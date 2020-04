Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat zuhan a forint, a reggeli 360-as árfolyamról 368-ig esett az euróval szemben. Amellett, hogy a nemzetközi hangulat nem segíti Közép-Európa devizáit, még a régiónk más pénzeihez képest is nagyot esik a forint.","shortLead":"Hatalmasat zuhan a forint, a reggeli 360-as árfolyamról 368-ig esett az euróval szemben. Amellett, hogy a nemzetközi...","id":"20200401_forint_euro_arfolyam_melypont_deviza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bbfba0-6760-4e58-86e2-3695b7e2ccf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_forint_euro_arfolyam_melypont_deviza","timestamp":"2020. április. 01. 11:28","title":"Zuhan a forint, már 369 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32351a9d-ae52-44fa-bcb1-e40436ce3419","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az IRC globális segélyszervezet szerint már egy 30 millió eurós pénzalapból meg lehetne tenni az elengedhetetlen lépéseket. ","shortLead":"Az IRC globális segélyszervezet szerint már egy 30 millió eurós pénzalapból meg lehetne tenni az elengedhetetlen...","id":"20200401_menekultek_tulzsufolt_taborok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32351a9d-ae52-44fa-bcb1-e40436ce3419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe441c5-5cff-4070-ab6b-f7c684bb8123","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_menekultek_tulzsufolt_taborok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 21:39","title":"Egy pillanat alatt letarolhatja a túlzsúfolt menekülttáborokat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31ec675-0ec6-4916-8fd4-82b687a5f5f6","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A kínai alapanyaggyártástól az online kereskedelemig érezteti a hatását a koronavírus a ruhaiparban is. A visszaesés ráadásul több hullámban jön, és a legsérülékenyebbeket sújtja majd a leginkább: a fejlődő országokat és az egyre kisebb árréssel működő gyártókat.","shortLead":"A kínai alapanyaggyártástól az online kereskedelemig érezteti a hatását a koronavírus a ruhaiparban is. A visszaesés...","id":"20200401_A_divatiparra_is_hosszan_es_nagyot_ut_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31ec675-0ec6-4916-8fd4-82b687a5f5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014d0417-fe19-4713-9fa5-7bb171d483cc","keywords":null,"link":"/360/20200401_A_divatiparra_is_hosszan_es_nagyot_ut_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 07:00","title":"Most az ördög sem visel Pradát: a divatipart is kiütötte a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák közszolgálati ORF riportere még példákat is hozott a műsorban: Franciaországban két, Olaszországban pedig hat hónapra hirdették ki a rendkívüli állapotot. Magyarországon viszont ez korlátlan időre szól.","shortLead":"Az osztrák közszolgálati ORF riportere még példákat is hozott a műsorban: Franciaországban két, Olaszországban pedig...","id":"20200401_orf_interju_varga_judit_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec716d9-17c1-45ab-a07d-93fbb02557b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_orf_interju_varga_judit_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 01. 16:33","title":"Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863b52a6-7d49-47d1-a9ef-49c40a39be5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz az ügyészség, Boldog volt munkatársát tavaly tartóztatták le. ","shortLead":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz az ügyészség, Boldog volt munkatársát...","id":"20200402_Boldog_Istvan_mentelmi_joganak_felfuggeszteset_kerte_Polt_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=863b52a6-7d49-47d1-a9ef-49c40a39be5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344cde72-29ff-4799-8e35-72d578272a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Boldog_Istvan_mentelmi_joganak_felfuggeszteset_kerte_Polt_Peter","timestamp":"2020. április. 02. 15:12","title":"A fideszes Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését kérte Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító javaslat is megérkezett.","shortLead":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító...","id":"20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a706a08c-b671-44bd-ade8-ed0b4cc6ad06","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","timestamp":"2020. április. 02. 16:29","title":"Gulyás Gergely benyújtotta a módosítót, nem veszik el a polgármesterek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában összesen már 85-en vesztették életüket a koronavírus-járványban.","shortLead":"Romániában összesen már 85-en vesztették életüket a koronavírus-járványban.","id":"20200401_Romaniaban_egy_nap_alatt_16an_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc842bd-1193-47c6-98ca-2116245ebb48","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Romaniaban_egy_nap_alatt_16an_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. április. 01. 13:31","title":"Romániában egy nap alatt 16-an haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e38d8bb-14e1-4c00-b1c7-fc85d97347c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Márciusban a forgalmuk kétharmadát elveszítették a könyvesboltok.","shortLead":"Márciusban a forgalmuk kétharmadát elveszítették a könyvesboltok.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_konyvkiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e38d8bb-14e1-4c00-b1c7-fc85d97347c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b517e7a-7d72-4e1c-af45-ef95c01cdea6","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_koronavirus_jarvany_konyvkiadas","timestamp":"2020. április. 02. 12:24","title":"Drámai helyzetben a magyar könyvszakma a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]