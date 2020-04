Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c7eef0-510a-4346-bc82-75b1fd9fdc30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes 81 éves volt. ","shortLead":"Az énekes 81 éves volt. ","id":"20200403_Meghalt_Bill_Withers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c7eef0-510a-4346-bc82-75b1fd9fdc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885b8898-dba5-4103-bb0c-5c606c291768","keywords":null,"link":"/kultura/20200403_Meghalt_Bill_Withers","timestamp":"2020. április. 03. 16:34","title":"Meghalt Bill Withers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeges megbetegedés nem lesz elkerülhető – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","shortLead":"A tömeges megbetegedés nem lesz elkerülhető – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az operatív törzs pénteki...","id":"20200403_Operativ_Torzs_Ne_permetezzuk_a_testunket_alkoholoskloros_permettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8f73f9-4815-43f1-9231-2ddba82bda67","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Operativ_Torzs_Ne_permetezzuk_a_testunket_alkoholoskloros_permettel","timestamp":"2020. április. 03. 11:19","title":"Operatív törzs: Felesleges lenne az egész országot tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További tizenhárom ember mutatja a betegség tüneteit.","shortLead":"További tizenhárom ember mutatja a betegség tüneteit.","id":"20200403_koronavirus_fertozes_idosotthon_budapest_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd19d038-2735-4475-b6e0-5e8e08105d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_fertozes_idosotthon_budapest_karacsony_gergely","timestamp":"2020. április. 03. 18:17","title":"Koronavírusos egy budapesti idősotthon öt lakója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európa 229 autógyártó üzemében állt le a termelés lassan két hete. ","shortLead":"Európa 229 autógyártó üzemében állt le a termelés lassan két hete. ","id":"20200403_12_millio_auto_nem_keszult_el_a_jarvany_miatt_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6e7f10-f44d-4ce5-ba63-5c8857cc4827","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_12_millio_auto_nem_keszult_el_a_jarvany_miatt_Europaban","timestamp":"2020. április. 03. 14:05","title":"1,2 millió autó nem készült el a járvány miatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt még nem tudni, hogy az argentin játékos a fedélzeten volt-e.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy az argentin játékos a fedélzeten volt-e.","id":"20200403_repulogep_kenyszerleszallas_lionel_messi_brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb2fe4b-f2c9-4511-866e-6133f110e7a7","keywords":null,"link":"/elet/20200403_repulogep_kenyszerleszallas_lionel_messi_brusszel","timestamp":"2020. április. 03. 16:44","title":"Kényszerleszállást hajtott végre Lionel Messi repülőgépe Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancelláron három tesztet is elvégeztek.","shortLead":"A német kancelláron három tesztet is elvégeztek.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_hazi_karanten_angela_merkel_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e66908-a019-4ba4-b325-75fcce679592","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_hazi_karanten_angela_merkel_nemetorszag","timestamp":"2020. április. 03. 17:42","title":"Angela Merkel elhagyta a házi karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindkét bank termináljait átállították, így már csak 15 ezer forint elérésekor kérnek PIN-kódot a vásárlóktól.","shortLead":"Mindkét bank termináljait átállították, így már csak 15 ezer forint elérésekor kérnek PIN-kódot a vásárlóktól.","id":"20200402_koronavirus_pin_kod_nelkuli_vasarlas_limit_kh_otp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc3657-7370-4844-ae54-fd04d62746cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_koronavirus_pin_kod_nelkuli_vasarlas_limit_kh_otp","timestamp":"2020. április. 02. 17:35","title":"Az OTP és a K&H is átállt a 15 ezer forintos limitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Watch okosóra soron következő operációs rendszere, a watchOS 7 állítólag már a véroxigénszint mérését is támogatni fogja.","shortLead":"Az Apple Watch okosóra soron következő operációs rendszere, a watchOS 7 állítólag már a véroxigénszint mérését is...","id":"20200403_apple_watch_6_watchos_7_veroxigenszint_merese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52f25a2-712d-43bd-b3e6-d7c018256e91","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_apple_watch_6_watchos_7_veroxigenszint_merese","timestamp":"2020. április. 03. 09:03","title":"Bekapcsolhatnak egy életmentő funkciót az új Apple Watch-ban, a régebbiekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]