Kijárási korlátozások lépnek életbe Magyarországon szombattól két hétig, azaz április 11-éig – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel. Fontos azonban tudni – és a megjelent rendelet is ezt támasztja alá – hogy a kijárási korlátozás nem egyenlő a kijárási tilalommal. Nem arról van szó, hogy egyáltalán nem hagyhatjuk el a lakásunkat, nem mehetünk dolgozni vagy bevásárolni: az engedélyezett tevékenységek listája meglehetősen hosszú, és még olyanok is szerepelnek benne, mint a fodrász vagy a manikűrös látogatása.

De akkor pontosan miért volt erre szükség, mi az, amit csinálhatok, és mi az, ami tiltott? Ezekre a kérdésekre válaszolunk.

Két hete nem megyünk sehova a családdal, itthon dolgozunk, a gyereket a játszótérre sem engedjük le, mindent házhoz rendelünk, legfeljebb friss kenyérért megyünk le a boltba. Ehhez képest most mi változik?

Ha eddig is az önkéntes izolációt választotta, akkor nem sok. A kormányrendelet fő célja az, hogy az emberek ne csoportosuljanak, ne járjanak étterembe, és ne lógjanak csapatostul a parkban. Mindezt azért, hogy minél nagyobb legyen a közösségi távolságtartás, ami a leghatékonyabb védekezés a vírussal szemben. Három fontos dolgot ír elő a rendelet ténylegesen:

Asbóth Márton, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogi munkatársa a hvg.hu-nak azt mondta, a rendelet lényege az, hogy normába foglalja a közösségi távolságtartást.

Mit jelent az alapos indok? Nem mehetek ki a piacra sem?

Dehogynem. A rendelet nagyon hosszan sorolja fel, hogy milyen esetben hagyhatjuk el a lakást. (Ennek részleteit ebben a cikkben találja.) Természetesen bejárhatunk dolgozni, elmehetünk a boltba, és még a piacra is, kiválthatjuk a gyógyszereket, ha szükséges, akkor a kisgyerekeket is elvihetjük óvodába vagy az iskolai megőrzőbe. Részt vehetünk esküvőn és temetésen, sőt még vallásos szertartáson is, bár ezek továbbra sem ajánlottak. A korábbi rendelet, mely megtiltotta a 100 főnél nagyobb rendezvényeket, továbbra is érvényben van.

Meg fogok őrülni a négy fal között, sportolni sem mehetek el?

De igen, egyedül elmehetünk sétálni és futni, ha többen élünk egy háztartásban, akkor együtt is. A szabadban azonban így is tartsuk mindenkivel a másfél méter távolságot, ne olyan helyet válasszunk, ahol sok ember van egyszerre, az edzőtermeket, csoportos futóedzéseket felejtsük el. Szerencsére rengeteg olyan fitneszterem és jógastúdió van, mely már teljes egészében átállt a virtuális órákra, nagyon sok edző ingyen biztosítja ezt a szolgálatást.

A gyerekeim sem fogják kibírni sokáig a szobában, velük mit tehetek?

Müller Cecília pénteki sajtótájékoztatóján külön kiemelte, hogy a gyerekeket le lehet vinni az utcára, hiszen kell nekik a mozgás. Fontos azonban, hogy ne sokáig legyenek lent, ne csoportosuljak, legfeljebb a testvérükkel menjenek együtt. Ha egy gyerek beteg, náthás, őt semmiképpen ne vigyék le. A nagyobbakkal az országos tisztifőorvos szerint érdemes beszélgetni is, hogy ne ragadjon át rájuk a felnőttek feszültsége. A hvg.hu-n korábban már szakemberek adtak tanácsot, hogyan kezeljük szülőként gyermekünk szorongását a járvány miatt, a megoldásokról ebben a cikkünkben olvashat.

Elváltunk, a gyerekek kéthetente a másik szülőnél töltik a hétvégét. Átvihetem őket?

Mindenképpen, a rendelet is külön kimondja, hogy a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása alapos indok ahhoz, hogy elhagyjuk a lakást.

Kutyám is van, levihetem sétáltatni?

Felelős állattartóként ez még kötelező is. De ahogy Müller Cecília országos tisztifőorvos is figyelmeztetett: ne használjuk a kutyát kifogásként ahhoz, hogy órákat sétálhassunk az utcán. Nem csak az állat fog elfáradni, hanem nekünk is több esélyünk lesz elkapni a koronavírust. Csak akkor és annyi időre menjünk ki a kutyával, amennyire az feltétlenül szükséges.

© Túry Gergely

A szüleim idősek, félnek bevásárolni menni. Alapos indok, hogy nekik bevásároljak?

Abszolút, erre külön kitér a rendelet is. Ez sem azt jelenti ugyanakkor, hogy cserébe órákat eltölthetünk a lakásukban. A 65 év feletti idősek számára még egy nagyon fontos dolgot előír a rendelet: ők az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárt csak 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatják. Ebben az idősávban rajtuk és az alkalmazottakon kívül más nem lehet bent. A fiatalabbak korábban vagy később mehetnek vásárolni.

Rendőr fog állni a sarki bolt előtt és mindenkinek megnézi a személyi igazolványát?

Már csak azért sem, mert a rendelet előírja, hogy annak betartása a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége. Az viszont még nem világos, hogy ezt hogyan fogják érvényesíteni, esetleg a biztonsági őrök fogják-e beengedni az embereket. A legfontosabb üzenet itt is az egyéni felelősség: akkor is tartsuk be a szabályokat és az ajánlásokat, ha ezt egyetlen rendőr nem ellenőrzi. Nemcsak magunkat védjük vele, hanem másokat is.

© MTI / EPA / Shawn Thew

Egyáltalán ki fogja ellenőrizni a kijárási korlátozások betartását és mekkora a bírság, ha megszegem?

Az ellenőrzést a rendőrség végzi, és besegíthet a katonai rendészet is, de Orbán Viktor szavaival élve, a rendőröknek nem kikényszeríteni kell a szabályokat, hanem segíteni, hogy betartsák azokat emberek. Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a rendőrség a közterületeken „megnyugtató, segítő, empatikus és lojális intézkedésekkel” sarkallja a lakosságot a kijárási korlátozás betartásra.

Ha valakiről mégis úgy találják, hogy megszegi a korlátozást, akkor 5-500 ezer forint közötti helyszíni bírságra számíthat.

Asbóth Márton is úgy látja, hogy nem a kikényszerítés a rendelet célja, bár a rendőröknek joguk lesz bírságot kiszabni. A TASZ jogásza azt el tudja képzelni, hogy ha a rendőr egy nagyobb csoportot lát együtt üldögélni a parkban, akkor nekik már szólni fog. Arról viszont nincs szó a rendeletben, hogy milyen esetekben jár a nagyobb bírság.

© MTI / Krizsán Csaba

Hogyan tudom igazolni a rendőrnek, hogy joggal vagyok az utcán?

Tulajdonképpen sehogy, mert nem kell magunknál igazolást hordani. Ez szintén nagy különbség a kijárási korlátozás és a kijárási tilalom között. Franciaországban, ahol az utóbbi van érvényben, egy online igazolást kell kitöltenie és magával vinnie mindenkinek, aki bármilyen célból kilép az utcára. Magyarországon erre még nincs szükség, ahogy már hangsúlyoztuk, itt az egyéni felelősség és ezzel együtt az egyéni elbírálás játssza majd a szerepet.

Nem a saját lakásomban élek, hanem albérletben, ahova nem vagyok bejelentve. Maradhatok?

Persze. Nem kell az állandó lakcímre költözni - mondta Müller Cecília. Nem az a lényeg, hogy hol tartózkodunk pontosan, hanem hogy ott is maradjunk, és a lehetőség szerint minél ritkábban hagyjuk el a lakást. A rendelet lényege a social distancing betartása, ezt pedig az albérletünkben is tökéletesen tudjuk teljesíteni.

Sok párkapcsolatot hoz nehéz helyzetbe a rendelet. Átmehetek a páromhoz, ha külön élünk?

Ezt semmi nem tiltja, csak ésszel kell megoldani, és a jelszó most is ugyanaz: ne menjünk közösségbe. Ha meg tudjuk oldani, hogy nem szállunk tömegközlekedésre, nem találkozunk másokkal, csak egymással, akkor meglátogathatjuk egymást. Pszichésen is jót tesz, ha együtt vagyunk. A társkereső oldalak használatát azonban nem ajánljuk a következő hónapokban.

Két hete leköltöztünk a nyaralóba, de szeretnénk hazamenni, hiszen az a tartózkodási helyünk. Megtehetjük?

Ugyanúgy, mint az albérlet esetében, önként megválasztható, hol tartózkodik az ember. Ha még most szeretne másik helyet kijelölni, akár a hétvégi házát, az is biztosított lesz. De nem biztos, hogy most jó ötlet egyik házból a másikra járni, ha valamelyik mellett döntöttünk, maradjunk is ott, még ha az ingázásért nem is jár büntetés.