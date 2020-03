Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem világos, hogyan lehetne több százezer embert távol tartani az utaktól, és messze nem biztos, hogy nézők nélküli lesz a Tour de France, de az ötlet már megszületett.","shortLead":"Nem világos, hogyan lehetne több százezer embert távol tartani az utaktól, és messze nem biztos, hogy nézők nélküli...","id":"20200326_Nezok_nelkul_Tour_de_France_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd6c687-f261-4c77-8c30-bda04ae02507","keywords":null,"link":"/sport/20200326_Nezok_nelkul_Tour_de_France_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 18:42","title":"Nézők nélküli Tour de France ötletét dobta be a francia sportminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A májrák világszerte növekvő előfordulási arányára hívja fel a figyelmet az Amerikai Rák Társaság (ACS) Cancer című folyóiratának internetes oldalán megjelent új tanulmány.","shortLead":"A májrák világszerte növekvő előfordulási arányára hívja fel a figyelmet az Amerikai Rák Társaság (ACS) Cancer című...","id":"20200327_majrak_elofordulasi_aranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab5cb6c-ced8-4ff1-b0ab-a4ca0d760da3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_majrak_elofordulasi_aranya","timestamp":"2020. március. 27. 14:03","title":"Egyre többeknél fordul elő májrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","shortLead":"Jelentette be Orbán Viktor. Összesen 1,8 millió a járvány által leginkább fenyegetettek száma. A KSH adataiból kiderül az is, hogy a 2017-es influenzajárványnak 5 ezer áldozata is lehetett idehaza 2 hónap alatt. ","shortLead":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. 