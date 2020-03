Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a3c732f-b6b9-4304-b7c9-828e7fe39f4b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jól halad a két ország az Európai Unió által megkövetelt reformokkal, így elkezdődhetnek a tárgyalások.","shortLead":"Jól halad a két ország az Európai Unió által megkövetelt reformokkal, így elkezdődhetnek a tárgyalások.","id":"20200324_europai_unio_csatlakozasi_targyalas_albania_eszak_macedonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a3c732f-b6b9-4304-b7c9-828e7fe39f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951a33e0-2379-44d7-8c78-6e86b587e204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_europai_unio_csatlakozasi_targyalas_albania_eszak_macedonia","timestamp":"2020. március. 24. 18:40","title":"Kezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b2c80c-8382-4bac-a35e-68d36e4fee7f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy vidéki súlyponti kórház gyógyszertárában jól látni az elképesztő nyomást, amely alatt az egészségügyben dolgozók állnak. Hatan próbálnak kiszolgálni mintegy százezer embert, ha azonban megfertőződnek, mindenki ellátása veszélybe kerül.","shortLead":"Egy vidéki súlyponti kórház gyógyszertárában jól látni az elképesztő nyomást, amely alatt az egészségügyben dolgozók...","id":"20200325_A_gyogyszertarban_vegkimerulesig_dolgoznak_vagy_amig_el_nem_kapjak_a_virust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b2c80c-8382-4bac-a35e-68d36e4fee7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb24446-38bc-40cb-8737-91e85f233753","keywords":null,"link":"/360/20200325_A_gyogyszertarban_vegkimerulesig_dolgoznak_vagy_amig_el_nem_kapjak_a_virust","timestamp":"2020. március. 25. 13:00","title":"A gyógyszertárban végkimerülésig dolgoznak, vagy amíg el nem kapják a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban érkezett volna a Google Chrome 82-es verziója, de egyelőre még a 81-es változatot sem tudta kiadni a Google. Emiatt csúszik az egész év, amit most egy huszárvágással hozna egyenesbe a vállalat.","shortLead":"Áprilisban érkezett volna a Google Chrome 82-es verziója, de egyelőre még a 81-es változatot sem tudta kiadni a Google...","id":"20200324_google_chrome_bongeszo_chrome_82_chrome_83","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f81bac9-d044-448c-b695-f7f1ea1394dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_google_chrome_bongeszo_chrome_82_chrome_83","timestamp":"2020. március. 24. 15:03","title":"Átírja a menetrendet a Google a koronavírus miatt, egy Chrome-frissítés ki sem adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b05ba-ec47-4f89-8d5c-1e25daa6316e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Féregszerű lény lehetett az állatvilág nagy részének evolúciós őse: a rizsszemnél is apróbb állat, amely 555 millió évvel ezelőtt a tengerfenéken holt szerves anyag után kutatva élt, a ma élő legtöbb állat, köztük az ember evolúciós elődje lehet.","shortLead":"Féregszerű lény lehetett az állatvilág nagy részének evolúciós őse: a rizsszemnél is apróbb állat, amely 555 millió...","id":"20200324_evolucio_allatvilag_ikaria_wariootia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b05ba-ec47-4f89-8d5c-1e25daa6316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645460b-d09a-4b06-95b8-034656cc49d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_evolucio_allatvilag_ikaria_wariootia","timestamp":"2020. március. 24. 19:03","title":"Féregszerű lény lehetett az ember őse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz kormány utasította a közlekedési minisztériumot, hogy a belügyminisztériummal és a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) együttműködve szervezze meg az Oroszországban tartózkodó ukrán, illetve az Ukrajnában lévő orosz állampolgárok hazaszállítását.","shortLead":"Az orosz kormány utasította a közlekedési minisztériumot, hogy a belügyminisztériummal és a Szövetségi Biztonsági...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94182904-5655-469b-958e-bb964736cc33","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_ukrajna","timestamp":"2020. március. 24. 18:44","title":"Oroszország visszaszállítja az ukrán állampolgárokat Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három déli megyében első fokú figyelmeztetés van érvényben.","shortLead":"Három déli megyében első fokú figyelmeztetés van érvényben.","id":"20200325_idojaras_elorejelzes_hideg_szel_havazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400878a2-0e1d-4567-856c-9929eec4f3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_idojaras_elorejelzes_hideg_szel_havazas","timestamp":"2020. március. 25. 05:09","title":"Folytatódik a tavaszi tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a helyzet indokolja, bővülhet az érintettek köre – csak ennyit árultak el, amikor az Index rákérdezett, melyik vállalatok nevét nem hozták még nyilvánosságra.","shortLead":"Ha a helyzet indokolja, bővülhet az érintettek köre – csak ennyit árultak el, amikor az Index rákérdezett, melyik...","id":"20200324_letfontossagu_cegek_honvedseg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27a7d79-961f-464c-8ce8-f7bd825596c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_letfontossagu_cegek_honvedseg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 12:04","title":"Hallgat a honvédelmi tárca a meg nem nevezett létfontosságú cégekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú időn át maradhatott észrevétlen a Tekya nevű malware a Google Play áruház 56 alkalmazásában. Az appokban futó hirdetésekre kattintott – a felhasználók helyett.","shortLead":"Hosszú időn át maradhatott észrevétlen a Tekya nevű malware a Google Play áruház 56 alkalmazásában. Az appokban futó...","id":"20200324_google_play_aruhaz_hirdetesi_csalas_check_point","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d66d9-b475-4c3f-89e4-b7f59c717f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_google_play_aruhaz_hirdetesi_csalas_check_point","timestamp":"2020. március. 24. 16:13","title":"Vírusos alkalmazásokat találtak a Google Play áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]