Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák közszolgálati ORF riportere még példákat is hozott a műsorban: Franciaországban két, Olaszországban pedig hat hónapra hirdették ki a rendkívüli állapotot. Magyarországon viszont ez korlátlan időre szól.","shortLead":"Az osztrák közszolgálati ORF riportere még példákat is hozott a műsorban: Franciaországban két, Olaszországban pedig...","id":"20200401_orf_interju_varga_judit_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec716d9-17c1-45ab-a07d-93fbb02557b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_orf_interju_varga_judit_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 01. 16:33","title":"Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202014_munka_hadanak_alepte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968d9902-76a2-42ea-b708-c183f090d621","keywords":null,"link":"/itthon/202014_munka_hadanak_alepte","timestamp":"2020. április. 02. 09:50","title":"Nagy Gábor: Munka hadának a lépte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Leállított egy közbeszerzést a BKK a járvány miatt. Arra számítanak, az új kormányzati költségvetésből kevesebb pénz fog befolyni. ","shortLead":"Leállított egy közbeszerzést a BKK a járvány miatt. Arra számítanak, az új kormányzati költségvetésből kevesebb pénz...","id":"20200403_A_BKKnal_arra_szamitanak_a_kormany_kevesebb_penzt_fog_adni_a_fovarosi_tomegkozlekedesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19de2316-11c1-4ac6-b88a-b9e0743c3717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_A_BKKnal_arra_szamitanak_a_kormany_kevesebb_penzt_fog_adni_a_fovarosi_tomegkozlekedesre","timestamp":"2020. április. 03. 10:49","title":"A BKK-nál tízmilliárdos kieséssel számolnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnöke attól tart, hogy a kormányzati intézkedések túl messzire mennek.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke attól tart, hogy a kormányzati intézkedések túl messzire mennek.","id":"20200402_europai_bizottsag_ursula_von_der_leyen_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1e6af8-8c51-4164-86be-2f91b20abc91","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_europai_bizottsag_ursula_von_der_leyen_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 02. 14:48","title":"Von der Leyen nagyon aggódik a magyarországi helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss adatok. A gyógyultak száma 43-ra emelkedett.","shortLead":"Megjöttek a friss adatok. A gyógyultak száma 43-ra emelkedett.","id":"20200403_koronavirus_magyarorszag_fertozott_idos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb87d8-1666-453b-9d64-6373287eb6ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_magyarorszag_fertozott_idos_beteg","timestamp":"2020. április. 03. 06:54","title":"Meghalt öt idős beteg, 623-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóüzenetben mondta el, mit érzett a betegsége alatt, és nagy köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak.\r

\r

","shortLead":"Videóüzenetben mondta el, mit érzett a betegsége alatt, és nagy köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak.\r

\r

","id":"20200403_Megszolalt_a_koronavirusbol_felgyogyult_Karoly_herceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d092e1e7-31ed-4bfd-86b1-d02a79dc8652","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Megszolalt_a_koronavirusbol_felgyogyult_Karoly_herceg","timestamp":"2020. április. 03. 08:38","title":"Megszólalt a koronavírusból felgyógyult Károly herceg (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"És tudjátok kedves pedagógusok, mit írnak nekem a diákok rólatok? Hogy szükségük van rátok, és hogy a nyugalom pajzsai vagytok a körülöttük tomboló viharban\" – írta az olasz oktatási miniszter (ott van ilyen) az ottani pedagógusoknak.\r

\r

","shortLead":"\"És tudjátok kedves pedagógusok, mit írnak nekem a diákok rólatok? Hogy szükségük van rátok, és hogy a nyugalom pajzsai...","id":"20200402_Egy_olasz_tanarno_biztato_levelet_irt_a_tavoktatasba_kesobb_kapcsolodo_magyar_pedagogusoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7157b8-bc79-4ad5-aea4-af1876efda31","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Egy_olasz_tanarno_biztato_levelet_irt_a_tavoktatasba_kesobb_kapcsolodo_magyar_pedagogusoknak","timestamp":"2020. április. 02. 10:04","title":"Egy Olaszországban tanító pedagógus elgondolkodtató levelet írt a magyar kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nap alatt raktak össze szükségkórházakat a két európai nagyvárosban.","shortLead":"Néhány nap alatt raktak össze szükségkórházakat a két európai nagyvárosban.","id":"20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c20c12-ab34-4b5c-9b7c-d362bf3d84ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 01. 14:00","title":"Viharos gyorsasággal emeltek óriási szükségkórházakat Londonban és Milánóban is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]