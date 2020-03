Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c370b21d-57e6-4e37-8ea2-2ef51a2c575c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kézmosásról már mindent tudunk, de mi a helyzet az élet egyéb fontos dolgaival?","shortLead":"A kézmosásról már mindent tudunk, de mi a helyzet az élet egyéb fontos dolgaival?","id":"20200319_Mi_lesz_a_szexszel_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c370b21d-57e6-4e37-8ea2-2ef51a2c575c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902f7db2-d017-4807-ade5-6a7ae91b3a88","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Mi_lesz_a_szexszel_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 19. 10:08","title":"Mi lesz a szexszel koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf42edf-7f38-46f4-abc8-3f182ab48554","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hondurasi férfi egy amerikai cégtől csalt ki közel százezer dollárt arcmaszkokért.","shortLead":"A hondurasi férfi egy amerikai cégtől csalt ki közel százezer dollárt arcmaszkokért.","id":"20200317_csalas_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cf42edf-7f38-46f4-abc8-3f182ab48554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcd62aa-9c4b-47dd-86fd-204ea4b684a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_csalas_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 12:01","title":"Letartóztatták a csalót, aki 220 millió nem létező arcmaszkért kért pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredetileg tervezett időpont után lesz a labdarúgó Európa-bajnokság.","shortLead":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredetileg tervezett időpont után lesz a labdarúgó Európa-bajnokság.","id":"20200317_uefa_eb_foci_halasztas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce51fe79-a9ba-49e7-ae6b-67f7586dda4c","keywords":null,"link":"/sport/20200317_uefa_eb_foci_halasztas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 13:45","title":"2021 nyarára halasztotta el az UEFA az Európa-bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak, illetve tartósélelmiszer-gyűjtést indítottak a vidéki önkormányzatok a különösen veszélyeztetett idősek segítésére a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak...","id":"20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01196c1-a52a-4220-9eec-64e1ba95d772","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 18. 17:39","title":" Máshogy készülnek az idősek megsegítésére a vidéki városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c820c067-21e0-4eef-ad40-467b690f831f","c_author":"Dobos Emese - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Adókönnyítéseket jelentett be Orbán Viktor a turizmus és vendéglátás ágazatokban. A segítség elkél, hiszen a koronavírus-járvány padlóra küldte a néhány hete még 2020-at optimistán váró vállalkozásokat. Ráadásul az államkasszát sem rengeti meg a mostani segítség, a kérdés csak az, milyen lépések következnek ez után.","shortLead":"Adókönnyítéseket jelentett be Orbán Viktor a turizmus és vendéglátás ágazatokban. A segítség elkél, hiszen...","id":"20200318_intezkedes_turizmus_gazdasagvedelmi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c820c067-21e0-4eef-ad40-467b690f831f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db03fd54-6eb7-4dae-9582-5612239ae447","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_intezkedes_turizmus_gazdasagvedelmi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 20:52","title":"\"Jövő héttől megszűnik a magyar turizmus\" - ezért van szükség a kormányzati segítségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A digitális munkarendre való átálláshoz elengedhetetlen az adminisztrációs feladatok csökkentése, a határidős feladatok – köztük a NAT és a szakképzési reform – elhalasztása, és a tanároknak, szülőknek, diákoknak nyújtott segítség – írja a Civil Közoktatási Platform.\r

