Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak számukra – még csak a járvány kezdetén vagyunk, de már most sokan összefogtak, hogy segítsék a koronavírus ellen küzdő egészségügyi dolgozókat. De pontosan mit tehet egy átlagember, ha tényleg tehermentesíteni akarja az ápolónők és az orvosok munkáját? Vigyük nekik ebédet? Varrjunk nekik maszkokat? Utaljunk pénzt? Egészségügyi szakemberek segítségével próbáltunk válaszolni. Annyi segítség van, hogy a kormány már önkéntességi akciócsoportot is felállított a koordinálásra.

Tartsuk be a szabályokat!

Az egészségügyben dolgozókat a leginkább azzal segítjük, ha komolyan vesszük a járványügyi szabályokat – mondta a hvg.hu-nak a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájának (MESZK) elnöke. Balogh Zoltán szerint az állampolgárok egyéni felelőssége, hogy ne szabadságnak érezzék az otthoni izolációt, hanem tényleg ne menjenek közösségbe.

© MTI/Lakatos Péter

Nem szabad lemenni a játszótérre, kimenni a piacra, drasztikusan kell változtatni szokásainkon, ezzel ugyanis jelentősen lelassíthatjuk a vírus terjedését, azaz tehermentesíthetjük a magyar ápolókat és orvosokat - mondja. A szakszervezet elnöke szerint azokban az olaszországi régiókban, ahol fegyelmezetten betartották a hatóságok utasításait, már most látható, hogy a fertőzések száma nem exponenciálisan növekedett, és a halálozási arányszám is kedvezőbb volt. Hasonlóan vélekedik Albert István, a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezetének elnöke is. Ő arra is figyelmeztetett, hogy a hiteles szakmai információkat osszuk meg egymással, és hívjuk fel az ismerőseink, családunk figyelmét is arra, hogy létfontosságú most a szeparáció.

„Ha sokan megbetegszenek, az a nem fertőzöttekre is kihat, és láncreakciót indíthat be az egészségügyben. Balesetek, sürgős műtétek a legnagyobb járványok idején is előfordulnak, csakhogy a leterheltség miatt ezeket is nehezebb lesz kezelni” – mondta.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedd esti közleményében ismét figyelmeztetett, kerüljük a felesleges orvos-beteg találkozókat.

Segítsük a családjukat, gyerekeiket

„Sok egészségügyi dolgozó már most úgy érkezik meg a munkahelyére, hogy 2-3 napra előre becsomagol, mert nem tudja, mikor ér majd véget a műszak” – mondta Balogh Zoltán.

© Túry Gergely

az iskolabezárások miatt sok ápoló kiesett a munkából, és nem szabad elfeledkezni azokról sem, akik karanténba kerültek és két hétig nem mehetnek haza.

Ráadásul ahogy egyre több megbetegedés lesz, úgy lesz egyre bizonytalanabb, mikor érnek haza. Ez hatalmas problémát jelent azoknak, akiknek gyerekei vannak, különösen, ha egyedül nevelik őket. A szakszervezet elnöke rámutatott:

A szakemberek szerint a legjobb, ha nemcsak az önkormányzatok, hanem a családtagok és az ismerősök is segítenek a gyerekfelügyeletben, de legalább kérdezzék meg, szükség van-e rájuk a rendkívüli helyzetben. A KórházSuli Alapítvány és a Bethesda Gyermekkórház közösen az egészségügyben dolgozók gyermekeinek online oktatását is megszervezték. Néhány óra alatt több mint 100 önkéntes egyetemista jelentkezett, akik a főbb tárgyakból virtuális tanórákat tartanak – írta a Forbes.hu.

Vállaljunk önkéntes munkát!

Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter hétfőn adott ki felhívást, melyben arra kérte az egészségügyi szakembereket – legyenek azok akár hallgatók is – hogy segítsenek a védekezésben. Szerda estére rekordszámú, csaknem 900 egészségügyi önkéntes jelentkezett az Emmi felhívására.

Egy teljesen másik területen dolgozó ember számára ez nem opció, de a szakemberek szerint önkéntességet jelent az információk megosztása, a háttérmunka is. Sőt, ide sorolhatjuk az önkéntes gyerekfelügyeletet, bevásárlást is, amire néha nemcsak az időseknek, hanem a túlterhelt egészségügyi dolgozóknak is szüksége van.

Közlekedés megszervezése

Az ápolónők közül sokan nagyon hektikus műszakokban dolgoznak, és gyakran azt sem tudják, mikor mehetnek haza. Vidéki városokban már régóta működtetnek olyan kisbuszokat az önkormányzatok, melyek a környékbeli településekről a műszakok szerint megadott időpontokban viszik be a dolgozókat a kórházakba. Ha ugyanis tömegközlekedést kellene használniuk, 20 emberből 15-nek egészen biztosan lehetetlen lenne a bejutás. Az MESZK elnöke hasonló kezdeményezésre kérte most az önkormányzatokat és a fővárost is, ezzel ugyanis jelentősen lehetne segíteni a kórházi dolgozókon. Úgy tudjuk, már a taxisok között is vannak, akik ingyen hozzák és viszik az ápolókat és az orvosokat a kórházak és otthonuk között.

© Túry Gergely

Egyedi felajánlások

Még hátra van a neheze, de az egészségügyi dolgozók számára már most is rengeteg egyedi felajánlás érkezik. Több vállalkozás ételt ajánlott fel a Szent László kórház orvosainak, Etesd a dokit néven pedig zárt Facebook-csoport alakult, melyben vendéglátósok, szakácsok ajánlhatják fel segítségüket. Legutóbb a vízipólós Kásás Tamás közölte, hogy étterme napi 200 pizzát visz a kórházaknak ingyen. A Katona József Színház jelenleg munka nélkül maradt dolgozói védőfelszereléseket, szájmaszkokat varrnának az orvosok és betegek számára, mások az állatok felügyeletét vállalják.

A Bethesda Gyermekkórház a Facebook-oldalán arról írt, szívszorítóan sok kérdést kapnak arról, hogyan tudnak nekik segíteni. Azt írták, örömmel fogadnak tárgyi adományokat (most kizárólag tisztítószert, folyékony szappant, működőképes számítástechnikai eszközöket illetve a nővéreknek, orvosoknak csokit, kekszet vagy kávét) is.

A 444.hu kedden arról írt, hogy a budapesti Airbnb közösség is összefogott: már több budapesti kórházi dolgozó kapott tőlük ingyen lakást, hogy ne fertőzzék meg a családtagjaikat. Balogh Zoltán szerint az ilyen felajánlások fantasztikus gesztusok és hihetetlenül sokat jelentenek a frontvonalban dolgozóknak.

Olyan sok a felajánlás, hogy Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón bejelentette, egy újabb akciócsoportot is felállít a kormány, ami Révész Máriusz vezetésével az önkéntességet koordinálja majd.

Megéri pénzt küldeni?

Varga Judit egészségügyi miniszter vasárnap Facebook-oldalán jelentette be, hogy családja nevében félmillió forintot ajánl fel a Szent László és Szent István Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítványnak. Lapunknál is többen érdeklődtek, hogy tudják-e pénzzel támogatni a koronavírus elleni védekezést.

Erre már nehezebb a válasz, hiszen a kormány korlátlan költségvetési kerettel támogatja az erőfeszítéseket, a nagyobb gond egyelőre az, hogy az exporttilalmak és a kapacitáshiány miatt nehezen szerezhetők be a védőeszközök, felszerelések. Természetesen a kórházi alapítványoknál ennek ellenére jó helyen van a pénz, még ha most nem is, de hosszú távon biztos hasznos fejlesztésekre, képzésekre tudják fordítani az oda érkező összegeket. A CIB Csoport csütörtökön közölte, hogy 20 millió forint azonnali támogatási keretet biztosított a Szent László kórház részére egészségügyi eszközök (többek között intenzív ágyak, fertőtlenítők) beszerzésére, és figyelemmel kíséri az igények további alakulását, hogy szükség esetén újabb támogatást nyújtson.

Sok hazai nagyvállalkozó nemcsak pénzzel, hanem felajánlásokkal is segít: Nagy Elek központi cége, a Stelius Befektetési Zrt. például felajánlotta az irányítása alá tartozó harkányi Baranya Hotelt a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez, ahogy Csányi Sándor is a Budai Egészségközpont Királyhágó utcai telephelyét.