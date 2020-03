Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","shortLead":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","id":"20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46037098-b2d0-4881-93a0-26cbc952580f","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:44","title":"Népszava: nem minden minisztériumban engedik az otthoni munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz vezettek. No meg ahhoz, hogy hazaköltöztem Prágából. ","shortLead":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz...","id":"20200318_Csehorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e979c9-70da-49cc-bc0b-bba2ffa48bda","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:44","title":"Csehországban sem tudták utolérni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","shortLead":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","id":"20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ffcf7a-93aa-4a8e-a9ab-b9af5bacc9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","timestamp":"2020. március. 17. 20:50","title":"WHO: Európa vált a járvány epicentrumává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7e1b24-e20e-4a4d-98b8-f1ac7f6c4f06","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Mobiltelefonos cellainformációk és büntetések bizonyítják, hogy az olaszok még mindig túl sokat járnak el otthonról.","shortLead":"Mobiltelefonos cellainformációk és büntetések bizonyítják, hogy az olaszok még mindig túl sokat járnak el otthonról.","id":"20200318_Tizezrevel_buntetik_meg_most_az_utcan_lodorgo_olaszokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e1b24-e20e-4a4d-98b8-f1ac7f6c4f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737360ca-675f-455b-80d6-5dd7a3e350bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Tizezrevel_buntetik_meg_most_az_utcan_lodorgo_olaszokat","timestamp":"2020. március. 18. 17:23","title":"Tízezrével büntetik meg most az utcán lődörgő olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt továbbra sem tudni, hogy mikor kezdődik a WTCR versenysorozat idei szezonja, de Michelisz Norbert rajtszáma legalább már biztos. ","shortLead":"A koronavírus miatt továbbra sem tudni, hogy mikor kezdődik a WTCR versenysorozat idei szezonja, de Michelisz Norbert...","id":"20200318_a_bajnokot_illeto_1es_rajtszamot_valasztotta_michelisz_wtcr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02491300-ca04-4773-bd5d-f788f8e44a45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_bajnokot_illeto_1es_rajtszamot_valasztotta_michelisz_wtcr","timestamp":"2020. március. 18. 12:23","title":"A bajnokot illető 1-es rajtszámot választotta Michelisz, a szezon tovább csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten már a felsőházi ülésteremben dolgozhatnak a képviselők. A parlament ülésrendjében egyelőre nincs változás.","shortLead":"Jövő héten már a felsőházi ülésteremben dolgozhatnak a képviselők. A parlament ülésrendjében egyelőre nincs változás.","id":"20200319_Jarvanyveszely_terem_koltozik_Parlament_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce75973d-4cb2-4127-aaf7-f00e34fb87b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Jarvanyveszely_terem_koltozik_Parlament_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 12:53","title":"A koronavírus miatt másik terembe költözik a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rabok azért tiltakoztak, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot miatt csökkentették a látogatási időt.","shortLead":"A rabok azért tiltakoztak, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot miatt csökkentették a látogatási...","id":"20200319_szatmarnemeti_borton_lazadas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35348038-8866-49f2-b482-a2eb71dc359c","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_szatmarnemeti_borton_lazadas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 08:40","title":"Fellázadtak a rabok egy szatmárnémeti börtönben, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban vasárnap hirdették ki a szükségállapotot.","shortLead":"Az országban vasárnap hirdették ki a szükségállapotot.","id":"20200317_Szerbiaban_elhalasztottak_a_valasztasokat_ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezettek_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04f7a15-c657-4c33-88fc-421c8f873531","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Szerbiaban_elhalasztottak_a_valasztasokat_ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezettek_be","timestamp":"2020. március. 17. 21:45","title":"Szerbiában elhalasztották a választásokat, éjszakai kijárási tilalmat vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]