[{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjósolni is nehéz, mekkora károkat okoz a koronavírus-járvány a világ, Európa és Magyarország gazdaságának, mindenesetre a kormány már azzal számol, extrém esetben recesszió is lehet. A turizmus gyakorlatilag megszűnik Budapesten húsvétra, az olaszok hatalmas bajban vannak, és ha ez nem lenne elég, kitört egy évtizedek óta nem látott olajháború is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megjósolni is nehéz, mekkora károkat okoz a koronavírus-járvány a világ, Európa és Magyarország gazdaságának...","id":"20200315_Es_akkor_koronavirus_recesszio_orban_varga_olaszorszag_turizmus_olajhaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0f677-67fc-4a57-adc6-c92192026907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Es_akkor_koronavirus_recesszio_orban_varga_olaszorszag_turizmus_olajhaboru","timestamp":"2020. március. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány belengette, hogy földbe állhat a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak egy Nagy-Britanniában született csecsemőnél. A baba édesanyja tüdőgyulladás miatt került kórházba, s a tesztek nála is igazolták a koronavírus jelenlétét.","shortLead":"Koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak egy Nagy-Britanniában született csecsemőnél. A baba édesanyja tüdőgyulladás...","id":"20200314_Koronavirusfertozott_csecsemo_szuletett_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335ad4aa-168c-4073-9b19-e309180a072f","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirusfertozott_csecsemo_szuletett_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 14. 11:59","title":"Koronavírus-fertőzött csecsemő született Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki 68 milliót nyert.","shortLead":"Valaki 68 milliót nyert.","id":"20200314_Megint_nem_volt_telitalalatos_az_otos_lotton_de_51_milliomos_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fae1896-aed7-4647-892c-093f866d35a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Megint_nem_volt_telitalalatos_az_otos_lotton_de_51_milliomos_lett","timestamp":"2020. március. 14. 20:21","title":"Megint nem volt telitalálatos az ötös lottón, de 51 milliomos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbc9fd4-d9c4-4aee-8ad0-4ca8d58ccaf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bejáratósan új szupersportos divatterepjárónak alaposan megkérik az árát. Hiába, 650 lóerő barátok közt is 650 lóerő.","shortLead":"A bejáratósan új szupersportos divatterepjárónak alaposan megkérik az árát. Hiába, 650 lóerő barátok közt is 650 lóerő.","id":"20200316_110_millio_forintert_arulnak_sajoszentpeteren_egy_citromsarga_lamborghini_urust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfbc9fd4-d9c4-4aee-8ad0-4ca8d58ccaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb24279-9084-4346-a060-ec3610dc8a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_110_millio_forintert_arulnak_sajoszentpeteren_egy_citromsarga_lamborghini_urust","timestamp":"2020. március. 16. 06:41","title":"110 millió forintért árulnak Sajószentpéteren egy citromsárga Lamborghini Urust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64799d-cf68-4138-96d5-5e29cf0976bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A létesítmény tetőszerkezete kapott lángra.","shortLead":"A létesítmény tetőszerkezete kapott lángra.","id":"20200316_kigyulladt_a_szekszardi_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c64799d-cf68-4138-96d5-5e29cf0976bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bb1c64-c30d-448d-8ca3-1b08908d8da9","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_kigyulladt_a_szekszardi_borton","timestamp":"2020. március. 16. 06:35","title":"Kigyulladt a szekszárdi börtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk.\r

","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és...","id":"20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61135dfd-b0df-43f6-a1da-2f60aa2f49fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","timestamp":"2020. március. 16. 05:38","title":"Tovább szigorít Ausztria: ötnél több ember nem találkozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62292f5e-0c48-45c9-8955-1ddb674284a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvodák és bölcsődék csak ügyeletet adnak, bezárnak a fürdők és az Állatkert is. Budapest vegyen vissza - üzente a főpolgármester. ","shortLead":"Az óvodák és bölcsődék csak ügyeletet adnak, bezárnak a fürdők és az Állatkert is. Budapest vegyen vissza - üzente...","id":"20200314_Karacsony_koronavirus_ovoda_bolcsode","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62292f5e-0c48-45c9-8955-1ddb674284a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40361295-e978-4a1a-8d7e-7d9f3003afab","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Karacsony_koronavirus_ovoda_bolcsode","timestamp":"2020. március. 14. 16:12","title":"Karácsony: Hétfőtől fokozatosan bezárnak az óvodák és bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 30-ra nőtt a hazánkban diagnosztizált fertőzöttek száma - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.","shortLead":"A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (COVID-19...","id":"20200314_Ujabb_5_beteg__30ra_nott_a_magyar_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb0b932-1faa-4e20-8eb6-871eec57e052","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ujabb_5_beteg__30ra_nott_a_magyar_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 20:02","title":"Újabb 5 beteg - 30-ra nőtt a magyar koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]