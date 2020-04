Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A főnök felelős mindenért, de semmiről nem tehet. Orbánék teljes arzenállal lövik Karácsonyt, csoda, hogy az Interpolt nem vonják be. Ha lemondunk a döntés és mérlegelés jogáról, a szabadságunkról mondunk le – ennek ellenkezője ugyanoda vezet. Vélemény.","shortLead":"A főnök felelős mindenért, de semmiről nem tehet. Orbánék teljes arzenállal lövik Karácsonyt, csoda, hogy az Interpolt...","id":"20200424_Tamas_Ervin_Pesti_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776aa49e-62d8-43ba-a472-bd725ad1eeb7","keywords":null,"link":"/360/20200424_Tamas_Ervin_Pesti_ut","timestamp":"2020. április. 24. 17:30","title":"Tamás Ervin: A Pesti út a mi Waterloonk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1638306d-522a-4fe9-baa0-4ce08691c5db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hátsókerékhajtású német sportautó egyenesen a DTM hőskorába repíti majd vissza új tulajdonosát.","shortLead":"Ez a hátsókerékhajtású német sportautó egyenesen a DTM hőskorába repíti majd vissza új tulajdonosát.","id":"20200425_az_m3as_bmwk_szent_gralja_elado_egy_30_eves_m3_sport_evolution","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1638306d-522a-4fe9-baa0-4ce08691c5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35d5fbd-61d9-4574-a0cd-a6f479d7f5c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200425_az_m3as_bmwk_szent_gralja_elado_egy_30_eves_m3_sport_evolution","timestamp":"2020. április. 25. 06:41","title":"Az M3-as BMW-k Szent Grálja: eladó egy 30 éves M3 Sport Evolution","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai szakértők szerint komoly átrendeződés várható a járvány után a filmiparban.","shortLead":"Amerikai szakértők szerint komoly átrendeződés várható a járvány után a filmiparban.","id":"20200424_mozi_filmipar_filmforgalmazas_filmkeszites_streaming","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef65ce0-60fc-405f-afdb-64e33dd9af03","keywords":null,"link":"/elet/20200424_mozi_filmipar_filmforgalmazas_filmkeszites_streaming","timestamp":"2020. április. 24. 17:40","title":"A mozi már soha nem lesz olyan a járvány után, mint azelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban május közepétől fokozatosan kinyitnak a boltok és az iskolák - jelentette be péntek este Sophie Wilmés belga kormányfő.\r

\r

","shortLead":"Belgiumban május közepétől fokozatosan kinyitnak a boltok és az iskolák - jelentette be péntek este Sophie Wilmés belga...","id":"20200425_Belgiumban_nyitnak_a_boltok_es_az_iskolak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ccc902-a432-44b7-ab29-38c1fc0bd58d","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Belgiumban_nyitnak_a_boltok_es_az_iskolak","timestamp":"2020. április. 25. 09:16","title":"Belgiumban nyitnak a boltok és az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d03e77-aa7f-448a-b94d-2d86991b5048","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","timestamp":"2020. április. 26. 12:03","title":"Ez történt: egy egyszerű Nokiát villantott Orbán Viktor, jó okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b153ad34-2651-4b46-ba89-8357d067c9a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint az egyeztetés az érettségiről csak színház volt és hamisnak tartja az abból levont következtetést.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint az egyeztetés az érettségiről csak színház volt és hamisnak tartja...","id":"20200425_PDSZ_maruzsa_erettsegi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b153ad34-2651-4b46-ba89-8357d067c9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232ed2dd-9dde-4e60-9a7e-b1472eef545a","keywords":null,"link":"/elet/20200425_PDSZ_maruzsa_erettsegi","timestamp":"2020. április. 25. 09:44","title":"PDSZ: Vonja vissza Maruzsa az érettségi időpontjáról a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását vagy legalábbis ennek szándékát jelenti be. Magyarországon is több fegyverrel harcol a kormány, amihez az EU is próbál segítséget adni, ám ennek módja még nem világos. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását...","id":"20200426_Es_akkor_a_kormany_nekiallt_a_maga_modjan_rendberakni_a_gazdasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be72a7f3-cf37-41df-850e-7d0b19b268c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Es_akkor_a_kormany_nekiallt_a_maga_modjan_rendberakni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. április. 26. 07:00","title":"És akkor kormány máris rájött: nem működik a munkahelymentő terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakképzést lezáró vizsgákon mintegy 70 ezer diák vesz részt.\r

\r

","shortLead":"A szakképzést lezáró vizsgákon mintegy 70 ezer diák vesz részt.\r

\r

","id":"20200425_Kihirdettek_a_szakami_vizsgak_szabalyait_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9481106f-d47f-41ea-ac0b-7a02e896756d","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Kihirdettek_a_szakami_vizsgak_szabalyait_is","timestamp":"2020. április. 25. 16:02","title":"Kihirdették a szakmai vizsgák szabályait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]