[{"available":true,"c_guid":"2624390e-68db-4746-9e45-ac28504da2f1","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A legnagyobb művészek állítólag sosem az átlagemberek közül kerülnek ki. Sokkal inkább azok közül, akik a boldogságot csak ritkán érintve, egyfajta lelki hullámvasúton utaznak az életükben. Ugyanakkor a depresszió hajtómotor is tud lenni, még ha a poklok poklát járja is az illető. Nyolc híres művész, akit nem kímélt a mentális kór.\r

","shortLead":"A legnagyobb művészek állítólag sosem az átlagemberek közül kerülnek ki. Sokkal inkább azok közül, akik a boldogságot...","id":"remotivextra_20200316_muveszet_depresszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2624390e-68db-4746-9e45-ac28504da2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3024e66-a22a-4b76-acc3-4190a500fb80","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20200316_muveszet_depresszio","timestamp":"2020. március. 16. 07:30","title":"8 híres művész, aki megjárta a poklok poklát és közben maradandót alkotott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek után már nemcsak Budapesten, hanem négy további helyszínen is fogadhatják majd a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Ezek után már nemcsak Budapesten, hanem négy további helyszínen is fogadhatják majd a koronavírusos betegeket.","id":"20200317_jarvany_korhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def8433b-a1c1-440f-a44f-b5ba8696097a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_jarvany_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 08:32","title":"Négy új járványkórházat jelöltek ki vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos létesítmények nem, illetve csak korlátozottan működhetnek. Az állatorvosi kamara elnöke segített értelmezni az új rendelkezéseket.","shortLead":"Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos...","id":"20200317_Nem_kell_bezarni_az_allatorvosi_rendeloket_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeb3ce9-30b3-470e-a52e-09b97e506f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Nem_kell_bezarni_az_allatorvosi_rendeloket_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 17. 10:41","title":"Nem kell bezárni az állatorvosi rendelőket a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36cbd20-8d38-4490-bdda-37a064f7bdcb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Négy tipp azoknak, akik másokért is felelősek. Bőhm Kornél kríziskommunikációs tanácsadó cikke.","shortLead":"Négy tipp azoknak, akik másokért is felelősek. Bőhm Kornél kríziskommunikációs tanácsadó cikke.","id":"20200316_Egy_hajoban_evezunk__igy_kommunikaljon_a_vezeto_a_jarvany_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c36cbd20-8d38-4490-bdda-37a064f7bdcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01359b8b-325e-4232-850d-80692bf04286","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200316_Egy_hajoban_evezunk__igy_kommunikaljon_a_vezeto_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 16. 13:15","title":"Egy hajóban evezünk – így kommunikáljon a vezető a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekarnak is van egy ajánlata koronavírus-járvány idejére.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekarnak is van egy ajánlata koronavírus-járvány idejére.","id":"20200316_Fischer_Ivan_Zenere_szukseg_van_ilyenkor_meg_inkabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62051f5-d054-40e2-966d-2d9ef304b6b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Fischer_Ivan_Zenere_szukseg_van_ilyenkor_meg_inkabb","timestamp":"2020. március. 16. 10:45","title":"Fischer Iván: Zenére szükség van, ilyenkor még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c828a7ac-6ecf-4a82-aecb-723efff3721d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírt ő maga jelentette be a Twitteren.","shortLead":"A hírt ő maga jelentette be a Twitteren.","id":"20200316_Koronavirusos_a_lengyel_kornyezetvedelmi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c828a7ac-6ecf-4a82-aecb-723efff3721d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4f8d0e-8021-44c9-bc9a-d2bfa9223399","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Koronavirusos_a_lengyel_kornyezetvedelmi_miniszter","timestamp":"2020. március. 16. 20:46","title":"Koronavírusos a lengyel környezetvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","shortLead":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","id":"20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd53bddc-c1ba-45d8-8b56-2a2ca9de7072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","timestamp":"2020. március. 16. 16:11","title":"Lezárják a ferihegyi repülőteret is, de még nem világos, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbc9fd4-d9c4-4aee-8ad0-4ca8d58ccaf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bejáratósan új szupersportos divatterepjárónak alaposan megkérik az árát. Hiába, 650 lóerő barátok közt is 650 lóerő.","shortLead":"A bejáratósan új szupersportos divatterepjárónak alaposan megkérik az árát. Hiába, 650 lóerő barátok közt is 650 lóerő.","id":"20200316_110_millio_forintert_arulnak_sajoszentpeteren_egy_citromsarga_lamborghini_urust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfbc9fd4-d9c4-4aee-8ad0-4ca8d58ccaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb24279-9084-4346-a060-ec3610dc8a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_110_millio_forintert_arulnak_sajoszentpeteren_egy_citromsarga_lamborghini_urust","timestamp":"2020. március. 16. 06:41","title":"110 millió forintért árulnak Sajószentpéteren egy citromsárga Lamborghini Urust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]