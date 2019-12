Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","shortLead":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","id":"20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dab179-8a9a-4b42-8fe3-bc995d7165c2","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","timestamp":"2019. december. 16. 18:21","title":"Jövőre 500 férőhelyes börtön épülhet Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor a kormány nem reagált, de úgy tűnik, mégsem kerülte el a figyelmüket a szakkollégiumi összefogás.","shortLead":"Akkor a kormány nem reagált, de úgy tűnik, mégsem kerülte el a figyelmüket a szakkollégiumi összefogás.","id":"20191215_Kialltak_a_CEU_mellett_most_kevesebb_penzt_kaptak_a_szakkollegiumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10911368-872f-4994-933f-d4ac62a882dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Kialltak_a_CEU_mellett_most_kevesebb_penzt_kaptak_a_szakkollegiumok","timestamp":"2019. december. 15. 19:46","title":"Kiálltak a CEU mellett, most kevesebb pénzt kaptak a szakkollégiumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adatbotrány borzalja a kedélyeket a Facebooknál, ahol ezúttal dolgozókkal kapcsolatos információkat lovasított meg valaki. A közösségi oldal csak két hét után értesítette az érintetteket.","shortLead":"Újabb adatbotrány borzalja a kedélyeket a Facebooknál, ahol ezúttal dolgozókkal kapcsolatos információkat lovasított...","id":"20191216_facebook_dolgozok_adatlopas_auto_merevlemez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8157e845-1c18-4e23-9402-93b5ceaa4545","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_facebook_dolgozok_adatlopas_auto_merevlemez","timestamp":"2019. december. 16. 15:03","title":"Ellopták 29 ezer korábbi és jelenlegi Facebook-dolgozó adatait – egy kocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af53c17-4b2f-4be8-9709-f3bc326b89ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A konzervatívok nyerték a brit választást; grandiózus klímavédelmi tervet jelentett be Ursula von der Leyen; nem veszi meg a 4iG a T-Systemst. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A konzervatívok nyerték a brit választást; grandiózus klímavédelmi tervet jelentett be Ursula von der Leyen; nem veszi...","id":"20191215_Es_akkor_brexit_eu_karbonsemlegesseg_4ig_szalloda_kispest_usa_kina_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af53c17-4b2f-4be8-9709-f3bc326b89ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6b2fcf-5efa-4236-98a0-4af6d3c8c5d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191215_Es_akkor_brexit_eu_karbonsemlegesseg_4ig_szalloda_kispest_usa_kina_karacsony","timestamp":"2019. december. 15. 07:00","title":"És akkor végre elkezdődhetnek az igazi Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8646096d-d016-405a-b26b-73f734069f22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkar nélkül született a kis Jacob, és mindenhol azt mondták a szüleinek, így nem lehet jól működő karprotézise.","shortLead":"Felkar nélkül született a kis Jacob, és mindenhol azt mondták a szüleinek, így nem lehet jól működő karprotézise.","id":"20191215_karprotezis_hianyzo_felkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8646096d-d016-405a-b26b-73f734069f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38970e0f-71e3-48e6-a5b1-df59e284e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_karprotezis_hianyzo_felkar","timestamp":"2019. december. 15. 15:10","title":"Műkarral ölelhette át testvérét a félkezű fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógiai szakszolgálat szerint két vizsgálat alapján kiderül, hogy 6 évesen alkalmasak lesznek-e a gyerekek az iskolakezdésre.","shortLead":"A pedagógiai szakszolgálat szerint két vizsgálat alapján kiderül, hogy 6 évesen alkalmasak lesznek-e a gyerekek...","id":"20191216_3_es_5_eves_korban_merik_fel_hogy_a_gyerekek_mehetneke_iskolaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05d12a6-6f3a-474e-b5f8-632a3c6b0a8f","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_3_es_5_eves_korban_merik_fel_hogy_a_gyerekek_mehetneke_iskolaba","timestamp":"2019. december. 16. 09:17","title":"3 és 5 éves korban mérik fel, hogy a gyerekek mehetnek-e iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f7a0cc-2fef-4997-83dd-0f84b81c179f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, amelyben ezúttal a(z okos)telefonos játékokat vették végig.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, amelyben ezúttal a(z okos)telefonos játékokat vették végig.","id":"20191215_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3f7a0cc-2fef-4997-83dd-0f84b81c179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210625a5-b99e-4bc2-8edb-2eb94438f720","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2019. december. 15. 21:33","title":"Podcast: 10 éves az Angry Birds – de mi volt előtte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégy embert kórházba kellett szállítani.","shortLead":"Tizennégy embert kórházba kellett szállítani.","id":"20191216_Ismet_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rohamrendorokkel_Bejrutban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a204f0-1497-4bb0-a9df-767f65ccf471","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Ismet_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rohamrendorokkel_Bejrutban","timestamp":"2019. december. 16. 07:29","title":"Ismét összecsaptak a tüntetők a rohamrendőrökkel Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]