Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat.\r

\r

","shortLead":"Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat.\r

\r

","id":"20200401_Wagnernek_is_odacsap_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24562ea2-57f4-4b8f-a857-94aaecf4362a","keywords":null,"link":"/kultura/20200401_Wagnernek_is_odacsap_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 09:26","title":"Wagnernek is odacsap a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","shortLead":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","id":"20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dd7386-d063-4bd3-8fff-5f39f251740c","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 01. 05:27","title":"Tizenhárom éves a járvány legfiatalabb áldozata Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait. A készülékek ilyenkor már természetesen léteznek, és nem meglepő, hogy le is fotózzák ezeket.","shortLead":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait...","id":"20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188c580-ef19-4333-87a8-57c97c459a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","timestamp":"2020. március. 31. 13:03","title":"Újabb fotón a OnePlus 8 Pro, hivatalos a bemutató napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ecbc84-9ce8-4414-831a-237dbb377e37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európai kutatók szerint a vizeletben lévő karbamid lágyítóként is alkalmazható abban a betonszerkezetben, amelyből a majdani holdbázis épülne fel.","shortLead":"Az európai kutatók szerint a vizeletben lévő karbamid lágyítóként is alkalmazható abban a betonszerkezetben, amelyből...","id":"20200330_holdbazis_asztronauta_vizelet_karbamid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1ecbc84-9ce8-4414-831a-237dbb377e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1553fd05-7308-421f-8723-1c37a05bcfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_holdbazis_asztronauta_vizelet_karbamid","timestamp":"2020. március. 30. 17:03","title":"Az űrhajósok vizelete nagyon jól jöhet a holdbázis felépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","id":"20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450d83b-ff0c-4616-bc73-6c9c0b50d2a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","timestamp":"2020. március. 31. 13:26","title":"250 millió dollárral segíti a szállásadókat az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebbb198-61f1-4e36-89bf-0a7c3b12ab07","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bátorfi Béla érdekeltsége alvó cég volt, most a jelek szerint felébred, de totálisan más szerepben.","shortLead":"Bátorfi Béla érdekeltsége alvó cég volt, most a jelek szerint felébred, de totálisan más szerepben.","id":"202013_allergia_kozpontok_halozat_a_kormanyfo_fogorvosa_kiszallt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ebbb198-61f1-4e36-89bf-0a7c3b12ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff09e32c-36f0-4250-84b5-0339d149a1d3","keywords":null,"link":"/360/202013_allergia_kozpontok_halozat_a_kormanyfo_fogorvosa_kiszallt","timestamp":"2020. március. 30. 14:00","title":"Bisztró lesz Orbán Viktor fogorvosának kutatócégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c983db-46dc-474d-a157-e73ae84ae440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta reakciógomb kerülhet az Imádom helyére a Facebookon, de a fejlesztők egyelőre nem árulták el, mikor jelenik meg az újdonság – ha megjelenik egyáltalán.","shortLead":"Újfajta reakciógomb kerülhet az Imádom helyére a Facebookon, de a fejlesztők egyelőre nem árulták el, mikor jelenik meg...","id":"20200401_facebook_like_lajk_gomb_koronavirus_jarvany_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29c983db-46dc-474d-a157-e73ae84ae440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b444844-fa53-4377-888d-7a6d69a10acd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_facebook_like_lajk_gomb_koronavirus_jarvany_covid_19","timestamp":"2020. április. 01. 09:33","title":"Nem áprilisi tréfa: Új, koronavírusos lájkgombon dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egészségügyi Szakmai Kollégium ajánlása szerint egyszerre több orvosi csoportot kell felállítani, amelyek váltják egymást.","shortLead":"Az Egészségügyi Szakmai Kollégium ajánlása szerint egyszerre több orvosi csoportot kell felállítani, amelyek váltják...","id":"20200331_Csak_a_legdurvabb_csonttoreseket_mutik_meg_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3af3cc0-6d02-4956-b5c5-03a21284d998","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Csak_a_legdurvabb_csonttoreseket_mutik_meg_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. március. 31. 16:08","title":"Csak a legdurvább csonttöréseket műtik meg a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]