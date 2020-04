Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"Szepesi András","category":"360","description":"Az utóbbi évtizedekben átalakult a vadállatokhoz fűződő viszonyunk: beléptünk egymás életterébe. Ennek egyik következménye, hogy mind nagyobb valószínűséggel ugranak át róluk vírusok az emberre.","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben átalakult a vadállatokhoz fűződő viszonyunk: beléptünk egymás életterébe. Ennek egyik...","id":"202014__termeszetpusztitas_es_jarvanyok__afejlodes_ara__importalt_veszely__tisztes_tavolsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6580be-cbde-4b84-bafc-e60bf5525d5f","keywords":null,"link":"/360/202014__termeszetpusztitas_es_jarvanyok__afejlodes_ara__importalt_veszely__tisztes_tavolsag","timestamp":"2020. április. 05. 08:15","title":"A koronavírus csak a kezdet, és mindenért, ami jön, csak magunkat okolhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan beszédet láthattak a britek és a világ, amilyet eddig inkább háborús filmekből ismertünk. Az uralkodó a nemzet egységére szólított fel és köszönetet mondott azoknak, akik önzetlenül segítik a járvány elleni munkát.","shortLead":"Olyan beszédet láthattak a britek és a világ, amilyet eddig inkább háborús filmekből ismertünk. Az uralkodó a nemzet...","id":"20200405_II_Erzsebet_Szebb_napok_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5b1acd-0eec-4631-9eb7-c97e2e4fc717","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_II_Erzsebet_Szebb_napok_jonnek","timestamp":"2020. április. 05. 21:36","title":"II. Erzsébet: Szebb napok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette az április 5-i járványstatisztikákat.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette az április 5-i járványstatisztikákat.","id":"20200405_Olaszorszagban_lassul_a_jarvany_lendulete_kevesebb_az_aldozat_es_az_uj_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6027b30-f959-47a9-8c4d-e12c0e1e28b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Olaszorszagban_lassul_a_jarvany_lendulete_kevesebb_az_aldozat_es_az_uj_fertozott","timestamp":"2020. április. 05. 18:28","title":"Olaszországban lassul a járvány lendülete, kevesebb az áldozat és az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","shortLead":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","id":"20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b1f5b2-8880-4e2d-9e72-b7bac953cbfa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","timestamp":"2020. április. 06. 08:46","title":"Senki nem tanít úgy kezet mosni, mint Dwayne Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Szkopjéban.","shortLead":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Szkopjéban.","id":"20200406_maszk_vedoruha_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef34756-c6e9-4e01-b185-c0cc437ded02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_maszk_vedoruha_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 06. 12:13","title":"Százezer maszkot és ötezer védőruhát küld Magyarország a macedónoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"News Bar néven jelent meg a Microsoft új, a Windows 10-hez telepíthető alkalmazása, melyben a nap 24 órájában futnak majd a legfontosabb hírek.","shortLead":"News Bar néven jelent meg a Microsoft új, a Windows 10-hez telepíthető alkalmazása, melyben a nap 24 órájában futnak...","id":"20200406_microsoft_windows_10_news_bar_alkalmazas_hirek_hirfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b7fd19-5dc3-490f-a719-fb605d62388f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_microsoft_windows_10_news_bar_alkalmazas_hirek_hirfolyam","timestamp":"2020. április. 06. 09:03","title":"Híresen jó: ingyenes új kiegészítőt adott ki a Microsoft a Windowshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a lezárások ellenére is szolgálatban lesz. De nem biztos, hogy mindenhová eljut. ","shortLead":"És a lezárások ellenére is szolgálatban lesz. De nem biztos, hogy mindenhová eljut. ","id":"20200406_Uj_Zeland_miniszterelnok_husveti_nyuszi_fogtunder_munkavllalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea51f8-967d-4dca-8ab2-39c077d9049c","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Uj_Zeland_miniszterelnok_husveti_nyuszi_fogtunder_munkavllalo","timestamp":"2020. április. 06. 13:37","title":"Új-Zéland miniszterelnöke: A húsvéti nyuszi nélkülözhetetlen munkavállaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","shortLead":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","id":"20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d2c44a-d9e3-4cab-9826-02b8ccb16e23","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","timestamp":"2020. április. 05. 09:44","title":"Bár napsütéses idő lesz, azért maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]