Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött lett Németországban.","shortLead":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött...","id":"20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc053c1a-da5f-414e-b013-bcf08ba93530","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 19:32","title":"Merkel: Le kell lassítani, hónapokra szét kell húzni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzés ugyanis vérátömlesztéssel nem adható tovább.","shortLead":"A fertőzés ugyanis vérátömlesztéssel nem adható tovább.","id":"20200318_Ujabb_alhir_hiaba_terjesztik_veradasnal_nincs_koronavirusszures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e3682c-d977-48ec-b4d7-4680775d4a68","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Ujabb_alhir_hiaba_terjesztik_veradasnal_nincs_koronavirusszures","timestamp":"2020. március. 18. 10:11","title":"Újabb álhír: hiába terjesztik, véradásnál nincs koronavírus-szűrés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25d035b-6fbe-46e7-be62-7a97b1c20e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi polgármester újabb intézkedésekről tájékoztatott.\r

","shortLead":"A gödi polgármester újabb intézkedésekről tájékoztatott.\r

","id":"20200318_koronavirus_hazi_karanten_idosek_ellatas_god_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25d035b-6fbe-46e7-be62-7a97b1c20e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4bb6ba-b5a4-4772-83b7-3144023cf899","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_hazi_karanten_idosek_ellatas_god_polgarmester","timestamp":"2020. március. 18. 17:20","title":"Ellátják a gödi időseket, ha vállalják a házi karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok a koronavírus miatt. Magyarország határait éjfélkor lezárták a külföldiek elől. A további fejleményekről tájékoztat az operatív törzs. ","shortLead":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok...","id":"20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7345948e-a952-4cb9-a9fc-0745857db77a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2020. március. 17. 15:03","title":"Müller Cecília: Megtöbbszöröződhet a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f60ac-a2f2-49b0-b63f-4e3226f9d5b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","timestamp":"2020. március. 18. 09:20","title":"Ilyen, amikor egy rocksztár mos kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5cef28-7254-4655-85ac-79cf6247c431","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen új fertőzöttet sem jelentettek.","shortLead":"Egyetlen új fertőzöttet sem jelentettek.","id":"20200319_vuhan_jarvany_fertozott_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5cef28-7254-4655-85ac-79cf6247c431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19e2cc-4244-464d-b396-d1a47b29fad1","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_vuhan_jarvany_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 06:15","title":"Vuhanban már nincs új koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny","description":"A különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában azt jelenti, hogy a jog legfontosabb, morális rétegének alkalmazását függeszti fel, azaz legalapvetőbb szabadságaink kerülnek zárójelbe. Ez az írás arról szól, hogy ilyen helyzetben mi lenne a teendő. Majtényi László alkotmányjogász, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökének véleménye.","shortLead":"A különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában azt jelenti, hogy a jog legfontosabb, morális rétegének...","id":"20200318_Majtenyi_Laszlo_A_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f69912-946e-4662-b2ee-f5582a9b7e42","keywords":null,"link":"/velemeny/20200318_Majtenyi_Laszlo_A_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","timestamp":"2020. március. 18. 17:15","title":"Majtényi László: A különleges jogrend hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vírus kódolva van, a gazdagság nem ellenszer, a baj összehozza az addig sosem beszélgető embereket, a járvány ellen küzdőket megtapsolják. Nemzetközi körkép a világjárványról.","shortLead":"A vírus kódolva van, a gazdagság nem ellenszer, a baj összehozza az addig sosem beszélgető embereket, a járvány ellen...","id":"20200318_Sorstarsak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa6bed7-1964-491c-a070-fd0237634b74","keywords":null,"link":"/360/20200318_Sorstarsak","timestamp":"2020. március. 18. 13:00","title":"Akár hiszi, akár nem, a koronavírus a korrupciót is legyűrheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]