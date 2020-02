Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7dfabc-51af-4897-a32e-bdc5958d975d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A véletlennek köszönhető, hogy ma legalább valami tudásunk van arról, hogy mit tettek Judy Garlanddal a filmipar hatalmasai. Hollywood most egy Oscarral díjazta a tragikus sorsú színésznő szerepéért Reneé Zellwegert. Judy Garland életével és halálával viszont még nem számolt el.","shortLead":"A véletlennek köszönhető, hogy ma legalább valami tudásunk van arról, hogy mit tettek Judy Garlanddal a filmipar...","id":"20200212_Hollywood_tulajdonkeppen_a_sajat_mocskat_dijazta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7dfabc-51af-4897-a32e-bdc5958d975d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1af79-c392-416b-a178-b1ac69004ac1","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Hollywood_tulajdonkeppen_a_sajat_mocskat_dijazta","timestamp":"2020. február. 12. 20:00","title":"Hollywood tulajdonképpen a saját mocskát díjazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brazil kutatók is alig hittek a szemüknek, amikor megnézték az Antarktiszhoz tartozó Seymour-szigetén található mérőállomás adatait. A hőmérő egészen pontosan 20,75 Celsius-fokot mutatott.","shortLead":"A brazil kutatók is alig hittek a szemüknek, amikor megnézték az Antarktiszhoz tartozó Seymour-szigetén található...","id":"20200214_antarktisz_homerseklet_20_fok_seymour_sziget_globalis_felmelegedes_klilmavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9ffba9-2d31-469b-ac60-827b89057ada","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_antarktisz_homerseklet_20_fok_seymour_sziget_globalis_felmelegedes_klilmavaltozas","timestamp":"2020. február. 14. 12:03","title":"Igen, pluszban: 20 Celsius-fokot mértek az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportuszodát üzemeltető Kft. korábban zsúfoltságra hivatkozva nem engedte be az Atlasz Sportegyesület tagjait.","shortLead":"A sportuszodát üzemeltető Kft. korábban zsúfoltságra hivatkozva nem engedte be az Atlasz Sportegyesület tagjait.","id":"20200212_Harom_ev_utan_fogadta_el_a_MOM_hogy_melegek_is_belephetnek_az_uszodaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ecd87-6cc9-4220-8c4b-b16d773c9ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Harom_ev_utan_fogadta_el_a_MOM_hogy_melegek_is_belephetnek_az_uszodaba","timestamp":"2020. február. 12. 16:51","title":"Meghátrált a MOM Sport Uszoda, ahol korábban diszkrimináltak egy LMBTQ sportegyesületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerelem rózsaszín ködén át is érdemes látni a fogyasztóvédelmi jogokat.\r

","shortLead":"A szerelem rózsaszín ködén át is érdemes látni a fogyasztóvédelmi jogokat.\r

","id":"20200213_Az_innovaciominiszterium_uzent_a_szerelmeseknek_Valentinnapra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5b2274-531a-4f9f-879f-f2dc225da6e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Az_innovaciominiszterium_uzent_a_szerelmeseknek_Valentinnapra","timestamp":"2020. február. 13. 11:27","title":"Az ITM üzent a szerelmeseknek Valentin-napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b48960-d4bc-46ff-9f3e-6bbada2cb1c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőjegyek, vacsorafoglalások, utazások már sokkal keresettebb ajándékok Valentin-napkor egy új felmérés szerint.","shortLead":"A repülőjegyek, vacsorafoglalások, utazások már sokkal keresettebb ajándékok Valentin-napkor egy új felmérés szerint.","id":"20200213_valentin_nap_februar_14_ajandek_elmeny_ekszer_virag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b48960-d4bc-46ff-9f3e-6bbada2cb1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0d88de-9512-4de9-9e86-a636c7af11c5","keywords":null,"link":"/kkv/20200213_valentin_nap_februar_14_ajandek_elmeny_ekszer_virag","timestamp":"2020. február. 13. 19:33","title":"A virág és az ékszer a múlt, mást adunk ajándékba Valentin-napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Győr felé vezető oldalon egy kisbusz teherautónak ütközött. Az Essential második készüléke olyan szinten érdektelenségbe fulladt, hogy inkább bezárják a boltot.","shortLead":"Nem készít több telefont az Android alapjait lerakó Andy Rubin nagy reményekkel útjára indított új cége. Az Essential...","id":"20200213_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02312e0-419d-433c-a551-10444ebfdef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","timestamp":"2020. február. 13. 15:03","title":"Nem lesz több telefon: lehúzza a rolót az Android atyjának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]