFA elnöke a koronavírus elleni védekezés fontosságát hangsúlyozzák, addig az UEFA összeül és...","id":"20200317_Het_edzo_es_a_FIFA_elnoke_allt_ki_a_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6c4420-3662-4192-b2a8-2f87c0dbf2e0","keywords":null,"link":"/elet/20200317_Het_edzo_es_a_FIFA_elnoke_allt_ki_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. március. 17. 11:55","title":"Beleállt a FIFA a koronavírus elleni harcba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek után már nemcsak Budapesten, hanem négy további helyszínen is fogadhatják majd a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Ezek után már nemcsak Budapesten, hanem négy további helyszínen is fogadhatják majd a koronavírusos betegeket.","id":"20200317_jarvany_korhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def8433b-a1c1-440f-a44f-b5ba8696097a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_jarvany_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 08:32","title":"Négy új járványkórházat jelöltek ki vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Irán és Kína után ezúttal Izrael jelentette be, hogy olyan alkalmazást ad a felhasználóknak, amellyel követni lehet a pozíciójukat, és azt, hogy kivel találkoznak.","shortLead":"Irán és Kína után ezúttal Izrael jelentette be, hogy olyan alkalmazást ad a felhasználóknak, amellyel követni lehet...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_megfigyeles_izrael_iran_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295f31f1-665f-4dbd-86e7-861e01136372","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_jarvany_megfigyeles_izrael_iran_kina","timestamp":"2020. március. 17. 08:33","title":"Kihasználják a koronavírus keltette félelmet a kormányok, nyomkövetőt rakatnak a mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]