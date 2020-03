Tisztelt HVG olvasó!

A koronavírus okozta COVID-19 járvány a HVG működésében is nagy változásokat hozott. A vírusról szóló hírek a mindennapjaink szerves részévé váltak. Egy ilyen krízis idején nem lehet hangsúlyozni, mennyire fontos a hiteles forrásból tájékozódás. A HVG ebben a nehéz helyzetben is elhivatottan tesz eleget a küldetésének: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinknak.

A HVG hetilap több mint 40 éve biztos hírforrás az olvasóink számára, és a jelenlegi körülmények ellenére is minden héten elkészül. A vírus ellen az otthon maradás a legjobb védekezés, így a laphoz való hozzájutás legbiztosabb és legbiztonságosabb módja az előfizetés. Arra kérjük minden rendszeres bolti vásárlónkat, hogy most fizessen elő a hetilapra. A kiadó rendkívül előnyös kedvezményeivel nemcsak biztonságosabban, de olcsóbban is hozzájut a legfontosabb hírekhez. A bolt.hvg.hu oldalon részletes tájékoztatást nyújtunk az előfizetői lehetőségekről. Számunkra most az a legfontosabb, hogy mindenki pontos információhoz jusson, és ezt az előfizetéssel tudjuk a legstabilabban biztosítani.

Mi már megtettük a szükséges lépéseket a dolgozóink és olvasóink védelme érdekében. Arra kérjük Önt is, hogy ha teheti, maradjon otthon.

Vigyázzanak magukra, szeretteikre, és tájékozódjanak hiteles forrásokból.

Üdvözlettel,

Szauer Tamás

Marketing és terjesztési igazgató