Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. Ez a húsvét a koronavírus-járvány közepén érkezik. Most talán érdemes megállnunk, és számot vetnünk néhány dologgal az eddigi életmódunkkal kapcsolatban. A bakonybéli bencés Szent Mauríciusz Monostor perjelét, azaz vezetőjét, Baán Izsákot kérdeztük arról, hogy szerinte miként jöhetünk ki jól a mostani válságból. ","shortLead":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. Ez a húsvét a koronavírus-járvány közepén...","id":"20200413_A_modern_ember_alapveto_problemaja_hogy_unatkozik_es_menekul_onmagatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9010c249-eacb-455d-9237-15c58f7e0728","keywords":null,"link":"/elet/20200413_A_modern_ember_alapveto_problemaja_hogy_unatkozik_es_menekul_onmagatol","timestamp":"2020. április. 13. 07:00","title":"\"A modern ember alapvető problémája, hogy unatkozik, és menekül önmagától\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2af5f86-1fcc-4125-a5cf-07b4a4d2049d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi testet sejtek milliárdjai alkotják, mindegyiküket a sejtalkotók számtalan interakciója teremti meg és tartja fenn. Az emberi genom projekt feltérképezte a sejtek \"alkatrészeit\", de a sejt jó vagy rendellenes működése csak akkor érthető meg, ha tudjuk, ezek az alkatrészek hogyan működnek együtt.","shortLead":"Az emberi testet sejtek milliárdjai alkotják, mindegyiküket a sejtalkotók számtalan interakciója teremti meg és tartja...","id":"20200413_emberi_feherjekapcsolatok_terkepe_human_reference_interactome_huri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2af5f86-1fcc-4125-a5cf-07b4a4d2049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d8644-53fe-4865-a3db-125b3be7e7f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_emberi_feherjekapcsolatok_terkepe_human_reference_interactome_huri","timestamp":"2020. április. 13. 11:03","title":"Fontos térkép készült az emberi testről, a vírusok és a rák elleni küzdelemben is segítget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másfél millió forintos bírságot ért a sofőrnek a franciaországi száguldás. ","shortLead":"Másfél millió forintos bírságot ért a sofőrnek a franciaországi száguldás. ","id":"20200414_145_kmhval_hajtott_egy_kamion_amikor_bemertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf288a3-eb81-4f71-afea-62918993d2e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_145_kmhval_hajtott_egy_kamion_amikor_bemertek","timestamp":"2020. április. 14. 09:19","title":"145 km/h-val hajtott egy kamion, amikor bemérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét változás történt az AnTuTu toplistáján, amely az aktuálisan legerősebb androidos telefonokat rangsorolja.","shortLead":"Ismét változás történt az AnTuTu toplistáján, amely az aktuálisan legerősebb androidos telefonokat rangsorolja.","id":"20200413_antutu_marcius_teljesitmenyteszt_legerosebb_okostelefon_oppo_find_x2_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112629e-933f-4b13-8cf3-ac42435429ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_antutu_marcius_teljesitmenyteszt_legerosebb_okostelefon_oppo_find_x2_pro","timestamp":"2020. április. 13. 12:03","title":"Ezek most a legerősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, hogy a Francia Nagydíjat is elhalasztják, miután Emmanuel Macron módosította a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás időpontját. Az FIA volt elnöke szerint nincs értelme megrendezni a csonka szezont. \r

","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Francia Nagydíjat is elhalasztják, miután Emmanuel Macron módosította a tömegrendezvényekre vonatkozó...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_forma1_francia_nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf72239-6043-4ad0-81f9-9c8b613dc2e7","keywords":null,"link":"/sport/20200414_koronavirus_jarvany_forma1_francia_nagydij","timestamp":"2020. április. 14. 09:27","title":"Törölni kellene a teljes F1-es idényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatoslottó-sorsoláson a következő számokat húzták ki: 3, 5, 25, 26, 39, 45.","shortLead":"A hatoslottó-sorsoláson a következő számokat húzták ki: 3, 5, 25, 26, 39, 45.","id":"20200412_Ket_telitalalatos_is_volt_a_hatoslotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5494180b-dcc1-44b2-892e-01f46f429cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Ket_telitalalatos_is_volt_a_hatoslotton","timestamp":"2020. április. 12. 19:25","title":"Két telitalálatos is volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben a halottak és az új fertőzöttek száma is csökken a korábbi naphoz képest.","shortLead":"Közben a halottak és az új fertőzöttek száma is csökken a korábbi naphoz képest.","id":"20200413_Spanyolorszag_koronavirus_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd58f32-1678-4f25-a300-03c1a35b17ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Spanyolorszag_koronavirus_gazdasag","timestamp":"2020. április. 13. 12:39","title":"Spanyolországban enyhítenek a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12a07ff-9c3d-40b5-8060-d6f9fda0a521","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövető érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.","shortLead":"A feltételezett elkövető érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.","id":"20200413_nemi_eroszak_gyanuja_budapest_rendorseg_elfogas_nigeriai_egyetemista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f12a07ff-9c3d-40b5-8060-d6f9fda0a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1781a40-52b1-45a9-9955-f13431d5d68e","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_nemi_eroszak_gyanuja_budapest_rendorseg_elfogas_nigeriai_egyetemista","timestamp":"2020. április. 13. 11:31","title":"Elfogtak egy nigériai egyetemistát, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy szexmunkást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]