Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek bevezetésével. Orbán azt ígérte a hét elején, mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól. Ehhez viszont valószínűleg fel kell pörgetni a közmunkaprogramot is.","shortLead":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek...","id":"20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450ed3a0-0363-4deb-b17c-a68b23558cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","timestamp":"2020. április. 29. 12:53","title":"Kizárnák a közmunkából, akinek rendezetlen az udvara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Volt-e orvosi jelenlét a Pesti őti idősek otthonában - a kormánypárti felszólalók szerint ez annyira kulcskérdés volt a Pesti úti idősek otthonában, hogy egyenként szinte mindegyikük megkérdezte a Parlament népjóléti bizottságában meghallgatott Karácsony Gergelytől. Karácsony szerint volt, de a fertőzés - mint korábban már sokszor hangoztatta - azért robbanhatott be, mert teszetés nélkül vittek vissza lakókat az egészségügyből.","shortLead":"Volt-e orvosi jelenlét a Pesti őti idősek otthonában - a kormánypárti felszólalók szerint ez annyira kulcskérdés volt...","id":"20200428_A_Pesti_ut_karacsony_fidesz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99837dbd-75ad-4d23-a1de-e0d4625baf11","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_A_Pesti_ut_karacsony_fidesz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 22:35","title":"Szinte minden fideszes ugyanazt kérdezte Karácsonytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb8fcb2-8e68-4dde-9085-f874314e9192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó a jelek szerint elérkezettnek látja az időt népszerű középkategóriás szedánja ráncainak felvarrására. ","shortLead":"A bajor gyártó a jelek szerint elérkezettnek látja az időt népszerű középkategóriás szedánja ráncainak felvarrására. ","id":"20200429_ido_elott_kiszivargott_az_uj_5os_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb8fcb2-8e68-4dde-9085-f874314e9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399fa082-9ab7-4178-a33f-df9fd7f8c324","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_ido_elott_kiszivargott_az_uj_5os_bmw","timestamp":"2020. április. 29. 07:59","title":"Idő előtt kiszivárgott az új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus...","id":"20200428_Elhunyt_11_ujabb_beteg__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae577d7c-ee4b-4380-84f9-d710c7d94792","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Elhunyt_11_ujabb_beteg__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 28. 07:27","title":"Újabb 66 fertőzött, 11 halálos áldozat Magyarországon – a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett új higiéniai előírások sorát léptették életbe, hogy segítsék a fizikai távolságtartást a beszállás során, és biztosítsák az eddiginél is nagyobb tisztaságot a repülőgépek fedélzetén.","shortLead":"Emellett új higiéniai előírások sorát léptették életbe, hogy segítsék a fizikai távolságtartást a beszállás során, és...","id":"20200429_wizz_air_higieniai_eloirasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0852ea3c-9d04-4ba1-8159-1faddec99578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_wizz_air_higieniai_eloirasok","timestamp":"2020. április. 29. 10:13","title":"Kötelező maszkhasználatot vezetett be járatain a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22e1149-ff34-4aa6-9f9a-0e3d8d699bbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hírességekkel közös virtuális élményekre lehet licitálni a Sotheby's aukciósház és a Google pénteken kezdődő internetes árverésén, amelynek bevételét a koronavírus-járvány miatt különösen nehéz helyzetbe került közösségek támogatására fordítják.","shortLead":"Hírességekkel közös virtuális élményekre lehet licitálni a Sotheby's aukciósház és a Google pénteken kezdődő internetes...","id":"20200428_sothebys_google_mayday_covid19_jotekonysagi_aukcio_virtualis_elmenyek_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22e1149-ff34-4aa6-9f9a-0e3d8d699bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d1a127-d9d6-4539-a263-56bbc45ea304","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_sothebys_google_mayday_covid19_jotekonysagi_aukcio_virtualis_elmenyek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 21:03","title":"Különleges aukciót hirdet a Sotheby's és a Google: virtuális kávézás Hillary Clintonnal, éneklés Stinggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyógyszer hatékonyságát nagyon sok kutató vitatja. ","shortLead":"A gyógyszer hatékonyságát nagyon sok kutató vitatja. ","id":"20200427_Japan_remdesivir_gyogyszer_Covid19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937ef40c-db20-44e0-b38f-5bba7c718ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_Japan_remdesivir_gyogyszer_Covid19","timestamp":"2020. április. 27. 17:38","title":"Japánban jóváhagyják a remdesivir gyógyszert a Covid-19 betegségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és átképzési támogatással is segítik.","shortLead":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és...","id":"20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc34cb30-15b4-42fb-9c07-9082df8f9db9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","timestamp":"2020. április. 28. 17:58","title":"A dolgozók több mint felét elküldik Mészáros szállodáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]