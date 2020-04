Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e54d860-eca7-420b-850b-529d7747ef44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán lehetőséget láthat a cikk szerint a koronavírusban arra, hogy bebizonyítsa az EU előtt autoriter módszereinek létjogosultságát. Várhatóan a felhatalmazási törvény miatt is elmarad a számonkérés.","shortLead":"Orbán lehetőséget láthat a cikk szerint a koronavírusban arra, hogy bebizonyítsa az EU előtt autoriter módszereinek...","id":"20200402_orban_washington_post_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e54d860-eca7-420b-850b-529d7747ef44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f827a5-fa77-4977-aa9d-fed26c65a9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_orban_washington_post_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 02. 15:40","title":"Koronavírus-autokrácia lett Magyarország a The Washington Post szerzője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss adatok. A gyógyultak száma 43-ra emelkedett.","shortLead":"Megjöttek a friss adatok. A gyógyultak száma 43-ra emelkedett.","id":"20200403_koronavirus_magyarorszag_fertozott_idos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb87d8-1666-453b-9d64-6373287eb6ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_magyarorszag_fertozott_idos_beteg","timestamp":"2020. április. 03. 06:54","title":"Meghalt öt idős beteg, 623-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269","c_author":"Tamás Ervin","category":"gazdasag","description":"Új szenvedélybetegség a karantén idején. ","shortLead":"Új szenvedélybetegség a karantén idején. ","id":"20200402_Tamas_Ervin_Holnap_ujra_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b7a876-13a6-4e38-9a61-cae6626a3744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Tamas_Ervin_Holnap_ujra_online","timestamp":"2020. április. 02. 16:45","title":"Tamás Ervin: Holnap újra online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ragtapaszon lehetne alkalmazni, de embereken még nem tesztelték.","shortLead":"Ragtapaszon lehetne alkalmazni, de embereken még nem tesztelték.","id":"20200403_Igeretes_oltoanyagot_talaltak_a_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54607641-769f-40c0-8076-2e9d40f0ac78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_Igeretes_oltoanyagot_talaltak_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. április. 03. 07:51","title":"Ígéretes oltóanyagot találtak a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043","c_author":"Serdült Viktória-Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Már 17 uniós tagállam, köztük Szlovákia is csatlakozott ahhoz a levélhez, melyben a rendkívüli vészhelyzeti intézkedések miatt aggódnak a demokráciáért. Az Európai Bizottság elnöke néven nevezte Magyarországot, az EP újabb hetes cikkely szerinti eljárást akar, a Fideszt pedig már csak hajszál választja el attól, hogy tényleg kizárják a Néppártból. Nehéz megmagyarázni, Orbán Viktornak miért éri meg kockáztatni az elszigetelődést, az elemző szerint ha a kormány a járványhelyzetet a saját hatalmi céljainak a megvalósítására használja, annak gazdasági és nemzetközi politikai következményei lehetnek.","shortLead":"Már 17 uniós tagállam, köztük Szlovákia is csatlakozott ahhoz a levélhez, melyben a rendkívüli vészhelyzeti...","id":"20200403_Orban_Viktor_felhatalmazasi_torveny_nemzetkozi_reakciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66999e6-8b00-4fb9-86ac-2784389e31a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Orban_Viktor_felhatalmazasi_torveny_nemzetkozi_reakciok","timestamp":"2020. április. 03. 06:30","title":"Orbán Viktor felhatalmazási törvénye jobban visszaüthet, mint gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0e8c56-5e6e-4279-8720-15c8b2e69f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a veszélyhelyzet lezárulta után hajlandó vitázni a magyar kormányfő arról, hogy mások mit \"fantáziálnak\" a szándékairól.","shortLead":"Csak a veszélyhelyzet lezárulta után hajlandó vitázni a magyar kormányfő arról, hogy mások mit \"fantáziálnak\"...","id":"20200403_koronavirus_orban_viktor_level_europai_neppart_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df0e8c56-5e6e-4279-8720-15c8b2e69f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71d2b53-8ef0-4326-bbc1-b296121653f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_orban_viktor_level_europai_neppart_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 03. 12:49","title":"Orbán a Néppártnak: \"Minden tisztelettel, nekem most nincs erre időm!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","shortLead":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","id":"20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7270f2-5f41-413a-bae6-f863ac02f34c","keywords":null,"link":"/sport/20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","timestamp":"2020. április. 01. 17:50","title":"Törölték a wimbledoni tenisztornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d402dd-13ce-471f-ae05-73a16df70532","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Miura egészen a 70-es évek elejére repíti majd vissza az időben a tehetős új tulajdonosát. ","shortLead":"Ez a Miura egészen a 70-es évek elejére repíti majd vissza az időben a tehetős új tulajdonosát. ","id":"20200402_csak_5759_kilometert_futott_ez_a_48_eves_elado_lamborghini_miura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11d402dd-13ce-471f-ae05-73a16df70532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19fb9af-a0b6-4321-95f9-eb69f4b81313","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_csak_5759_kilometert_futott_ez_a_48_eves_elado_lamborghini_miura","timestamp":"2020. április. 02. 06:41","title":"Csak 5759 kilométert futott ez a 48 éves eladó Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]